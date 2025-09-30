Vì sao Barcelona - PSG sẽ không phải đại chiến quy tụ đủ các ngôi sao lớn?

Barcelona sắp đón tiếp Paris Saint-Germain trên sân nhà trong lượt trận thứ 2 của vòng bảng Champions League (2h, 2/10). Đây là trận đấu rất được chờ đợi bởi mùa trước Barca đã lỡ cơ hội gặp PSG trong trận chung kết do thua Inter Milan ở bán kết, giờ PSG đã là nhà vua châu Âu và họ sở hữu tân Quả bóng Vàng Ousmane Dembele, người đánh bại Lamine Yamal để giành giải.

Dembele đã bị chấn thương từ trước khi đoạt QBV và dự kiến anh sẽ trở lại cuối tháng 10

Tuy nhiên trận đấu lớn này lại khó có được sự hấp dẫn mà người ta kỳ vọng. Vốn đã là một trận ở vòng bảng, phía PSG còn đang chịu rất nhiều tổn thất lực lượng. Mới đây tờ L’Equipe cho biết thành phần đội hình PSG sang Barcelona đã vắng 5 cầu thủ, và có thể tăng lên 7 trước giờ bóng lăn.

Dembele, người đã bị chấn thương từ trước khi đoạt QBV, hiện đã tập trở lại với bóng và tiến độ hồi phục của anh đang tốt dần. Dù vậy HLV Luis Enrique cảm thấy không nên mạo hiểm với sức khỏe của tiền đạo người Pháp, nên ông sẽ chỉ đưa Dembele trở lại thi đấu sau đợt tập trung đội tuyển tháng 10.

Bên cạnh Dembele, Desire Doue (bắp chân), Joao Neves (dây chằng), Fabian Ruiz (cơ), Marquinhos (bắp đùi) cũng đều bị chấn thương và chắc chắn không thể thi đấu. Sau trận thắng với Auxerre, PSG lại có thêm tổn thất khi cả Khvicha Kvaratskhelia và Vitinha đều bị đau.

Kvaratskhelia nhiều khả năng phải tạm nghỉ do chấn thương dây chằng

Theo L’Equipe, Vitinha nhiều khả năng sẽ bình phục kịp cho trận gặp Barca do vết đau không nặng. Nhưng Kvaratskhelia dễ vắng mặt và HLV Enrique cũng đang chuẩn bị cho trận đấu với sự xác định rằng ngôi sao người Georgia khó có khả năng ra sân, bởi chấn thương dây chằng đã từng xảy ra với Kvaratskhelia và PSG không muốn để cầu thủ này chịu rủi ro lâu dài.

Phía Barcelona cũng có những tổn thất nhất định, trong đó Gavi, Raphinha, Fermin Lopez và Joan Garcia đều chắc chắn vắng mặt. Nhưng quan trọng là họ đã có sự trở lại của Lamine Yamal, và hậu vệ trái Alejandro Balde cũng gần bình phục 100%.