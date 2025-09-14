Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hà Nội: Derby thủ đô rực lửa (Cúp Quốc gia)

Cúp quốc gia Việt Nam | 19h15, 14/9 | SVĐ Hàng Đẫy Thể Công Viettel 0 - 0 Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel vs Hà Nội Hà Nội Điểm Văn Việt Viết Tú Tiến Dũng Kyle Colonna Tuấn Tài Tiến Anh Nata Nhật Nam Văn Khang Lucao Pedro Henrique Điểm Văn Chuẩn Duy Mạnh Thành Chung Xuân Mạnh Xuân Tú Văn Xuân Maranhao Văn Toàn Văn Quyết Daniel Passira Tuấn Hải Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Nata, Nhật Nam, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh, Xuân Tú, Văn Xuân, Maranhao, Văn Toàn, Văn Quyết, Daniel Passira, Tuấn Hải

Ngay vòng mở màn Cúp Quốc gia 2025/26, lá thăm đã đưa Thể Công Viettel và Hà Nội FC đối đầu nhau. Hai đội bóng thủ đô, cũng là ứng viên vô địch, buộc phải loại nhau để giành vé đi tiếp. Trận derby trên sân Hàng Đẫy tối nay vì thế trở thành tâm điểm khi cả hai đều sở hữu lực lượng mạnh và tham vọng lớn.

Thể Công Viettel đang có khởi đầu ấn tượng ở V.League với 1 trận hòa CAHN, sau đó thắng liền 2 trận trước CA TP.HCM và Becamex Bình Dương để đứng thứ 3 trên BXH. Sự tiến bộ của "đội bóng áo lính" đến từ dàn cầu thủ chất lượng, cả nội lẫn ngoại binh, cùng triết lý rõ ràng của HLV Velizar Popov.

Đây là cơ sở để Thể Công Viettel tự tin hướng tới mục tiêu chinh phục Cúp Quốc gia – danh hiệu họ chưa từng sở hữu. Trong khi đó, Hà Nội FC lại rơi vào khủng hoảng khi chưa biết mùi chiến thắng sau 3 trận mùa này. Tương lai của HLV Makoto Teguramori đang bị đặt dấu hỏi, và áp lực sẽ càng lớn ở trận derby thủ đô tối nay.