Video bóng đá Leeds - Wolves: Đại thắng 3 bàn, vạch an toàn trước mắt (Ngoại hạng Anh)

Wolverhampton sẽ chính thức xuống hạng nếu họ thua trận này còn Tottenham thắng Brighton. Việc Wolves xuống hạng được xem chỉ là vấn đề thời gian, và trận này việc họ thủng lưới cũng như thế trước một Leeds thanh thế cao sau khi vừa hạ MU ở Old Trafford vòng trước.

Leeds ghi 2 bàn chỉ trong vòng 1 phút 26 giây ở hiệp 1

Sau liên tiếp nhiều cơ hội nguy hiểm và cả bóng bị phá vạch vôi, Leeds mở điểm phút 18 với pha tung người vô-lê bồi đẹp mắt của Justin sau một pha phạt góc. Chưa đầy 2 phút sau chủ nhà đã ghi bàn thứ 2, Aaronson căng ngang vào vòng cấm và không ai kèm Okafor khiến chân sút này dễ dàng ghi bàn.

Leeds tiếp tục chiếm thế thượng phong trong phần còn lại của hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2. Wolves không chịu thua cuộc, họ vùng lên và phút 62 Krejci đã có cú đánh đầu suýt thành bàn, nhưng Darlow tung người cản phá bằng một tay đầy xuất sắc để bảo vệ cách biệt 2 bàn. Wolves bị từ chối 1 bàn nữa ở phút 83 khi Amstrong chọc thủng lưới Leeds trong thế việt vị.

Cuối trận, Leeds kiếm được quả penalty sau khi Calvert-Lewin bị đẩy sau trong khu cấm địa Wolves khi có cơ hội đối mặt thủ môn Bentley, và chính trung phong kiêm người mẫu thời trang bán thời gian này đã lừa Bentley trên chấm 11m để lập công kỷ niệm trận thứ 300 trong sự nghiệp cầu thủ. Leeds thắng 3-0 và đã hơn vị trí thứ 16 của Nottingham Forest tới 6 điểm, khiến họ không còn xa vạch đích của cuộc đua trụ hạng.

Tỷ số trận đấu: Leeds United 3-0 Wolverhampton (hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo): Justin 18', Okafor 20' (Aaronson), Calvert-Lewin 90'+5 (pen)

Đội hình xuất phát:

Leeds United: Darlow, Justin, Bijol, Struijk, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin.

Wolverhampton: Bentley, Tchatchoua, Toti, S.Bueno, Krejci, H.Bueno, Andre, J.Gomes, Bellegarde, A.Gomes, Armstrong.

