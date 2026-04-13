"Trai hư" tennis bỗng dưng có “cả trâu lẫn nghé”, công bố bạn gái và đứa con bí mật

Tay vợt tai tiếng Bernard Tomic khiến làng banh nỉ bất ngờ khi xác nhận đã lên chức bố, sau thời gian dài giữ kín chuyện đời tư với bạn gái là ngôi sao mạng xã hội Keely Hannah.

Tomic hạnh phúc bên bạn gái và đứa con đầu lòng

Thông tin được chính Hannah chia sẻ trên mạng xã hội, khi cô đăng tải loạt ảnh em bé sơ sinh kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Bí mật đẹp nhất mà chúng tôi từng giữ”. Cô cũng tiết lộ con gái của cả hai tên là Astara Aurelia Tomic, chào đời ngày 5/4.

Điều khiến người hâm mộ “sốc” không nằm ở việc Tomic có con, mà ở chỗ toàn bộ quá trình mang thai hoàn toàn được giữ kín. Cặp đôi chỉ công bố khi em bé đã chào đời, tạo nên một trong những câu chuyện hậu trường bất ngờ nhất của quần vợt tuần qua. Nhiều người ví von rằng, Tomic bỗng dưng tậu được "cả trâu lẫn nghé".

Mối quan hệ nhiều sóng gió

Tomic và Hannah bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, ngay sau khi tay vợt người Úc chia tay bạn gái cũ Vanessa Sierra. Ngay từ đầu, mối quan hệ này đã thu hút nhiều sự chú ý khi Hannah đăng tải những hình ảnh thân mật với Tomic.

Không chỉ gây ồn ào trên mạng xã hội, cặp đôi còn từng trở thành tâm điểm tranh cãi tại giải Little Rock Open năm 2024. Khi đó, Tomic bất ngờ bỏ trận giữa chừng sau màn tranh cãi gay gắt với bạn gái trên khán đài.

Sau biến cố này, Hannah gần như “ở ẩn” trên mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng Tomic. Chính vì vậy, việc họ âm thầm đón con đầu lòng càng khiến công chúng bất ngờ.

Tomic: Tài năng lạc lối và hành trình tìm lại mình

Ở tuổi 33, Bernard Tomic từng là một trong những tài năng sáng giá của quần vợt Úc, với thứ hạng cao nhất sự nghiệp là top 17 ATP. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bị phủ bóng bởi hàng loạt bê bối và phong độ thất thường.

Hiện tại, Tomic vẫn đang nỗ lực tìm đường trở lại top 100 thế giới, với mục tiêu góp mặt tại các giải lớn như French Open và Wimbledon Championships trong mùa hè này.

Ngoài sân tennis, Tomic và Hannah duy trì cuộc sống di chuyển giữa London, Monaco và Gold Coast (Úc). Giờ đây, hành trình đó sẽ có thêm một thành viên mới.

Sau tất cả những ồn ào, sự kiện đón con đầu lòng có thể là bước ngoặt quan trọng, giúp tay vợt từng được kỳ vọng này ổn định hơn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.