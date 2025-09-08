Đừng lo! U23 Việt Nam của ông Kim Sang-sik càng đá càng hay

Đây dường như là đặc điểm chung của các đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt, gồm cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam khởi đầu chệch choạc và thiếu nét.

Tuy nhiên càng vào sâu, đội bóng của ông Kim Sang-sik chơi ngày càng chắc chắn hơn và hiệu quả hơn. Đỉnh cao chính là 2 trận chung kết với Thái Lan. Sau khi khiến Thái Lan phải thất vọng ở trận lượt đi, tới trận lượt về đội tuyển Việt Nam vượt khó đánh bại đối thủ dù Nguyễn Xuân Son chấn thương, phải rời sân sớm.

Với U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang và các đồng đội vừa đăng quang ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Đoàn quân của ông Kim Sang-sik cũng trải qua hành trình từ dễ đến khó và càng vào sân chơi càng ổn định, mạnh mẽ hơn.

Đình Bắc sẽ còn hay hơn nếu được rèn giũa và kèm cặp tốt

Điều tương tự đang diễn ra ở Vòng loại U23 châu Á 2026 tại Phú Thọ. U23 Việt Nam chơi không thực sự ấn tượng ở trận ra quân trước U23 Bangladesh dù chiến thắng. Hàng tấn công lỡ nhiều cơ hội, các pha tấn công cũng thiếu sự đột biến.

Tuy nhiên trước U23 Singapore chơi phòng ngự chặt ở lượt trận 2, các pha tấn công của U23 Việt Nam đa dạng và giàu đột biến hơn. Dù vẫn lỡ nhiều cơ hội nhưng có thể thấy nếu không bị xà ngang và cột dọc khung thành đối phương từ chối bàn thắng, U23 Việt Nam đã thắng đậm hơn.

Dễ thấy các đội bóng của HLV Kim Sang-sik chơi không quá hoa mỹ, nhưng lại luôn chắc chắn và đạt hiệu quả cao. Nếu các cá nhân trong đội hình U23 Việt Nam hiện nay như Phạm Lý Đức, Khuất Văn Khang, Đình Bắc hay Viktor Lê tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, U23 Việt Nam sẽ ngày càng hay hơn. Đây là những nhân tố có khả năng gây đột biến trong những thời điểm khó khăn.