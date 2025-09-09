MU mạnh tay cải tổ: Tống khứ xong Onana, đến lượt Maguire sang Ả Rập?

Kỳ chuyển nhượng mùa hè của Manchester United tưởng chừng đã khép lại sau khi hoàn tất những thương vụ quan trọng. Nhưng trên thực tế, đội bóng vẫn có thể bán bớt nhân sự khi nhiều thị trường quốc tế còn mở cửa.

🔥 Onana đến Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở đến ngày 12/9, và Andre Onana đã chốt xong hợp đồng với CLB Trabzonspor. Thủ môn người Cameroon chưa có trận ra sân nào ở Premier League mùa này, trong khi tân binh Senne Lammens càng khiến cuộc cạnh tranh khung gỗ thêm căng thẳng.

Onana sắp gia nhập Trabzonspor

Việc Onana đến Trabzonspor sẽ giúp MU giảm tải đáng kể quỹ lương. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả đủ 10,4 triệu bảng cho ngôi sao người Cameroon. Ở một số thương vụ cho mượn trước đây, MU thường phải bù thêm phần lương chênh lệch, nhưng với Onana, họ sẽ giải phóng hoàn toàn phần lương của cầu thủ này.

🧤 Áp lực cho Bayindir

Không chỉ Onana, Altay Bayindir cũng phải chịu sức ép lớn. Anh đã bắt chính 3 trận tại Premier League nhưng liên tiếp mắc sai lầm trước Arsenal và Burnley. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn cho rằng Bayindir có thể trở lại quê nhà ngay trong ít ngày tới, dù khả năng Man United để cả hai thủ môn ra đi cùng lúc là rất thấp.

🚪 Malacia vẫn chờ lối thoát

Hậu vệ trái Tyrell Malacia vẫn mắc kẹt tại Old Trafford sau khi vụ mượn sang Elche (La Liga) đổ bể vào phút chót. Ở tuổi 26, anh cần được ra sân thường xuyên hơn và Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như bến đỗ tiềm năng.

Malacia cũng có thể rời MU trong những ngày tới

Một phương án khác cho Malacia, đó là anh có thể hướng sang thị trường lao động ở Saudi Arabia. Trước đây, Al Nassr của Cristiano Ronaldo từng chiêu mộ một hậu vệ trái Alex Telles của MU. Đội bóng này hoàn toàn có thể dang tay cứu vớt Malacia nếu cầu thủ này thực sự mong muốn một bến đỗ vừa cho anh chơi bóng lại sẵn sàng trả lương cao.

💰 Cửa Saudi Arabia và những liên hệ với Maguire

Thị trường Saudi Arabia mở cửa đến ngày 23/9 và đang là “mỏ vàng” thu hút hàng loạt ngôi sao Premier League. Dù vậy, khả năng Harry Maguire chia tay MU trong vài tuần tới vẫn được đánh giá là không cao, bất chấp sự quan tâm từ các CLB Ả Rập.

Lý do là bởi Maguire muốn ở lại chiến đấu vì suất ra sân của mình. Nhưng trung vệ này cũng phải cân nhắc về việc ở lại có khả thi với bản thân. Sau 3 vòng đấu Ngoại hạng Anh, Maguire chỉ lần lượt được sử dụng 10 phút trước Arsenal và 3 phút với Fulham. Trận đấu trọn vẹn duy nhất của Maguire từ đầu mùa giải 2025/26 là ở League Cup, khi Man United thất bại cay đắng trước đội bóng hạng tư Grimsby Town.

Maguire nối gót Onana rời Old Trafford?

🌍 Những lựa chọn khác cho "Quỷ đỏ"

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, các thị trường như Hy Lạp (12/9) hay Serbia (17/9) vẫn còn mở cửa. Điều đó đồng nghĩa Man United vẫn có thêm thời gian để giải quyết những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.