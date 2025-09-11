Vì sao thủ môn Onana từng xuất sắc bậc nhất châu Âu, về MU lại thành "diễn viên hài"?

🧤 Andre Onana: Từ đỉnh cao đến vực sâu

Khi Manchester United chiêu mộ Andre Onana vào mùa hè năm 2023 với mức phí ban đầu 51 triệu euro, đó được coi là bước ngoặt trong hành trình tái thiết của CLB. Sau hơn một thập kỷ gắn bó với David De Gea, đội chủ sân Old Trafford quyết định hiện đại hóa khung gỗ. Họ chia tay một thủ môn nổi bật bởi phản xạ và khả năng cứu thua xuất thần, để trao cơ hội cho người có thể thay đổi cách Man United phòng ngự lẫn tấn công.

Onana từng khiến Man United phải chi đậm để chiêu mộ anh từ Inter Milan

Onana không chỉ thoải mái khi chơi bóng bằng chân mà còn xuất sắc trong vai trò này. Anh được mang về như nền tảng cho hệ thống của Erik Ten Hag: một thủ môn có thể biến sức ép thành khả năng triển khai bóng. Onana được kỳ vọng không chỉ là một thủ môn giỏi mà còn là “nhạc trưởng” bổ sung cho lối chơi, chỉ khác là anh đeo găng.

Hai năm sau, khi Onana đồng ý gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn, sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế trở nên rõ rệt. Điều tưởng chừng hợp lý vào thời điểm đó giờ lại phơi bày thực tế mong manh của mối quan hệ giữa một thủ môn và môi trường xung quanh.

💥 Một thủ môn chuyên biệt cần hệ thống hoàn chỉnh

Onana luôn là mẫu thủ môn đặc thù. Anh phát huy tốt nhất khi thi đấu trong tập thể có cấu trúc rõ ràng, yêu cầu ổn định và lối chơi có tính dự đoán. Ở Ajax, những sự luân chuyển chiến thuật của Ten Hag giúp Onana tự tin mạo hiểm, bởi anh biết đồng đội luôn ở đúng vị trí.

Ở Inter Milan, hệ thống kỷ luật của Simone Inzaghi cũng mang lại sự cân bằng tương tự: hàng thủ chắc chắn và lối chơi bóng rõ ràng. Bộ ba trung vệ của Inzaghi đều thoải mái nhận bóng dưới áp lực và tự tin xử lý.

Trong những môi trường đó, khả năng chuyền bóng đa dạng và vị trí dâng cao táo bạo của Onana trở thành vũ khí lợi hại, biến phòng ngự thành tấn công chỉ bằng một đường chuyền.

Onana từng chơi ở nhiều trận cầu đỉnh cao

🚩 Manchester: Nơi thiếu ổn định

Ở Manchester, Onana không bao giờ tìm thấy sự vững chắc đó. Hàng thủ liên tục chấn thương, tuyến giữa thường xuyên thất bại trong việc kiểm soát trận đấu, còn bộ ba tấn công pressing một cách rời rạc, thiếu đồng bộ. Sự rõ ràng mà Onana từng dựa vào đã biến mất. Điều này quan trọng, bởi anh không phải mẫu thủ môn chịu đựng được hỗn loạn. Lối chơi của anh luôn gắn liền với nhịp điệu và sự tự tin.

Ngay sau khi ký hợp đồng, Onana đã bị đối phương lốp bóng từ khoảng cách 30 mét trong trận giao hữu với Lens khi dâng quá cao. Sự dũng cảm từng được ca ngợi ở Ajax và Inter bỗng hóa thành sự liều lĩnh ngớ ngẩn ở Man United.

Ở phong độ cao nhất, anh thi đấu với thần thái tự tin, giống như khi đưa Ajax vào bán kết Champions League 2019 hay cùng Inter vào chung kết năm 2023. Những giai đoạn đó được định hình bởi đà thăng hoa: trận tốt này nối tiếp trận tốt khác cho đến khi niềm tin của anh trở nên bất khả xâm phạm. Nhưng cũng như sự tự tin có thể đẩy Onana tiến lên, việc mất đi nó lại nhanh chóng kéo anh tụt lại.

Man United không mang lại cho anh nền tảng ổn định, và Onana chật vật để đáp lại bằng những màn trình diễn đáng tin cậy. Thỉnh thoảng bản hợp đồng "bom tấn" nơi khung gỗ Man United vẫn lóe sáng hình ảnh thủ môn từng được Pep Guardiola gọi là “xuất chúng”, nhưng những cú trượt phong độ lại quá khó để bỏ qua.

Onana không tương thích với hệ thống của HLV Amorim

🥅 Mùa đầu tiên – tấm gương phản chiếu thất bại

Nhìn lại, ngay mùa đầu tiên ở Manchester đã định hình cho chặng đường gian khó của Andre Onana. Trong trận ra mắt Premier League gặp Wolverhampton, một pha va chạm trên không liều lĩnh của Onana với Sasa Kalajdzic lẽ ra đã khiến Man United phải chịu phạt đền.

Vài tuần sau, ở Champions League, Onana để cú sút đơn giản của Leroy Sane lọt qua tay trong trận thua 3-4 trước Bayern Munich. Sau đó, Onana còn chủ động xin thêm cuộc phỏng vấn để xin lỗi công khai vì màn trình diễn tệ hại.

Đỉnh điểm là ở Istanbul. Làm khách trước Galatasaray, có lẽ đó là điểm trũng nhất sự nghiệp anh ở Man United: một pha phát bóng lỗi, một đường chuyền hỏng và hai bàn thua dễ dãi khiến anh trở nên yếu đuối trên sân khấu lớn. Với một thủ môn được mang về để nâng tầm đội bóng, đó lại là đêm phơi bày sự mong manh.

⏱️ Những nỗ lực phục hồi

Công bằng mà nói, Onana đã phản ứng tích cực. Sau đêm ác mộng ở Istanbul, anh lấy lại sự bình tĩnh, nối tiếp bằng chuỗi màn trình diễn chắc chắn suốt phần lớn năm 2024. Anh đứng vị trí chuẩn hơn, quyết định dứt khoát hơn và khả năng phân phối bóng trở lại thành vũ khí. Có thời điểm, Onana trông giống hệt thủ môn mà Man United nghĩ họ đã mua, người có thể khiến Ten Hag yên tâm trong cả khả năng cứu thua lẫn luân chuyển bóng, phát động tấn công.

Nhưng đến tháng 11, 12, những vấn đề cũ quay lại. Các lỗi nhỏ xuất hiện nhiều, lớn dần thành câu chuyện lớn. Khả năng chuyền bóng không còn sắc bén, quyết định thiếu chắc chắn và sự nghi ngờ tái diễn. Người hâm mộ bắt đầu run rẩy mỗi khi đối thủ phản công, bởi ít ai tin Onana có thể cứu thua kể cả trong những pha dứt điểm đơn giản.

Onana từng được trao nhiều kỳ vọng dưới thời HLV Ten Hag

🎯 Áp lực ngoài sân cỏ

Ngoài sân, áp lực ngày càng lớn. Màn tranh cãi công khai với Nemanja Matic hồi tháng 4, khi cựu cầu thủ này đứng ra bảo vệ De Gea, càng nhấn mạnh việc Onana gần như không còn sai số cho phép. Anh không chủ ý gây chiến, nhưng khi sự việc bị đưa ra ánh sáng, mọi thứ chỉ khiến sự soi xét thêm gay gắt. Với một thủ môn đang cố gắng tái thiết niềm tin, đó là cú đánh chí mạng.

Người hâm mộ vốn đã chia rẽ, giờ thì kiên nhẫn càng cạn kiệt. Sự việc này cũng gợi nhớ biến cố ở World Cup 2022, khi bất đồng chiến thuật với HLV Rigobert Song khiến Onana rời tuyển Cameroon giữa giải và thậm chí tuyên bố giải nghệ tạm thời khỏi đội tuyển. Cả hai tình huống đều vẽ nên hình ảnh: một thủ môn mạnh mẽ, dám bảo vệ quan điểm, nhưng cũng dễ bị cảm xúc chi phối, cô lập.

🚀 Những sai lầm chí mạng nối tiếp

Sau đó, Onana mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua ở trận hòa Lyon 2-2 tại tứ kết Europa League, chỉ một ngày sau khi tranh cãi với Matic nổ ra. Sai lầm này như giọt nước tràn ly. Người hâm mộ từng thông cảm cho lỗi lầm trong giai đoạn hòa nhập, nhưng lần này gần như không còn bao dung. Ý tưởng rằng anh là một canh bạc đáng để thử đã tan biến.

Khi trở lại tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới vào tháng 7, không khí đã khác. Đề nghị gia hạn hợp đồng của anh ngay trong mùa hè gây phản cảm, đặc biệt là với HLV Ruben Amorim. Chấn thương và tình trạng thiếu thể lực càng khiến sự thất vọng gia tăng. Với một thủ môn vốn phụ thuộc vào sự tin tưởng và niềm tin, những quyết định đó đã bào mòn nốt niềm tin rằng anh có thể trở thành chốt chặn vững chắc mà Man United cần.

🧨 Kỹ thuật từng là vũ khí, nay thành điểm yếu

Phong cách trụ chân rộng của Onana từng được nghiên cứu kỹ ở Ajax, được xem là lợi thế giúp anh xuống thấp nhanh hơn để cản phá. Ở phong độ cao, nó khiến những pha cứu thua khó trở nên đơn giản.

Nhưng kỹ thuật này lại đòi hỏi sự rõ ràng và quyết đoán tuyệt đối. Khi Onana bắt đầu trận đấu trong trạng thái nghi ngờ bản thân hay thiếu thể lực, nó trở thành gánh nặng. Đôi chân không còn trụ chắc, nhịp phản xạ sai lệch, cú bật thường nhanh gọn thì ở Man United, Onana chậm chạp và thiếu hiệu quả. Vũ khí từng là đặc sản nay lại phản chủ.

Onana mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận Man United thua Grimsby Town

💣 Sai lầm cuối cùng – dấu chấm hết

Ban đầu, Man United phân vân về quyết định mua thêm thủ môn hè này. Nhưng sai lầm trong trận đấu với đội bóng hạng tư Grimsby Town ở League Cup hai tuần trước đã thay đổi tất cả. Để bóng lọt qua tay ở góc gần sau cú sút của Charles Vernam là lỗi khó bào chữa. Sự do dự hiện rõ: thay vì trụ vững và phản xạ chắc chắn, Onana chần chừ và bóng đi vào lưới.

Nếu đứng riêng lẻ, đó có thể chỉ là cú sảy chân nhỏ. Nhưng trong bối cảnh cả quãng thời gian ở Old Trafford, nó mang tính biểu tượng, cho thấy Onana đã cách xa hình ảnh vững vàng từng xuất hiện ở chung kết Champions League 2023. Hy vọng cuối cùng về việc tái thiết niềm tin gần như tan biến ngay khoảnh khắc đó.

🥵 Hai phiên bản Onana

Điều khiến câu chuyện của Andre Onana trở nên đặc biệt là sự tồn tại song song của hai phiên bản. Ở Inter, anh từng bất khả xâm phạm, làm chủ vòng cấm, triển khai bóng đĩnh đạc trước Man City. Ở Man United, anh lại lạc lối, loạng choạng trước những đối thủ bình thường.

Không phiên bản nào là toàn bộ sự thật. Một bên được nâng đỡ bởi hệ thống hoàn chỉnh, bên còn lại bị nhấn chìm trong hỗn loạn. Thực tế nằm ở giữa.

Ở hoàn cảnh khác, có thể Onana đã không tệ đến thế

🦾 Sai thời điểm, không phải sai con người

Man United cần một thủ môn mang lại sự bình tĩnh và quyền uy – người có thể áp đặt ổn định bất chấp hoàn cảnh. Onana dù tài năng, lại không thể trở thành hình mẫu đó. Anh thường phản chiếu bầu không khí hỗn loạn quanh mình hơn là tạo ra sự vững chắc. Ở một CLB vốn đầy biến động, sự kết hợp này gần như bất khả thi.

Bản hợp đồng từng được xem là cuộc cách mạng nay khép lại như lời nhắc nhở về thực trạng của Man United. Với Onana, quãng thời gian này sẽ không được nhớ đến vì tài năng, mà vì khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế. Với Man United, hành trình tìm kiếm thủ môn mang lại sự ổn định vẫn tiếp tục, và tân binh Senne Lammens được kỳ vọng làm điều mà Onana không thể.

Rốt cuộc, vấn đề không nằm ở chất lượng của Onana, mà ở hoàn cảnh. Anh vẫn là một thủ môn xuất sắc, phát huy tối đa trong các đội bóng có tổ chức chặt chẽ. Ở một phiên bản khác của Man United – với hệ thống pressing hợp lý, hàng thủ ổn định và tuyến giữa kiểm soát – kỹ năng của Onana hẳn đã là mảnh ghép lý tưởng. Nhưng ở phiên bản hiện tại, khi CLB vẫn loay hoay tìm đường, sự kết hợp này đơn giản chỉ diễn ra sai thời điểm.