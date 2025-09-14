Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội: Derby thủ đô rực lửa (Cúp Quốc gia)

Sự kiện: Cúp quốc gia Việt Nam CLB Viettel Hà Nội FC

(Cúp Quốc gia) Thể Công Viettel đang thăng hoa ở V.League, trong khi Hà Nội FC khủng hoảng với chuỗi trận toàn hòa và thua. Derby thủ đô tại Cúp Quốc gia hứa hẹn bùng nổ trên sân Hàng Đẫy.

Cúp quốc gia Việt Nam | 19h15, 14/9 | SVĐ Hàng Đẫy

Thể Công Viettel
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội: Derby thủ đô rực lửa (Cúp Quốc gia) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội: Derby thủ đô rực lửa (Cúp Quốc gia) - 1
Hà Nội
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội: Derby thủ đô rực lửa (Cúp Quốc gia) - 1
Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Nata, Nhật Nam, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội: Derby thủ đô rực lửa (Cúp Quốc gia) - 1
Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh, Xuân Tú, Văn Xuân, Maranhao, Văn Toàn, Văn Quyết, Daniel Passira, Tuấn Hải

Ngay vòng mở màn Cúp Quốc gia 2025/26, lá thăm đã đưa Thể Công Viettel và Hà Nội FC đối đầu nhau. Hai đội bóng thủ đô, cũng là ứng viên vô địch, buộc phải loại nhau để giành vé đi tiếp. Trận derby trên sân Hàng Đẫy tối nay vì thế trở thành tâm điểm khi cả hai đều sở hữu lực lượng mạnh và tham vọng lớn.

Thể Công Viettel đang có khởi đầu ấn tượng ở V.League với 1 trận hòa CAHN, sau đó thắng liền 2 trận trước CA TP.HCM và Becamex Bình Dương để đứng thứ 3 trên BXH. Sự tiến bộ của "đội bóng áo lính" đến từ dàn cầu thủ chất lượng, cả nội lẫn ngoại binh, cùng triết lý rõ ràng của HLV Velizar Popov.

Đây là cơ sở để Thể Công Viettel tự tin hướng tới mục tiêu chinh phục Cúp Quốc gia – danh hiệu họ chưa từng sở hữu. Trong khi đó, Hà Nội FC lại rơi vào khủng hoảng khi chưa biết mùi chiến thắng sau 3 trận mùa này. Tương lai của HLV Makoto Teguramori đang bị đặt dấu hỏi, và áp lực sẽ càng lớn ở trận derby thủ đô tối nay.

