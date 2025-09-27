Barca "tan hoang" trước thềm trận gặp PSG, mối lo kéo dài tới Siêu kinh điển

💥 Chấn thương đồng loạt ập tới

Barcelona đang bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn, không phải vì lịch thi đấu mà vì lực lượng của họ bị tổn thất khá nặng nề. Và những mất mát này dự kiến sẽ khiến họ không có quân số tốt nhất khi El Clasico xảy ra.

Raphinha và Joan Garcia đều bị chấn thương sau trận thắng Real Oviedo

Sau khi Gavi bị chấn thương nặng phải nghỉ tới 5 tháng, hiện Barcelona sẽ không có thêm tiền vệ tấn công Fermin Lopez. Bên cạnh đó, cả ngôi sao chủ lực Raphinha và thủ môn Joan Garcia cũng đều đã bị đau và sẽ không thi đấu khi Barca gặp Paris Saint-Germain ở Cúp C1.

Garcia sẽ phải nghỉ 6 tuần và điều đó đồng nghĩa anh cùng với Gavi chắc chắn vắng mặt khi Barcelona đến làm khách tại Bernabeu cuối tháng sau (22h15, 26/10). Thời điểm Fermin Lopez có thể trở lại cũng chưa được xác định nên nguy cơ Lopez nghỉ El Clasico cũng khá cao. Chỉ có Raphinha chắc chắn kịp trở lại do nghỉ 3 tuần.

🏋️ Hệ quả của thành công?

Những chấn thương này xảy ra với Barcelona chỉ trong vòng 1 tuần qua, khiến các fan Barcelona lo lắng đây sẽ lại là một mùa 2023/24 lặp lại. Mùa đó Barca cũng là nhà ĐKVĐ La Liga nhưng công cuộc bảo vệ chức vô địch đã bị tàn phá bởi chấn thương và họ không bao giờ có đủ đội hình mạnh nhất.

Yamal bị chấn thương trên tuyển do thi đấu quá tải

Đang có những lo lắng rằng việc mùa trước thi đấu quá tốt ở mọi đấu trường đã khiến lực lượng của Barca trở nên mệt mỏi và dễ bị bão chấn thương ập tới. Alejandro Balde cũng đã nghỉ 4 vòng, trong khi Lamine Yamal đã có vấn đề nhưng vẫn bị vắt sức trên đội tuyển quốc gia, để rồi chấn thương khi trở về CLB.

Mùa này bên cạnh Gavi, Joan Garcia, Yamal, Balde, Fermin Lopez và Raphinha thì Barca cũng đã có Lewandowski, Frenkie De Jong và Marc Bernal phải nghỉ ít nhất 1 vòng đấu do bị đau. Mùa trước số lượng chấn thương của Barca khá ít và những chấn thương nặng chỉ xoay quanh Araujo, Christensen và Bernal. Hàng công của Barca rất khỏe mạnh, Raphinha không bị chấn thương còn Lewandowski chỉ phải nghỉ 2 vòng.