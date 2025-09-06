Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: HLV Kim Sang Sik tự hào về chiến thắng
U23 Việt Nam đối đầu U23 Singapore ở lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2026. Sau trận, HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ đáng chú ý.
"Tôi nghĩ đây là trận đấu tốt của cá nhân tôi cũng như toàn đội", Văn Trường tự hào chia sẻ trong buổi họp báo.
Khi được hỏi về 5 lần bóng trúng xà ngang - cột dọc sau những cú dứt điểm của U23 Việt Nam ở 2 trận đấu đã qua, Văn Trường nhận định: "Trong bóng đá chuyện không may mắn là bình thường. Hôm nay, đội có rất nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Trận thứ 3 gặp U23 Yemen, tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục giành chiến thắng và mong người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đội đông hơn".
"Chúng tôi sẽ phân tích kĩ lưỡng và chuẩn bị cho trận gặp U23 Yemen. Với chất lượng của đội bóng hiện nay, tôi tự tin rằng đội có thể dành chiến thắng trước họ.
Hàng phòng ngự của U23 Yemen rất tốt, nhưng U23 Việt Nam có những cầu thủ tốc độ tốt nhằm khai thác khoảng trống phía sau và đây có thể là điểm mấu chốt ở trận đấu tới".
HLV Kim Sang Sik: "Trận đấu hôm nay không có nhiều bàn thắng cũng như không có nhiều điều để nói. Sân Việt Trì có nhiều khán giả và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó".
Mọi người có thể thấy, U23 Việt Nam đã có rất nhiều cơ hội nhưng thủ môn của U23 Singapore chơi rất xuất sắc. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn ở khâu dứt điểm".
HLV Kassim khẳng định: "So với U23 Yemen, U23 Việt Nam là đội mạnh hơn. Trận này, chúng tôi đã gặp vất vả nhiều hơn so với Yemen. Các cầu thủ U23 Việt Nam rất chất lượng.
Các cầu thủ của tôi đã chơi tập trung nhưng chỉ 1 tình huống đội lơ là và bị U23 Việt Nam trừng phạt. Tôi nhấn mạnh lại các cầu thủ của tôi đều rất trẻ và mục tiêu của U23 Singapore là cọ xát để các cầu thủ có thể nâng cao trình độ".
Khi được hỏi về cá nhân ấn tượng nhất của U23 Việt Nam, HLV Kassim nhắc đến Đình Bắc, cầu thủ mang áo số 7 của U23 Việt Nam. HLV Kassim nhận xét: "Cậu ất di chuyển rất thông minh và tôi có ấn tượng tốt về cậu ấy".
HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore chia sẻ: "So với trận đấu trước gặp U23 Yemen, chúng tôi đã chơi tốt hơn. U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh, hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thậm chí là Châu Á hiện tại. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tốt, nỗ lực để có thể chơi sòng phẳng với U23 Việt Nam. U23 Singapore có những cơ hội nhưng đã bị phung phí. Dù sao, tôi vẫn tự hào với màn trình diễn của toàn đội".
Nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam được đền đáp ở phút 79, với cú đánh đầu hiểm hóc thành bàn của Văn Thuận. Đã thế trong những phút bù giờ, U23 Singapore còn mất người khi thủ quân Amir Rashid nhận thẻ vàng thứ hai.
Với chiến thắng nghẹt thở trước U23 Singapore, U23 Việt Nam đòi lại ngôi đầu bảng C vòng loại U23 châu Á. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ gặp U23 Yemen ở lượt cuối để trực tiếp định đoạt tấm vé thẳng.
Trong 4 lần gần nhất chạm trán, U23 Singapore chỉ giành 1 trận thắng từ cách đây 12 năm (1-0, SEA Games 2013), bên cạnh 2 thất bại và 1 trận hòa trước U23 Việt Nam.
Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh hôm 3/9, U23 Việt Nam đang có sự tự tin nhất định. HLV Kim Sang Sik cho biết đội đã phân tích băng hình, rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh chiến thuật lẫn nhân sự ở trận đấu thứ hai tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.
“Nhìn chung, U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ ở Phú Thọ sẽ đến cổ vũ, động viên cho các cầu thủ để U23 Việt Nam có một trận đấu thật tốt”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.
