Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
VFF xác nhận ĐT Việt Nam có "Son" lại thêm "Hên”, sẵn sàng đả bại Malaysia

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức xác nhận sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên trong danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam. Danh sách cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong ngày 17/3, trước thềm loạt trận quan trọng.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, danh sách sơ bộ của Đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3 đã xuất hiện những cái tên đáng chú ý trên hàng công. Cụ thể, VFF đăng tải nội dung: “Đội tuyển Việt Nam vừa có ‘Son’ vừa có ‘Hên’.

Xuân Son và Hoàng Hên là bộ đôi đáng chờ đợi trên hàng công ĐT Việt Nam.

Đó chính là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, hai cái tên đáng chú ý vừa góp mặt trong đội hình sơ bộ của Đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3/2025 , được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho hàng công của Đội tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi khả năng ‘Son’ và ‘Hên’ góp mặt trong đội hình chính thức, sẵn sàng tỏa sáng trong các trận đấu sắp tới". Thông tin này ngay lập tức tạo nên sự phấn khích lớn trong cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt khi cả hai đều là những nhân tố có khả năng tạo đột biến trên hàng công.

Việc Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên góp mặt trong danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam được xem là bước ngoặt đáng chú ý. Sở hữu thể hình, tốc độ và lối chơi thông minh cùng kỹ thuật khéo léo, chân sút này được cho là sự bổ sung đáng chú ý nhất trên hàng công ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son đang cho thấy phong độ ổn định và khả năng thích nghi tốt sau thời gian dài điều trị chấn thương. Bộ đôi “Son - Hên” có thể trở thành phương án tấn công mới mẻ, mang đến nhiều lựa chọn chiến thuật cho ban huấn luyện ĐT Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik “cân não” trước giờ chốt danh sách 23 tuyển thủ

Dù danh sách sơ bộ đã lộ diện, nhưng danh sách chính thức vẫn đang được Kim Sang Sik và các cộng sự cân nhắc kỹ lưỡng. Theo tìm hiểu, ban huấn luyện đang rà soát phong độ, thể trạng của các cầu thủ sau vòng 16 V-League 2025/26, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Số lượng cầu thủ được triệu tập dự kiến là 23 cầu thủ, đồng nghĩa với việc cuộc cạnh tranh đang trở nên rất khốc liệt. Nguồn tin cho biết danh sách chính thức của Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ được công bố ngay trong ngày 17/3.

Ở đợt tập trung này, đội tuyển sẽ hướng tới 2 trận đấu quan trọng: Giao hữu với ĐT Bangladesh ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy và quyết đấu ĐT Malaysia ngày 31/3 trên sân Thiên Trường tại vòng loại Asian Cup 2027. Dự kiến, ĐT Việt Nam hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3.

Sự xuất hiện của “Son” và “Hên” không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Người hâm mộ lúc này đang hướng sự chú ý vào thời điểm công bố danh sách cuối cùng, để chờ xem liệu bộ đôi này có cùng nhau xuất hiện và tạo nên cú hích mới cho hàng công ĐT Việt Nam hay không.

Cùng thời điểm trưa ngày 17/3, Hà Nội FC đã chính thức đăng tải đoạn video xác nhận Đỗ Hoàng Hên có tên trong danh sách sơ bộ tập trung ĐT Việt Nam tháng 3/2025. Trong đoạn clip được đăng tải, Đỗ Hoàng Hên nói: "Tôi là Đỗ Hoàng Hên, tân binh của ĐTQG Việt Nam".

17/03/2026 12:03 PM (GMT+7)
