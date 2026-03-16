Tiến Linh gây thất vọng trước mặt thầy Kim, HLV Lê Huỳnh Đức nói rõ nguyên nhân

Trong chiến thắng 1-0 của Công an TP.HCM trước PVF-CAND ở vòng 16 V-League 2025/26 tối 15/3 trên sân Thống Nhất, điều gây chú ý không chỉ là 3 điểm của đội chủ nhà, mà còn là phát biểu đầy thẳng thắn của HLV Lê Huỳnh Đức về phong độ của Tiến Linh. HLV của Công an TP.HCM cho biết đội bóng của ông vẫn đang đối mặt với bài toán lớn nhất là khâu ghi bàn, dù tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã có nhiều điểm tích cực.

HLV Kim Sang Sik dự khán trận đấu giữa Công an TP.HCM và PVF-CAND.

“Cả 2 trận trước thua trên sân nhà. Hôm nay thái độ cầu thủ vẫn tích cực, vẫn chăm chỉ, quyết liệt với tinh thần khát khao. Điều chưa cải thiện được là bàn thắng khi chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội”, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ sau trận.

Theo cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam, PVF-CAND không phải đối thủ tạo ra sức ép quá lớn, nhưng Công an TP.HCM lại không thể tận dụng tốt những thời cơ ở tuyến trên. Ông nhấn mạnh đây không phải lần đầu đội bóng phải trả giá vì sự phung phí cơ hội.

“PVF không quá mạnh, cũng không triển khai được nhiều. Nhưng ở phía trên chúng tôi chưa kết thúc được, nên cần cải thiện thêm vấn đề ghi bàn. Cứ tấn công mà không ghi bàn thì phải trả giá, bóng đá là vậy. Chúng tôi đã có nhiều bài học. Trận gặp Viettel cũng vậy, tấn công nhiều nhưng không ghi bàn. Gặp Công an Hà Nội cũng thua từ những pha phản công”, ông Đức nói thêm.

Tiến Linh bị áp lực, càng nôn nóng càng khó ghi bàn

Một trong những nhân vật được chú ý nhất trận này là Tiến Linh. Tiền đạo của ĐT Việt Nam có không ít cơ hội ngon ăn, nhưng vẫn tiếp tục thể hiện sự vô duyên trước khung thành. Đáng chú ý, trong hiệp hai, Tiến Linh có pha dứt điểm ở cự ly khoảng 5m nhưng vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tiến Linh bỏ lỡ nhiều cơ hội trước PVF-CAND.

Trên khán đài, HLV Kim Sang Sik chỉ còn biết ôm đầu trước pha bỏ lỡ khó tin của chân sút sinh năm 1997. Tiến Linh đang trải qua chuỗi 11 trận không thể ghi bàn tại V-League 2025/26. Đây rõ ràng là hình ảnh khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng trong bối cảnh ĐT Việt Nam chuẩn bị hội quân để hướng tới trận đấu quan trọng gặp Malaysia ngày 31/3 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đánh giá về cậu học trò, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng vấn đề lớn nhất của Tiến Linh lúc này nằm ở tâm lý: “Về Tiến Linh, cậu ấy đang gặp vấn đề về áp lực. Khi không ghi được bàn thắng thì càng dễ nôn nóng. Bản thân tôi trước đây cũng vậy, tiền đạo thường rơi vào tình trạng này. Khi mất cảm giác tự tin thì rất khó lấy lại".

Không trách móc học trò, chiến lược gia này cho biết ban huấn luyện sẽ tìm cách giúp Tiến Linh giải tỏa tâm lý, lấy lại cảm giác thi đấu tốt nhất trong thời gian tới. “Chúng tôi cần động viên, cho tập luyện nhẹ nhàng để cầu thủ lấy lại hưng phấn. Lối chơi của đội không có vấn đề lớn, nhưng khâu cuối cùng vẫn chưa ổn”, ông Đức nói.

Patrik Lê Giang phấn khích sau trận đấu.

Thầy Kim trực tiếp xem giò Patrik Lê Giang trước ngày hội quân

Bên cạnh Tiến Linh, sự xuất hiện của HLV Kim Sang Sik trên sân Thống Nhất cũng trở thành tâm điểm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đến theo dõi phong độ của một số tuyển thủ Việt Nam trước đợt tập trung sắp tới, trong đó có 3 cầu thủ của Công an TP.HCM là Patrik Lê Giang, Tiến Linh và Thanh Bình.

Đặc biệt, Patrik Lê Giang nhận được nhiều sự quan tâm khi thủ thành Việt kiều này mới có quốc tịch Việt Nam và lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Trong trận gặp PVF-CAND, Patrik Lê Giang chơi khá chắc chắn, có một số tình huống cứu thua đáng chú ý, góp phần giúp đội nhà giữ sạch lưới.

HLV Lê Huỳnh Đức không giấu được niềm vui khi học trò được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia: “Về Patrik, toàn đội rất vui khi cậu ấy được lên tuyển. Công an Hà Nội cũng có nhiều cầu thủ được triệu tập. Chúng tôi mong họ sẽ làm được điều tốt. Khi đội bóng có nhiều cầu thủ lên tuyển thì đó là niềm vui và niềm vinh hạnh”.

Theo kế hoạch, danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh (ngày 26/3) và trận quyết đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31/3) dự kiến được VFF công bố trong ngày 16/3.