Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội: Derby thủ đô rực lửa (Cúp Quốc gia)
(Cúp Quốc gia) Thể Công Viettel đang thăng hoa ở V.League, trong khi Hà Nội FC khủng hoảng với chuỗi trận toàn hòa và thua. Derby thủ đô tại Cúp Quốc gia hứa hẹn bùng nổ trên sân Hàng Đẫy.
Cúp quốc gia Việt Nam | 19h15, 14/9 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Văn Việt
Viết Tú
Tiến Dũng
Kyle Colonna
Tuấn Tài
Tiến Anh
Nata
Nhật Nam
Văn Khang
Lucao
Pedro Henrique
Điểm
Văn Chuẩn
Duy Mạnh
Thành Chung
Xuân Mạnh
Xuân Tú
Văn Xuân
Maranhao
Văn Toàn
Văn Quyết
Daniel Passira
Tuấn Hải
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ngay vòng mở màn Cúp Quốc gia 2025/26, lá thăm đã đưa Thể Công Viettel và Hà Nội FC đối đầu nhau. Hai đội bóng thủ đô, cũng là ứng viên vô địch, buộc phải loại nhau để giành vé đi tiếp. Trận derby trên sân Hàng Đẫy tối nay vì thế trở thành tâm điểm khi cả hai đều sở hữu lực lượng mạnh và tham vọng lớn.
Thể Công Viettel đang có khởi đầu ấn tượng ở V.League với 1 trận hòa CAHN, sau đó thắng liền 2 trận trước CA TP.HCM và Becamex Bình Dương để đứng thứ 3 trên BXH. Sự tiến bộ của "đội bóng áo lính" đến từ dàn cầu thủ chất lượng, cả nội lẫn ngoại binh, cùng triết lý rõ ràng của HLV Velizar Popov.
Đây là cơ sở để Thể Công Viettel tự tin hướng tới mục tiêu chinh phục Cúp Quốc gia – danh hiệu họ chưa từng sở hữu. Trong khi đó, Hà Nội FC lại rơi vào khủng hoảng khi chưa biết mùi chiến thắng sau 3 trận mùa này. Tương lai của HLV Makoto Teguramori đang bị đặt dấu hỏi, và áp lực sẽ càng lớn ở trận derby thủ đô tối nay.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/09/2025 12:14 PM (GMT+7)