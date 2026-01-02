Vì sao Chelsea sa thải HLV Maresca? Sự thật gây chấn động ngày đầu năm 2026

Đây là cú trượt dài mang tính khởi phát cho chiến lược gia người Ý – người mùa trước còn đưa Chelsea lên đỉnh vinh quang tại UEFA Conference League và FIFA Club World Cup, đồng thời giành vé dự Champions League.

Gặt hái thành tựu to lớn, HLV Maresca vẫn phải rời Chelsea

Ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, Chelsea từng cho thấy họ đi đúng hướng khi đè bẹp Barcelona 3-0 tại Stamford Bridge hồi tháng 11, trước khi hòa quả cảm 1-1 với Arsenal dù chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Moises Caicedo trước giờ nghỉ.

Màn trình diễn đó từng khiến Chelsea được xem như một ứng viên đua vô địch thực thụ. Nhưng thực tế, đó lại là khởi đầu cho chuỗi chỉ hai chiến thắng trong chín trận trên mọi đấu trường, trong đó có một trận trước Cardiff City (League One) ở League Cup. Trong giai đoạn sa sút ấy, mối quan hệ giữa CLB và HLV dần rạn nứt đến mức không thể cứu vãn.

❓ Vì sao Chelsea sa thải Enzo Maresca?

Trong thông báo ngày 1/1, Chelsea cho biết việc thay đổi HLV trưởng là cần thiết để đưa mùa giải “trở lại đúng quỹ đạo”. Tuy nhiên, rạn nứt giữa Maresca và thượng tầng CLB không chỉ đến từ kết quả trên sân – dù phong độ kém là yếu tố quan trọng.

Nói ngắn gọn, sự kết hợp giữa màn trình diễn của đội bóng và cách hành xử của chính Maresca đã dẫn tới hồi kết.

Bất chấp những thành tựu nổi bật mùa trước, vấn đề lớn của Maresca là cảm giác Chelsea luôn lùi lại vài bước sau mỗi khoảnh khắc tiến bộ. Ví dụ, những trận ấn tượng trước Barcelona và Arsenal không nên mở ra chuỗi bốn trận không thắng, bao gồm thất bại trước Leeds United (đội đang đua trụ hạng) ở Premier League và Atalanta tại Champions League.

Chiến thắng 2-0 khá nhẹ nhàng trước Everton tưởng như là thời điểm để khép lại giai đoạn khó khăn. Trái lại, Maresca lại chọn cách công khai leo thang bất mãn, khởi động chuỗi sự kiện khiến ông bắt đầu năm mới 2026 trong cảnh thất nghiệp.

Việc phát ngôn thiếu chuẩn mực nhắm vào ban lãnh đạo là một phần nguyên nhân khiến HLV Maresca phải rời ghế nóng

🗣️ Những phát ngôn “tự bắn vào chân”

“48 giờ qua là quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi tôi đến CLB, bởi có quá nhiều người không ủng hộ tôi và đội bóng”, Maresca nói sau trận Everton. Việc phát biểu này xuất hiện khi ông được hỏi về phong độ của hậu vệ phải Malo Gusto cho thấy nhà cầm quân 45 tuổi đang có điều cần trút ra.

Maresca bày tỏ “tình yêu” với CĐV Chelsea, khiến dư luận hiểu rằng mũi dùi của ông hướng tới các giám đốc Laurence Stewart và Paul Winstanley. Sau khi ông ra đi, các báo cáo còn cho biết bộ phận y tế Chelsea cũng nằm trong tầm ngắm của Maresca, đặc biệt xoay quanh bất đồng trong cách quản lý thể trạng của đội trưởng mẫn cảm chấn thương Reece James.

Khi được yêu cầu làm rõ phát biểu trước trận tứ kết League Cup gặp Cardiff, Maresca khẳng định mình đã “nói rất rõ ràng” – điều mà thực tế không hẳn vậy. Những đồn đoán sau đó khiến cơn bùng nổ này trông giống một nước cờ quyền lực có tính toán.

🔮 Maresca có thay Pep Guardiola ở Man City?

Ngày 18/12, nhà báo David Ornstein (The Athletic) đưa tin Maresca nằm trong danh sách cân nhắc của Man City nếu Pep Guardiola rời đi cuối mùa. Maresca từng dẫn dắt đội U23 Man City mùa 2020/21, vô địch Premier League 2 với nòng cốt là Cole Palmer, rồi làm trợ lý cho Pep Guardiola ở mùa “ăn ba” 2022/23.

Có khả năng HLV Maresca chờ thay Guardiola ở Man City

“Điều đó không ảnh hưởng gì tới tôi vì tôi biết đó chỉ là 100% suy đoán”, Maresca nói trước chuyến làm khách Newcastle – trận đấu Chelsea gỡ gạc bằng kết quả hòa 2-2 sau hiệp một thảm họa.

Guardiola, người còn hợp đồng đến tháng 6/2027, cũng tỏ ra dửng dưng: “Ba hay bốn năm gần đây, tôi luôn được hỏi câu này. Sớm hay muộn, có thể năm 75 hay 76, tôi sẽ rời Man City. Nhưng hiện tại tôi còn 18 tháng hợp đồng và rất hạnh phúc”.

Khi cánh cửa Etihad – vốn đã khá viển vông – khép lại, sự chú ý quay về toan tính của Maresca. Juventus cũng được cho là quan tâm đến cựu HLV của Parma, người từng khoác áo “Bà đầm già” bốn năm.

Giả thuyết hợp lý nhất là Maresca muốn gắn mình với dự án tích lũy cầu thủ trẻ giàu tiềm năng bán lại của Chelsea. Dù ông ra đi, “The Blues” nhiều khả năng vẫn sẽ hoạt động sôi nổi ở kỳ chuyển nhượng tháng 1.

📄 Vì sao Chelsea dùng cụm từ “chia tay” Enzo Maresca?

Cách diễn đạt trong thông báo của Chelsea khiến không ít người đặt câu hỏi: Maresca tự rời đi hay bị đẩy ra cửa?

Mọi mâu thuẫn có thể đã được xoa dịu nếu Chelsea quay lại mạch thắng. Nhưng thất bại 1-2 trước Aston Villa ngay tại Stamford Bridge (dù dẫn trước) và trận hòa 2-2 với Bournemouth – nơi CĐV nhà hát vang “Ông chẳng biết mình đang làm gì đâu” khi Palmer bị thay ra – đã đẩy Maresca tới đường cùng.

Chelsea đứng thứ năm Premier League sau trận hòa Bournemouth, khi một bộ phận khán giả còn la ó Maresca. Sau trận, ông không tham gia họp báo mà để trợ lý Willy Caballero thay mặt, với lý do “không khỏe”. Tuy nhiên, bài viết của Jacob Steinberg (The Guardian) ngày 1/1 đã đặt dấu hỏi về lời giải thích này và tiết lộ khả năng Maresca sắp bị sa thải.

Thông báo chính thức của Chelsea viết:

“CLB Chelsea và HLV trưởng Enzo Maresca đã đạt thỏa thuận chia tay.

Trong thời gian làm việc tại CLB, Enzo đã giúp đội bóng giành chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Những thành tựu này sẽ mãi là phần quan trọng trong lịch sử gần đây của CLB và chúng tôi cảm ơn những đóng góp của ông.

Với nhiều mục tiêu quan trọng còn ở phía trước trên bốn đấu trường, bao gồm suất dự Champions League, Enzo và CLB tin rằng sự thay đổi này mang lại cơ hội tốt nhất để đưa mùa giải trở lại quỹ đạo.

Chúc Enzo những điều tốt đẹp trong tương lai”.

Cụm từ “parted company” (chia tay) – cùng các báo cáo cho rằng hai bên “đạt thỏa thuận trước khi công bố” – cho thấy một dạng dàn xếp đã được thống nhất, thay vì Chelsea phải trả toàn bộ phần còn lại của hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2029, trị giá khoảng 4 triệu bảng/năm.

Liam Rosenior sáng cửa ngồi vào ghế nóng tại Stamford Bridge

Tờ Guardian cho biết Maresca muốn nhiều quyền lực hơn trong các quyết định chuyên môn và nhân sự. Tuy vậy, đây là điều giới chủ Chelsea khó chấp nhận, bởi họ đã xây dựng bộ máy tuyển trạch đồ sộ tập trung săn lùng tài năng trẻ.

Lập luận của ban lãnh đạo là sẽ có nhiều HLV khác sẵn sàng hợp tác theo mô hình này hơn Maresca. Vì thế, không quá bất ngờ khi Liam Rosenior, HLV của Strasbourg – đội bóng cùng hệ sinh thái BlueCo của Chelsea dưới trướng Todd Boehly và Clearlake Capital – đang nổi lên như ứng viên hàng đầu trên các bảng cược.