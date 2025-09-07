Ronaldo chèo kéo Fernandes bằng lương cực khủng, đội trưởng MU đã “mở lòng”?

🤝 Al-Nassr nhờ Ronaldo "đàm phán mềm" với Fernandes

Theo nhà báo Ben Jacobs, CLB Al Nassr đã thực hiện một "tiếp cận không chính thức" với Bruno Fernandes vào cuối tháng Bảy. Trong đó, siêu sao Cristiano Ronaldo – hiện là ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng – đóng vai trò trung gian, thuyết phục Fernandes cân nhắc tới Saudi Pro League.

Đây được xem là một phần trong chiến lược dài hạn của Al Nassr, nơi Ronaldo hiện có tiếng nói lớn trong việc xây dựng đội hình và định hướng chuyển nhượng.

Ronaldo thuyết phục Fernandes đến Saudi Arabia?

🧠 Fernandes cân nhắc nhưng chọn ở lại

Trước đó, Al Hilal, một đại gia khác của bóng đá Saudi Arabia, cũng đã theo đuổi Fernandes quyết liệt, đặc biệt là trước thềm FIFA Club World Cup. Cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là đã cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị. Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi với HLV Ruben Amorim, anh đã quyết định ở lại Manchester United.

Chính lời khuyên và sự tin tưởng từ Amorim đã khiến Bruno Fernandes đổi ý vào phút chót, buộc Al Hilal phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác.

📉 Man United và Fernandes có thể thay đổi lập trường vào năm sau?

Dù Fernandes vẫn ở lại, nhưng tương lai của anh tại Old Trafford không hẳn chắc chắn. Hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes có thời hạn đến năm 2027, đồng nghĩa với việc mùa hè 2026 sẽ là cơ hội cuối cùng để Man United bán anh với giá cao nếu không có ý định gia hạn thêm.

Nhà báo Ben Jacobs tiết lộ rằng, hiện tại Fernandes ưu tiên ở lại châu Âu trong 12 tháng tới, nhưng tương lai xa hơn vẫn còn bỏ ngỏ. Bản thân tiền vệ này hoàn toàn có thể chấp nhận đề nghị tiếp theo, sau khi vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra. Bởi lẽ, mức lương mà Al Nassr và các đại gia Saudi Arabia đề nghị quá hấp dẫn.

🔁 Kế hoạch làm mới hàng tiền vệ của Man United

Tờ Manchester Evening News cho biết tuyến giữa của “Quỷ đỏ” sẽ là trọng tâm nâng cấp tiếp theo, sau hàng phòng ngự. Mục tiêu được nhắc tới nhiều nhất là Carlos Baleba, tiền vệ trẻ đang chơi tại Brighton.

Sự không chắc chắn xung quanh Fernandes càng khiến việc bổ sung nhân sự tuyến giữa trở nên cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh Casemiro sa sút phong độ, còn Mason Mount chưa đạt kỳ vọng.

Fernandes có thể rời MU vào mùa hè sang năm

🔎 Nhận định

- Al-Nassr nhờ Cristiano Ronaldo để thuyết phục Bruno Fernandes sang Saudi Arabia.

- Fernandes đã cân nhắc, nhưng cuối cùng quyết định ở lại nhờ tác động từ HLV Ruben Amorim.

- Tương lai dài hạn của anh tại Old Trafford vẫn còn dấu hỏi, dù trước mắt sẽ tiếp tục gắn bó.

- Man United sẽ nâng cấp hàng tiền vệ, với Carlos Baleba là mục tiêu hàng đầu.

Với vai trò thủ lĩnh trên sân và tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ, quyết định ở lại của Bruno Fernandes là bước đi quan trọng giúp Man United duy trì sự ổn định, ít nhất là trong ngắn hạn.