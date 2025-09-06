Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: HLV Kim Sang Sik tự hào về chiến thắng

Cầu thủ Văn Trường nói về trận đấu

"Tôi nghĩ đây là trận đấu tốt của cá nhân tôi cũng như toàn đội", Văn Trường tự hào chia sẻ trong buổi họp báo.

Khi được hỏi về 5 lần bóng trúng xà ngang - cột dọc sau những cú dứt điểm của U23 Việt Nam ở 2 trận đấu đã qua, Văn Trường nhận định: "Trong bóng đá chuyện không may mắn là bình thường. Hôm nay, đội có rất nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Trận thứ 3 gặp U23 Yemen, tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục giành chiến thắng và mong người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đội đông hơn".