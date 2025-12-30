U23 Việt Nam vs U23 Syria (19h ngày 30/12): Chạy đà hoàn hảo?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

U23 Việt Nam vs U23 Syria (19h ngày 30/12): Chạy đà hoàn hảo?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam vs U23 Syria là trận đấu giao hữu duy nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi dự VCK U23 châu Á 2026 và đây là cữ dượt rất có ý nghĩa với nhiều cầu thủ.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Syria

U23 Việt Nam chính là đội U22 Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trong năm 2025 gồm đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 và giành HCV SEA Games 33. Hôm nay (30/12), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Syria trong chuyến tập huấn tại Qatar để chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo là VCK U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam chơi tại bảng A và lần lượt gặp U23 Jordan (6/1/2026), U23 Kyrgyzstan (9/1/2026), U23 Ả Rập Xê-út (12/1/2026). Với thực lực hiện tại, U23 Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh vé vào tứ kết và thậm chí có thể tiến xa hơn nữa, như kỳ tích giành ngôi á quân từng làm được tại VCK U23 châu Á 2018.

Đình Bắc và đồng đội sẽ có trận giao hữu quan trọng với U23 Syria. Ảnh: VFF

Đình Bắc và đồng đội sẽ có trận giao hữu quan trọng với U23 Syria. Ảnh: VFF

Sau trận đấu với U23 Syria, HLV Kim Sang-sik sẽ gút danh sách U23 Việt Nam từ 24 cầu thủ xuống còn 23 người. Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Syria cũng có trong danh sách 16 đội thi đấu và họ có quyết tâm rất cao. U23 Syria nằm ở bảng B cùng U23 Nhật Bản, U23 Qatar và U23 UAE.

Để có được đà tiến tốt, U23 Syria hiển nhiên mong muốn có kết quả khả quan khi đấu giao hữu với U23 Việt Nam. HLV Ghassan Maatouk của U23 Syria khẳng định, màn đọ sức với U23 Việt Nam là dịp tốt để ông chốt được lối chơi phù hợp nhất. Do đó, U23 Việt Nam đương nhiên có màn rèn quân rất chất lượng để mạnh mẽ tiến tới VCK U23 châu Á 2026.

Do tính chất quan trọng về chiến thuật của trận đấu này, cả hai đội sẽ đá kín để có sự bảo mật cần thiết. Theo dự đoán, U23 Việt Nam có thể ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng có sự điều chỉnh ở vị trí thủ môn khi Văn Bình nhiều khả năng bắt chính thay Trung Kiên đang không đạt được thể trạng tốt nhất. Ngoài ra, các cầu thủ khác khi được vào sân sẽ thi đấu rất quyết tâm để cạnh tranh vị trí một cách lành mạnh. Do đó, U23 Việt Nam và U23 Syria sẽ là màn chạy đà hoàn hảo dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik có dịp tốt để rà soát lực lượng và đấu pháp trước thềm VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik có dịp tốt để rà soát lực lượng và đấu pháp trước thềm VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Syria:

U23 Việt Nam: Văn Bình, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Phúc, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Đình Bắc, Thanh Nhàn.

U23 Syria: Maxim Sarraf, Ahmed Kalo, Amr Sweidan, Houzan Othman, Modar Al Khatib, Aland Abdi, Ayham Karnaba, Khalid Al Hajja, Mustafa Hammo, Hamid Al Hussein, Abdullah Zaqrit.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Long Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/12/2025 09:10 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U23 Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN