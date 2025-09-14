Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Nội FC, 19h15 ngày 14/9: Đội đỏ đang lên

Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs Hà Nội FC

Có chút đáng tiếc khi Thể Công Viettel và Hà Nội FC phải chạm trán ngay trận mở màn Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26. Hai đội bóng thủ đô, cũng là hai ứng viên lớn cho ngôi vô địch sẽ phải loại nhau để giành vé đi tiếp. Chính vì vậy cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy tối nay trở thành tâm điểm khi đội bóng áo đỏ và đội bóng áo tím đều sở hữu lực lượng mạnh cùng tham vọng lớn.

Tuy nhiên sự khác biệt đã được thể hiện. Thể Công Viettel có khởi đầu vô cùng ấn tượng khi hòa CAHN, sau đó toàn thắng hai trận còn lại trước CA TP.HCM và Becamex TP.HCM qua đó xếp thứ 3 trên BXH LPBank V.League 2025/26. Rõ ràng đội bóng áo lính có sự cải thiện rõ rệt khi sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, cả nội binh, ngoại binh cũng như cầu thủ Việt kiều. Ngoài ra, triết lý của HLV Velizar Popov cũng đã thấm nhuần, khiến Thể Công Viettel trở thành đội bóng chơi đầy hiệu quả.

Đây là cơ sở để đội bóng áo đỏ hướng đến ngôi vị cao nhất ở cả hai giải đấu họ tham gia, bao gồm Cúp Quốc gia là mặt trận chưa một lần đăng quang. Thầy trò Popov sẽ tận dụng kinh nghiệm và khí thế đang lên để vượt qua Hà Nội FC, đội bóng đang mất phương hướng sau 3 trận chưa biết mùi chiến thắng trong mùa giải mới. Tương lai của HLV Makoto Teguramori đang bị đặt dấu hỏi, và áp lực sẽ càng tăng sau trận derby thủ đô tối nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Hà Nội FC

Mùa giải trước, Thể Công Viettel đánh bại Hà Nội FC trong cả hai lần chạm trán với cùng tỷ số 2-1. Tại Cúp Quốc gia, đội bóng áo tím từng giành chiến thắng vang dội 4-1 ở bán kết mùa giải 2023/24, nhưng lại thua trước đội bóng áo đỏ với tỷ số 1-2 ở vòng 1/8 mùa giải 2023.

Về phong độ, như đã nói, Thể Công Viettel áp đảo so với Hà Nội FC. Với các trận đấu được chơi với tư cách chủ nhà, đội quân áo lính cũng đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại (thắng 6), đồng thời giữ sạch lưới tới 6 trận. Còn trên sân khách, Hà Nội FC thua cả 2 trận gần nhất.

Thông tin lực lượng Thể Công Viettel vs Hà Nội FC

Thể Công Viettel vẫn không có sự phục vụ của Thanh Bình vì chấn thương, nhưng HLV Popov không mấy lo lắng bởi tân binh Kyle Colonna đang chơi rất ổn. Ngoài ra, các ngoại binh như Lucao, Wesley Nata và Pedro Henrique đều có phong độ tốt. Với Hà Nội FC, họ chưa thể sử dụng Hendrio bởi thủ tục nhập tịch chưa hoàn tất. Niềm tin của đội bóng áo tím vẫn được gửi gắm nơi các cầu thủ nội như Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Quyết và Tuấn Hải.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs Hà Nội FC Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Nata, Nhật Nam, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique. Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh, Xuân Tú, Văn Xuân, Maranhao, Văn Toàn, Văn Quyết, Daniel Passira, Tuấn Hải.

Dự đoán tỷ số Thể Công Viettel 2-0 Hà Nội FC

