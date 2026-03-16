CLB Thanh Hóa nỗ lực xóa án phạt từ FIFA

CLB Thanh Hóa (phải) chạy đua với thời gian để hy vọng được FIFA cho phép đăng ký thêm cầu thủ ở phần còn lại mùa giải 2025/2026

Theo thông báo cập nhật từ FIFA, CLB Thanh Hóa đã được xóa 2/4 lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới. Các lệnh cấm xuất phát từ tranh chấp tài chính liên quan nợ lương, do cầu thủ khởi kiện lên FIFA sau khi bị đội bóng xứ Thanh thanh lý hợp đồng. CLB Thanh Hóa cần xử lý ổn thỏa 2 đơn kiện nữa trước ngày 17-3 - hạn chót đăng ký cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam. Nếu không kịp bổ sung người, Thanh Hóa sẽ tiếp tục phải thi đấu với khoảng 18 - 19 cầu thủ, bao gồm 3 thủ môn, trong phần còn lại của mùa giải 2025/2026.

Trong quá khứ, CLB Thanh Hóa từng dính án cấm chuyển nhượng/ đăng ký mới cầu thủ vì lý do tương tự của FIFA, song đều giải quyết ổn thỏa sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các “nguyên đơn” chủ động rút đơn kiện. Song ở mùa này, tài chính của đội gặp khó sau khi Chủ tịch CLB là ông Cao Tiến Đoan bị bắt hồi tháng 8-2025. Những vòng đấu vừa qua, CLB Thanh Hóa chỉ còn 17 - 18 cầu thủ thi đấu cầm cự, có trận phải tung cả thủ môn dự bị vào đá… tiền đạo, vì đã hết người để thay. Được biết, ban lãnh đạo đội đã sẵn sàng nhân sự để kịp thời đăng ký bổ sung ngay sau khi được FIFA gỡ án phạt.