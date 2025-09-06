Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: HLV Kim Sang Sik tự hào về chiến thắng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: HLV Kim Sang Sik tự hào về chiến thắng

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik

U23 Việt Nam đối đầu U23 Singapore ở lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2026. Sau trận, HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Diễn biến
Cầu thủ Văn Trường nói về trận đấu

"Tôi nghĩ đây là trận đấu tốt của cá nhân tôi cũng như toàn đội", Văn Trường tự hào chia sẻ trong buổi họp báo.

Khi được hỏi về 5 lần bóng trúng xà ngang - cột dọc sau những cú dứt điểm của U23 Việt Nam ở 2 trận đấu đã qua, Văn Trường nhận định: "Trong bóng đá chuyện không may mắn là bình thường. Hôm nay, đội có rất nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Trận thứ 3 gặp U23 Yemen, tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục giành chiến thắng và mong người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đội đông hơn".

Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: HLV Kim Sang Sik tự hào về chiến thắng - 1

Thầy Kim nói về trận "chung kết" với U23 Yemen

"Chúng tôi sẽ phân tích kĩ lưỡng và chuẩn bị cho trận gặp U23 Yemen. Với chất lượng của đội bóng hiện nay, tôi tự tin rằng đội có thể dành chiến thắng trước họ.

Hàng phòng ngự của U23 Yemen rất tốt, nhưng U23 Việt Nam có những cầu thủ tốc độ tốt nhằm khai thác khoảng trống phía sau và đây có thể là điểm mấu chốt ở trận đấu tới".

"U23 Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm"

HLV Kim Sang Sik: "Trận đấu hôm nay không có nhiều bàn thắng cũng như không có nhiều điều để nói. Sân Việt Trì có nhiều khán giả và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó".

Mọi người có thể thấy, U23 Việt Nam đã có rất nhiều cơ hội nhưng thủ môn của U23 Singapore chơi rất xuất sắc. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn ở khâu dứt điểm".

Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: HLV Kim Sang Sik tự hào về chiến thắng - 2

"U23 Việt Nam rất mạnh"

HLV Kassim khẳng định: "So với U23 Yemen, U23 Việt Nam là đội mạnh hơn. Trận này, chúng tôi đã gặp vất vả nhiều hơn so với Yemen. Các cầu thủ U23 Việt Nam rất chất lượng.

Các cầu thủ của tôi đã chơi tập trung nhưng chỉ 1 tình huống đội lơ là và bị U23 Việt Nam trừng phạt. Tôi nhấn mạnh lại các cầu thủ của tôi đều rất trẻ và mục tiêu của U23 Singapore là cọ xát để các cầu thủ có thể nâng cao trình độ".

HLV Firdaus Kassim ấn tượng mạnh với Đình Bắc

Khi được hỏi về cá nhân ấn tượng nhất của U23 Việt Nam, HLV Kassim nhắc đến Đình Bắc, cầu thủ mang áo số 7 của U23 Việt Nam. HLV Kassim nhận xét: "Cậu ất di chuyển rất thông minh và tôi có ấn tượng tốt về cậu ấy".

Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: HLV Kim Sang Sik tự hào về chiến thắng - 3

"U23 Singapore chơi tốt nhưng U23 Việt Nam là đội bóng hàng đầu"

HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore chia sẻ: "So với trận đấu trước gặp U23 Yemen, chúng tôi đã chơi tốt hơn. U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh, hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thậm chí là Châu Á hiện tại. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tốt, nỗ lực để có thể chơi sòng phẳng với U23 Việt Nam. U23 Singapore có những cơ hội nhưng đã bị phung phí. Dù sao, tôi vẫn tự hào với màn trình diễn của toàn đội".

Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: HLV Kim Sang Sik tự hào về chiến thắng - 4

U23 Việt Nam nghẹt thở giành chiến thắng

Nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam được đền đáp ở phút 79, với cú đánh đầu hiểm hóc thành bàn của Văn Thuận. Đã thế trong những phút bù giờ, U23 Singapore còn mất người khi thủ quân Amir Rashid nhận thẻ vàng thứ hai.

Với chiến thắng nghẹt thở trước U23 Singapore, U23 Việt Nam đòi lại ngôi đầu bảng C vòng loại U23 châu Á. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ gặp U23 Yemen ở lượt cuối để trực tiếp định đoạt tấm vé thẳng.

Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: HLV Kim Sang Sik tự hào về chiến thắng - 5

U23 Việt Nam có thành tích đối đầu ấn tượng

Trong 4 lần gần nhất chạm trán, U23 Singapore chỉ giành 1 trận thắng từ cách đây 12 năm (1-0, SEA Games 2013), bên cạnh 2 thất bại và 1 trận hòa trước U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik thận trọng trước trận

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh hôm 3/9, U23 Việt Nam đang có sự tự tin nhất định. HLV Kim Sang Sik cho biết đội đã phân tích băng hình, rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh chiến thuật lẫn nhân sự ở trận đấu thứ hai tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.

“Nhìn chung, U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ ở Phú Thọ sẽ đến cổ vũ, động viên cho các cầu thủ để U23 Việt Nam có một trận đấu thật tốt”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Video bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Sụp đổ phút 90+4, chờ quyết đấu U23 Việt Nam (U23 châu Á)
Video bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Sụp đổ phút 90+4, chờ quyết đấu U23 Việt Nam (U23 châu Á)

U23 Bangladesh và U23 Yemen đều khát chiến thắng để tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trận đấu giữa hai đội vì thế trở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2025 19:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN