Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
U17 Việt Nam 'tổng duyệt' lực lượng, sẵn sàng chinh phục giải châu Á 2026

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

TPO - Sau trận đấu tập nội bộ sáng 29/4, HLV Cristiano Roland sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam dự VCK U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, mở ra hành trình chinh phục tấm vé World Cup.

Sáng 29/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ với đội Trẻ Hà Nội tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Đây được xem là màn “tổng duyệt” quan trọng để HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện đưa ra những quyết định cuối cùng về lực lượng tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Không đơn thuần là một trận đấu tập, cuộc đối đầu với đội Trẻ Hà Nội mang ý nghĩa sàng lọc và đánh giá toàn diện. Từng vị trí, từng cá nhân đều được “soi” kỹ về phong độ, thể trạng cũng như khả năng vận hành chiến thuật. Sau buổi tập này, danh sách 23 cầu thủ chính thức sẽ được chốt, với những gương mặt được kỳ vọng sẽ đại diện cho bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào đêm 30/4, rạng sáng 1/5. Lịch trình đã được tính toán nhằm giúp các cầu thủ có thời gian thích nghi với múi giờ (chênh lệch 4 tiếng), điều kiện thời tiết và mặt sân trước khi giải đấu khởi tranh. Đây là yếu tố quan trọng, đặc biệt với lứa cầu thủ trẻ lần đầu thi đấu ở môi trường quốc tế có cường độ cao.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 22/5 với sự góp mặt của 16 đội tuyển hàng đầu khu vực, chia làm 4 bảng đấu. Đây không chỉ là sân chơi danh giá của bóng đá trẻ châu lục, mà còn là cánh cửa trực tiếp dẫn tới U17 World Cup 2026.

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup, bao gồm cả đội chủ nhà Qatar. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup. Trong trường hợp đội chủ nhà Qatar vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Lá thăm đưa U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thử thách với các đối thủ U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán U17 Yemen (7/5), U17 Hàn Quốc (10/5) trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu U17 UAE (14/5).

Trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam đang khát khao một cột mốc lịch sử, hành trình tại giải đấu lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là cơ hội để thế hệ cầu thủ mới khẳng định bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và viết tiếp giấc mơ World Cup, điều mà bóng đá Việt Nam vẫn đang chờ đợi ở cấp độ trẻ.

U17 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch khi tranh vé dự World Cup

Tại VCK U17 châu Á 2026 (giải đấu tranh suất dự U17 World Cup), U17 Việt Nam sẽ chạm trán những cầu thủ nhập tịch của U17 UAE.

