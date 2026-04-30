U17 Triều Tiên chính thức rút khỏi giải châu Á, U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

Sau nhiều thông tin lan truyền U17 Triều Tiên không dự giải châu Á, nước chủ nhà Ả Rập Saudi mới đây đã xác nhận U17 Triều Tiên rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026 (7 đến 24-5, với 16 đội tuyển ban đầu), kéo theo nhiều xáo trộn đáng kể ở vòng bảng.

Ban đầu, bảng D được đánh giá là “bảng tử thần” với sự hiện diện của U17 Úc, U17 Triều Tiên, U17 Uzbekistan và U17 Ấn Độ. Tuy nhiên, việc Triều Tiên rút lui giờ chót khiến bảng đấu chỉ còn 3 đội khi thời gian gấp rút không thể điều chỉnh, qua đó làm giảm đáng kể mức độ cạnh tranh.

Cơ hội giành vé vào tứ kết – đồng nghĩa với suất dự FIFA U17 World Cup 2026, vì thế cũng trở nên rộng mở hơn, đặc biệt với những đội bị đánh giá thấp như Ấn Độ.

Tuy vậy, ảnh hưởng lớn nhất lại nằm ở cách tính thành tích các đội xếp thứ ba. Trong bối cảnh giải đấu đồng thời là vòng loại World Cup, 8 đội vào tứ kết sẽ có vé trực tiếp.

Ngoài ra, nếu U17 Qatar (chủ nhà World Cup) vượt qua vòng bảng, một suất bổ sung có thể được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Vấn đề phát sinh khi bảng D chỉ còn 3 đội. Để đảm bảo công bằng, LĐBĐ châu Á (AFC) nhiều khả năng sẽ áp dụng quy định loại bỏ kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở các bảng có 4 đội khi so sánh thành tích đội hạng ba.

Điều này đồng nghĩa những chiến thắng đậm trước đội yếu nhất vốn được xem là “kho điểm” sẽ không còn giá trị trong cuộc đua vé vớt cho các đội.

Quy định này cũng vô tình gây bất lợi cho U17 Việt Nam ở bảng C, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland phải cạnh tranh với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.

Nếu không thể giành một trong hai vị trí dẫn đầu, cơ hội đi tiếp bằng suất đội hạng ba của U17 Việt Nam sẽ trở nên rất mong manh.