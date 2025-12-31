Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chelsea không thắng 3 trận liên tiếp: Maresca bị CĐV la ó, trợ lý phải giải oan

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea

Trợ lý Cabalero đứng ra giải oan cho Enzo Maresca sau khi HLV này bị chính CĐV Chelsea la ó vì thay Palmer từ sớm.

   

Maresca bị la ó vì thay Palmer từ sớm

Ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, không chỉ có Ruben Amorim bị khán giả nhà la ó, Enzo Maresca cũng phải chịu cảnh tương tự. Chelsea bị Bournemouth cầm hòa 2-2 ngay tại Stamford Bridge. Với trận hòa này, “The Blues” chỉ thắng 1 trong 7 trận Ngoại hạng Anh gần nhất.

CĐV Chelsea rất không hài lòng khi Palmer bị thay ra sớm

CĐV Chelsea rất không hài lòng khi Palmer bị thay ra sớm

Quan trọng hơn, họ đánh rơi tới 13 điểm trên sân nhà sau khi dẫn trước đối thủ. Không khí tại sân Stamford Bridge trở nên “nóng” hơn khi Maresca quyết định thay Palmer ở phút 66. Vấn đề nằm ở chỗ Chelsea đang phải tìm kiếm bàn thắng thứ ba và Palmer vẫn là cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình, như thường lệ.

Sau quyết định này, các CĐV Chelsea thường xuyên hát vang câu “Mày không biết mày đang làm gì đâu”, ám chỉ việc ông thầy người Italia thay Palmer. Ba trận đấu gần nhất, cầu thủ người Anh đều được thay ở cuối trận, dù Chelsea đều phải tìm bàn thắng trong cả 3 trận đấu đó.

Trợ lý giải oan cho Maresca

Tuy nhiên, trợ lý của Enzo Maresca, Willy Caballero vừa đăng đàn minh oan cho ông thầy người Italia sau khi phải nhận những lời chỉ trích nặng nề. “Tôi hiểu mong muốn của các CĐV. Họ muốn có cầu thủ tốt nhất trên sân và chúng tôi cũng như vậy.

Vấn đề là Cole mới trở lại sau quãng thời gian dài chấn thương. Chúng tôi cần phải đảm bảo sức khỏe cho cậu ấy. Mục tiêu là giúp Palmer thi đấu nhiều nhất có thể chứ không phải vắt kiệt sức cầu thủ. Chúng tôi còn muốn Palmer ở trên sân hơn các bạn nhiều nhưng vẫn phải đưa ra quyết định”.

Ngoài ra, Caballero cũng chia sẻ thêm về việc Enzo Maresca bị ốm trong 2 ngày qua. “Ông ấy không được khỏe trong hai ngày qua. Enzo bị sốt cao nhưng vẫn cố gắng chỉ đạo 2 buổi tập gần nhất. Ông ấy muốn đội bóng của mình có sự chuẩn bị tốt nhất.

Maresca cố chỉ đạo cho tới hết trận nhưng không thể chịu nổi nữa. Khi bước vào phòng thay đồ, ông ấy đã nhờ tôi trả lời phỏng vấn sau trận. Maresca thực sự rất chuyên nghiệp. Ông ấy chăm chỉ làm việc hàng ngày dù điều kiện sức khỏe không được tốt. Maresca là hình mẫu cho tôi và cả đội ngũ của Chelsea noi theo”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

31/12/2025 12:01 PM (GMT+7)
