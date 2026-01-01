HLV Maresca sẵn sàng từ chức, không cần Chelsea đuổi

HLV Maresca đã không xuất hiện tại buổi họp báo sau trận hòa 2-2 giữa Chelsea và Bournemouth gần đây. CLB nói lý do ông bị ốm.

Tuy nhiên, nguồn tin từ tờ The Sun tiết lộ rằng đây là quyết định có chủ ý của HLV Maresca, không liên quan đến bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Thay vào đó, nhà cầm quân người Italia muốn dành thời gian suy nghĩ về tương lai của mình tại "The Blues", khi ông đang cân nhắc chấm dứt thời gian gắn bó ở sân Stamford Bridge.

HLV Maresca không hạnh phúc ở Chelsea

HLV Maresca dành tình cảm lớn lao cho Chelsea và các CĐV của CLB. Ông chấp nhận áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ "The Blues", vốn xuất phát từ những thành công trong 20 năm qua. Chiến lược gia 45 tuổi cho rằng những yêu cầu đó thực chất là tích cực, giúp thúc đẩy ông và cả đội bóng.

Nhưng mối quan hệ giữa HLV người Italia và các lãnh đạo Chelsea đã xấu đi trong những tháng gần đây. Maresca sắp đi theo con đường của 4 người tiền nhiệm ngắn ngủi là Thomas Tuchel, Frank Lampard, Graham Potter và Mauricio Pochettino. Những chiến lược gia này nắm quyền không được lâu kể từ khi tập đoàn Clearlake do Todd Boehly nằm quyền mua lại cổ phần của tỷ phú Roman Abramovich vào năm 2022.

Maresca không thể tiếp tục kìm nén sự thất vọng và muốn công khai lập trường của mình. Ông cảm thấy không được phép làm việc theo cách mình muốn và tin rằng nên làm ở Chelsea.

Phía Chelsea có ý định đuổi việc Maresca nếu Chelsea không có kết quả tốt ở trận gặp Man City (0h30, 5/1). Về phần các cầu thủ Chelsea, họ được nghỉ ngơi trong 2 ngày sau trận hòa Bournemouth.

Đồng sở hữu Chelsea là Behdad Eghbali tỏ vẻ giận dữ sau trận Bournemouth khi tiến về phòng thay đồ. Trong khi đó, sự phẫn nộ trên mạng xã hội hướng về các đồng giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart.