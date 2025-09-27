Barca "tan hoang" trước thềm trận gặp PSG, mối lo kéo dài tới Siêu kinh điển

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai 27/09/25 - Trực tiếp
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
0
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
0
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng 27/09/25 - Trực tiếp
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
1
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
0
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh 27/09/25 - Trực tiếp
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
0
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
0
Brentford vs Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Barca "tan hoang" trước thềm trận gặp PSG, mối lo kéo dài tới Siêu kinh điển

Sự kiện: Barcelona La liga 2025-26 Barca - Real: Hận thù trăm năm
Barcelona đang gặp tổn thất lực lượng khá nặng ngay trước thềm những trận quan trọng.

  

💥 Chấn thương đồng loạt ập tới

Barcelona đang bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn, không phải vì lịch thi đấu mà vì lực lượng của họ bị tổn thất khá nặng nề. Và những mất mát này dự kiến sẽ khiến họ không có quân số tốt nhất khi El Clasico xảy ra.

Raphinha và Joan Garcia đều bị chấn thương sau trận thắng Real Oviedo

Raphinha và Joan Garcia đều bị chấn thương sau trận thắng Real Oviedo

Sau khi Gavi bị chấn thương nặng phải nghỉ tới 5 tháng, hiện Barcelona sẽ không có thêm tiền vệ tấn công Fermin Lopez. Bên cạnh đó, cả ngôi sao chủ lực Raphinha và thủ môn Joan Garcia cũng đều đã bị đau và sẽ không thi đấu khi Barca gặp Paris Saint-Germain ở Cúp C1.

Garcia sẽ phải nghỉ 6 tuần và điều đó đồng nghĩa anh cùng với Gavi chắc chắn vắng mặt khi Barcelona đến làm khách tại Bernabeu cuối tháng sau (22h15, 26/10). Thời điểm Fermin Lopez có thể trở lại cũng chưa được xác định nên nguy cơ Lopez nghỉ El Clasico cũng khá cao. Chỉ có Raphinha chắc chắn kịp trở lại do nghỉ 3 tuần.

🏋️ Hệ quả của thành công?

Những chấn thương này xảy ra với Barcelona chỉ trong vòng 1 tuần qua, khiến các fan Barcelona lo lắng đây sẽ lại là một mùa 2023/24 lặp lại. Mùa đó Barca cũng là nhà ĐKVĐ La Liga nhưng công cuộc bảo vệ chức vô địch đã bị tàn phá bởi chấn thương và họ không bao giờ có đủ đội hình mạnh nhất.

Yamal bị chấn thương trên tuyển do thi đấu quá tải

Yamal bị chấn thương trên tuyển do thi đấu quá tải

Đang có những lo lắng rằng việc mùa trước thi đấu quá tốt ở mọi đấu trường đã khiến lực lượng của Barca trở nên mệt mỏi và dễ bị bão chấn thương ập tới. Alejandro Balde cũng đã nghỉ 4 vòng, trong khi Lamine Yamal đã có vấn đề nhưng vẫn bị vắt sức trên đội tuyển quốc gia, để rồi chấn thương khi trở về CLB.

Mùa này bên cạnh Gavi, Joan Garcia, Yamal, Balde, Fermin Lopez và Raphinha thì Barca cũng đã có Lewandowski, Frenkie De Jong và Marc Bernal phải nghỉ ít nhất 1 vòng đấu do bị đau. Mùa trước số lượng chấn thương của Barca khá ít và những chấn thương nặng chỉ xoay quanh Araujo, Christensen và Bernal. Hàng công của Barca rất khỏe mạnh, Raphinha không bị chấn thương còn Lewandowski chỉ phải nghỉ 2 vòng.

27/09/2025 16:18 PM (GMT+7)
