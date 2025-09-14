Tuyển Việt Nam đến Asian Cup 2026 với ngôi nhất bảng E: Thách thức lớn!

Tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Kuwait để chuẩn bị cho vòng loại futsal Asian Cup 2026 khai diễn ngay tháng 1 tại Indonesia.

Tại vòng loại Asian Cup 2026, tuyển Futsal Việt Nam ở bảng E cùng với bảng trưởng Trung Quốc, Lebanon và Hong Kong. Đó toàn là những đối thủ “biết chơi futsal” rất khó lường khi mà futsal Trung Quốc đang lên, Lebanon thì...thời tiết, còn Hong Kong cũng không yếu.

Tuyển Việt Nam từng giành vé đi World Cup 2021 thành công trước Lebanon qua trận hòa 0-0 và 1-1 đầy kịch tính tại UAE. Ảnh:CTP

Trên lý thuyến tuyển Futsal Việt Nam phải có ngôi nhất bảng E nhưng thực tế rất khó lường. Futsal Việt Nam từng 2 lần dự World Cup (2016, 2021), cũng từng gây tiếng vang đánh bại tuyển Nhật Bản (Asian Cup 2016), Tuyển Trung Quốc chỉ một lần dự World Cup rất xa rồi. Lebanon và Hong Kong thì chưa bao giờ.

Tuy nhiên futsal Trung Quốc ít năm gần đây có tiến bộ rõ nét. Hồi Asian Cup 2024 tại Thái Lan, ở vòng bảng, tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0 trong thách thức tột độ. Lần này, Trung Quốc đăng cai 1 bảng đấu chứng tỏ họ khao khát săn vé đi Asian Cup 2026.

Tuyển Việt Nam từng thắng khó tuyển Trung Quốc 1-0 ở vòng bảng Asian Cup 2024 tại Thái Lan. Ảnh:CTP

Trong khi đó, Lebanon từng chạm trán với tuyển Việt Nam qua 2 trận Play off World Cup 2021. Thời đó dịch bệnh COVID-19 nên đá tập trung tại UAE và Việt Nam cùng Lebanon bước vào vòng Play off.

Lần đó AFC mặc định đá cùng một nhà thi đấu ở Dubai, nhưng lượt đi và về. Kết quả trận lượt đi (mặc định sân nhà tuyển Việt Nam) hai đội hòa 0-0, hai ngày sau cũng trên nhà thi đấu ấy, tuyển Việt Nam hòa Lebanon 1-1. Tuyển Việt Nam có vé đi World Cup 2021 nhờ “ưu thế bàn thắng sân khách”.

Tám bảng đấu chọn 15 đội dự VCK Asian Cup 2026 diễn ra vào tháng 1 tại Indonesia. Tuyển Futsal Việt Nam ở bảng E rất thách thức.

Nói thế để thấy rằng Lebanon không phải dạng vừa. Ở cấp CLB họ có đội Bank of Beirut thường vào rất sâu các giải Cúp C1, Bank of Beirut không xa lạ với CLB Thái Sơn Nam.

Asian Cup 2018 diễn ra ở Đài Loan, Lebanon từng “dạy Thái Lan bài học" khi đánh bại thế lực hạng tư châu Á 5-2.

Lebanon có kỹ năng chơi futsal rất mượt mà, tuy nhiên thành tích, phong độ thì rất thất thường. Nếu Lebanon có phong độ cao và ổn định thì họ thách thức cả Thái Lan chứ không riêng gì tuyển Việt Nam.

Futsal Hong Kong cũng không hề yếu.

Vòng loại Asian Cup 2026 có 31 đội chia làm tám bảng đấu (7 bảng mỗi bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội).

Vòng loại diễn ra từ ngày 20 đến 24-9. Mỗi bảng chọn đội nhất và 8 đội nhì của 8 bảng so đọ thành tích chọn 7 đội đi VCK Asian Cup 2026 cùng chủ nhà Indonesia đá Asian Cup.

Tuyển Futsal Việt Nam hiện đang ở Kuwait tập huấn và đá 2 trận giao hữu với tuyển Kuwait (do cựu HLV tuyển Việt Nam Bruno Garcia dẫn dắt). Trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã thắng 3-2...

Tuyển Futsal Việt Nam sẽ sang Hàng Châu của Trung Quốc để tham dự vòng loại.

+ Lịch thi đấu bảng E:

Ngày 20-9: Việt Nam - Hong Kong (14 giờ 30),Trung Quốc-Lebanon (18 giờ 30).

Ngày 22-9: Hong Kong - Lebanon (14 giờ 30), Việt Nam - Trung Quốc (18 giờ 30).

Ngày 24-9: Việt Nam - Lebanon (14 giờ 30), Trung Quốc - Hong Kong (18 giờ 30).