U17 Triều Tiên chính thức rút khỏi giải châu Á, U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

Trận đấu nổi bật

Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
Logo Napoli - NAP Napoli
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Genoa - GEN Genoa
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
Logo Lens - RCL Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Milan - MIL Milan
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Logo Rennes - REN Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Logo Lazio - LAZ Lazio
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
U17 Triều Tiên chính thức rút khỏi giải châu Á, U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

(NLĐO) - Sau nhiều đồn đoán, U17 Triều Tiên đã chính thức rút khỏi giải châu Á 2026 theo xác nhận từ chủ nhà Ả Rập Saudi.

Sau nhiều thông tin lan truyền U17 Triều Tiên không dự giải châu Á, nước chủ nhà Ả Rập Saudi mới đây đã xác nhận U17 Triều Tiên rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026 (7 đến 24-5, với 16 đội tuyển ban đầu), kéo theo nhiều xáo trộn đáng kể ở vòng bảng.

Ban đầu, bảng D được đánh giá là “bảng tử thần” với sự hiện diện của U17 Úc, U17 Triều Tiên, U17 Uzbekistan và U17 Ấn Độ. Tuy nhiên, việc Triều Tiên rút lui giờ chót khiến bảng đấu chỉ còn 3 đội khi thời gian gấp rút không thể điều chỉnh, qua đó làm giảm đáng kể mức độ cạnh tranh. 

Cơ hội giành vé vào tứ kết – đồng nghĩa với suất dự FIFA U17 World Cup 2026, vì thế cũng trở nên rộng mở hơn, đặc biệt với những đội bị đánh giá thấp như Ấn Độ.

Tuy vậy, ảnh hưởng lớn nhất lại nằm ở cách tính thành tích các đội xếp thứ ba. Trong bối cảnh giải đấu đồng thời là vòng loại World Cup, 8 đội vào tứ kết sẽ có vé trực tiếp. 

Ngoài ra, nếu U17 Qatar (chủ nhà World Cup) vượt qua vòng bảng, một suất bổ sung có thể được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Vấn đề phát sinh khi bảng D chỉ còn 3 đội. Để đảm bảo công bằng, LĐBĐ châu Á (AFC) nhiều khả năng sẽ áp dụng quy định loại bỏ kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở các bảng có 4 đội khi so sánh thành tích đội hạng ba.

Điều này đồng nghĩa những chiến thắng đậm trước đội yếu nhất vốn được xem là “kho điểm” sẽ không còn giá trị trong cuộc đua vé vớt cho các đội.

Quy định này cũng vô tình gây bất lợi cho U17 Việt Nam ở bảng C, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland phải cạnh tranh với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. 

Nếu không thể giành một trong hai vị trí dẫn đầu, cơ hội đi tiếp bằng suất đội hạng ba của U17 Việt Nam sẽ trở nên rất mong manh.

U17 Việt Nam 'tổng duyệt' lực lượng, sẵn sàng chinh phục giải châu Á 2026

-29/04/2026 10:57 AM (GMT+7)
