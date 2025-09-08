Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng Onana gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ: Lương cao hơn ở MU, ra mắt khi nào?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United
Onana chấm dứt "cơn ác mộng" ở MU với quyết định đồng ý gia nhập CLB Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) theo dạng cho mượn.

   

🔄 Onana đồng ý gia nhập Trabzonspor, nhận lương cao hơn ở MU

Theo Daily Mail Sport và chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Andre Onana đã đạt thỏa thuận chuyển sang CLB Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Thủ thành người Cameroon sẽ bay sang Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm, sau khi các điều khoản giữa 2 đội bóng được hoàn tất.

Thỏa thuận không bao gồm điều khoản mua đứt, và MU cũng không thu khoản phí cho mượn nào. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là Onana sẽ hưởng mức đãi ngộ ở đội bóng mới cao hơn ở MU (hiện nhận 120.000 bảng/tuần, theo Capology.com). Động thái này cho thấy quyết tâm sở hữu thủ môn người Cameroon của Trabzonspor.

Trabzonspor sẵn sàng trả lương cao cho Onana dù chỉ mượn anh (không kèm điều khoản mua đứt)

Trabzonspor sẵn sàng trả lương cao cho Onana dù chỉ mượn anh (không kèm điều khoản mua đứt)

❓ Tương lai mờ nhạt tại Old Trafford

Tương lai của Onana tại MU  đã bị đặt dấu hỏi suốt mùa hè, đặc biệt sau khi đội bóng Anh tích cực tìm kiếm thủ môn mới. Tuần trước, họ chính thức ra mắt tân binh Senne Lammens từ Antwerp với giá 21,7 triệu bảng. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về việc Onana không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Ruben Amorim.

Dù các nguồn tin thân cận với MU cho rằng Onana sẽ ở lại, nhưng thực tế, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã bật đèn xanh cho anh ra đi. Sau khi Trabzonspor bán thủ môn Ugurcan Cakir cho Galatasaray, họ nhanh chóng liên hệ với Onana và đôi bên đi đến thỏa thuận kịp trước khi kỳ chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào thứ Sáu.

⚠️ Phong độ sa sút và chấn thương làm ảnh hưởng vị trí

Onana gia nhập MU từ Inter Milan với mức giá 47,2 triệu bảng cách đây 2 năm, nhưng chưa bao giờ thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Những sai lầm liên tiếp trong khung thành khiến anh bị đặt dấu hỏi về năng lực, đặc biệt là trong các trận đấu lớn.

Mùa này, Onana mới ra sân 1 lần ở trận thua "muối mặt" của MU trước Grimsby Town tại League Cup. Trong khi đó, thủ môn Altay Bayindir bắt chính cả 3 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Việc Onana bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải do chấn thương gân kheo cũng khiến anh đánh mất cơ hội thể hiện bản thân.

Onana không còn tương lai ở MU

Onana không còn tương lai ở MU

🧤 Cơ hội mở ra cho Lammens

Với việc Onana ra đi, Senne Lammens nhiều khả năng sẽ trở thành thủ môn số một mới của Man United. Bayindir và Tom Heaton sẽ là những phương án dự bị trong khung gỗ.

Dù vẫn còn ba năm hợp đồng với Man United, Onana đã chọn ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Chuyến phiêu lưu mới tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, khi anh cần tìm lại chính mình sau quãng thời gian không như ý tại nước Anh.

-08/09/2025 01:14 AM (GMT+7)
