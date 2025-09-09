U23 Việt Nam đối diện thử thách phía trước

Chỉ cần không thua U23 Yemen ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 9-9, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 với vị thế nhất bảng sau khi kết thúc vòng loại.

Dùng người linh hoạt

Khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông Kim Sang-sik nhiều lần thể hiện khả năng dùng người linh hoạt, đạt hiệu quả cao. Dưới thời chiến lược gia Hàn Quốc này, đội hình chính của tuyển Việt Nam lẫn U23 quốc gia liên tục thay đổi, phù hợp với từng đối thủ.

Khả năng xoay tua đội hình của HLV Kim Sang-sik đã giúp các học trò giải tỏa áp lực, có thời gian hồi phục, hạn chế chấn thương. Việc này còn mang lại kết quả khả quan khi tuyển quốc gia đăng quang ASEAN Cup 2024 và U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Việc liên tục thay đổi đội hình xuất phát cũng tạo sự đột biến trong lối chơi của tuyển Việt Nam, khiến đối phương bất ngờ qua mỗi lần chạm trán. Tuy nhiên, đấu pháp chiến thuật của đoàn quân HLV Kim Sang-sik chưa thực sự nhuần nhuyễn, vẫn còn bộc lộ nhiều khuyết điểm cần khắc phục.

Tuyển U23 Việt Nam hướng đến kết quả toàn thắng ở vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Tuyển U23 Việt Nam đã giữ sạch lưới và giành tối đa 6 điểm ở 2 lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, những chiến thắng đó chưa khiến người hâm mộ mãn nhãn. Trước 2 đội bóng được đánh giá yếu hơn, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik dù có lợi thế sân nhà vẫn rất chật vật ở khâu ghi bàn.

Thống kê cho thấy 2 trong số 3 bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi khi đối phương đã xuống sức ở khoảng thời gian cuối trận. Vì vậy, giới chuyên gia đánh giá cao về khả năng đọc trận đấu nhạy bén và có phương thức thay đổi nhân sự hợp lý của ông Kim.

Tuyển Việt Nam được đánh giá là đội bóng có nhiều lợi thế ở vòng loại Giải U23 châu Á 2026 khi lọt vào bảng đấu không quá mạnh, lại được chơi trên sân nhà. Lực lượng U23 Việt Nam cũng không có nhiều xáo trộn, lại được thi đấu cùng nhau trong thời gian dài.

Giải thích về việc U23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn qua 2 trận đã đấu, HLV Kim Sang-sik cho rằng sự xuất sắc của các thủ môn Bangladesh và Singapore là nguyên nhân khiến các học trò của ông không thể có nhiều bàn thắng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khả năng dứt điểm trong những trận tới" - ông hứa hẹn.

HLV Kim Sang-sik được cho là đang "giấu bài" trước khi bước vào lượt đấu quan trọng cuối cùng của bảng C. Trong khi đó, khả năng xoay tua đội hình linh hoạt, hoán đổi trạng thái thi đấu nhanh của U23 Việt Nam vẫn đang phát huy hiệu quả ở sân chơi lần này.

Chân sút trẻ tạo ấn tượng

Khi các đồng đội vất vả tìm bàn thắng cho U23 Việt Nam thì tiền vệ 19 tuổi Lê Văn Thuận hóa thành "người hùng". Anh đã ghi bàn mang về chiến thắng sít sao 1-0 cho đội nhà trong trận đấu với U23 Singapore.

Bàn thắng của Văn Thuận là kết quả từ nhiều yếu tố mang tính chiến thuật. Phi Hoàng thể hiện khả năng kiến tạo nhạy bén khi chuyền bóng như đặt từ cánh trái để Văn Thuận đánh đầu hạ gục thủ môn Yazid. Bộ đôi cầu thủ này được HLV Kim Sang-sik tung vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp đấu thứ 2.

Văn Thuận là thành viên trẻ nhất trong danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Trước thềm Giải U23 Đông Nam Á 2025, khi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn dính chấn thương phải nghỉ thi đấu, HLV Kim Sang-sik đã gọi bổ sung Văn Thuận vào tuyển U23 Việt Nam.

Sở hữu kỹ thuật điêu luyện và lối chơi tốc độ, chân sút của CLB Thanh Hóa này nhanh chóng ghi điểm với nhà cầm quân người Hàn Quốc để giành một suất tham dự vòng loại Giải U23 châu Á. "Tôi khát khao ghi bàn cho U23 Việt Nam và thật mừng là đã thực hiện được điều bản thân mong mỏi. Đây sẽ là động lực để tôi phấn đấu nhiều hơn trong hành trình kế tiếp" - Văn Thuận bày tỏ.

Năm ngoái, Văn Thuận ghi 2 bàn trong 15 lần được ra sân và được bình chọn là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" V-League 2024-2025. Mùa này, anh có tên trong đội hình xuất phát của CLB Thanh Hóa ở 3 vòng đấu đầu tiên, tạo ấn tượng với những pha độc diễn cá nhân.