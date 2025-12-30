U23 Việt Nam vs U23 Syria (19h ngày 30/12): Chạy đà hoàn hảo?

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Syria

U23 Việt Nam chính là đội U22 Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trong năm 2025 gồm đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 và giành HCV SEA Games 33. Hôm nay (30/12), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Syria trong chuyến tập huấn tại Qatar để chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo là VCK U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam chơi tại bảng A và lần lượt gặp U23 Jordan (6/1/2026), U23 Kyrgyzstan (9/1/2026), U23 Ả Rập Xê-út (12/1/2026). Với thực lực hiện tại, U23 Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh vé vào tứ kết và thậm chí có thể tiến xa hơn nữa, như kỳ tích giành ngôi á quân từng làm được tại VCK U23 châu Á 2018.

Đình Bắc và đồng đội sẽ có trận giao hữu quan trọng với U23 Syria. Ảnh: VFF

Sau trận đấu với U23 Syria, HLV Kim Sang-sik sẽ gút danh sách U23 Việt Nam từ 24 cầu thủ xuống còn 23 người. Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Syria cũng có trong danh sách 16 đội thi đấu và họ có quyết tâm rất cao. U23 Syria nằm ở bảng B cùng U23 Nhật Bản, U23 Qatar và U23 UAE.

Để có được đà tiến tốt, U23 Syria hiển nhiên mong muốn có kết quả khả quan khi đấu giao hữu với U23 Việt Nam. HLV Ghassan Maatouk của U23 Syria khẳng định, màn đọ sức với U23 Việt Nam là dịp tốt để ông chốt được lối chơi phù hợp nhất. Do đó, U23 Việt Nam đương nhiên có màn rèn quân rất chất lượng để mạnh mẽ tiến tới VCK U23 châu Á 2026.

Do tính chất quan trọng về chiến thuật của trận đấu này, cả hai đội sẽ đá kín để có sự bảo mật cần thiết. Theo dự đoán, U23 Việt Nam có thể ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng có sự điều chỉnh ở vị trí thủ môn khi Văn Bình nhiều khả năng bắt chính thay Trung Kiên đang không đạt được thể trạng tốt nhất. Ngoài ra, các cầu thủ khác khi được vào sân sẽ thi đấu rất quyết tâm để cạnh tranh vị trí một cách lành mạnh. Do đó, U23 Việt Nam và U23 Syria sẽ là màn chạy đà hoàn hảo dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik có dịp tốt để rà soát lực lượng và đấu pháp trước thềm VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Syria:

U23 Việt Nam: Văn Bình, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Phúc, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Đình Bắc, Thanh Nhàn.

U23 Syria: Maxim Sarraf, Ahmed Kalo, Amr Sweidan, Houzan Othman, Modar Al Khatib, Aland Abdi, Ayham Karnaba, Khalid Al Hajja, Mustafa Hammo, Hamid Al Hussein, Abdullah Zaqrit.

Dự đoán: Hòa 1-1.