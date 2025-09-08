Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Đừng lo! U23 Việt Nam của ông Kim Sang-sik càng đá càng hay

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Khi gặp các đối thủ ngang tầm, U23 Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Đừng lo! U23 Việt Nam của ông Kim Sang-sik càng đá càng hay - 1

Đây dường như là đặc điểm chung của các đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt, gồm cả đội tuyển Việt NamU23 Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam khởi đầu chệch choạc và thiếu nét.

Tuy nhiên càng vào sâu, đội bóng của ông Kim Sang-sik chơi ngày càng chắc chắn hơn và hiệu quả hơn. Đỉnh cao chính là 2 trận chung kết với Thái Lan. Sau khi khiến Thái Lan phải thất vọng ở trận lượt đi, tới trận lượt về đội tuyển Việt Nam vượt khó đánh bại đối thủ dù Nguyễn Xuân Son chấn thương, phải rời sân sớm.

Với U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang và các đồng đội vừa đăng quang ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Đoàn quân của ông Kim Sang-sik cũng trải qua hành trình từ dễ đến khó và càng vào sân chơi càng ổn định, mạnh mẽ hơn.

Đình Bắc sẽ còn hay hơn nếu được rèn giũa và kèm cặp tốt

Đình Bắc sẽ còn hay hơn nếu được rèn giũa và kèm cặp tốt

Điều tương tự đang diễn ra ở Vòng loại U23 châu Á 2026 tại Phú Thọ. U23 Việt Nam chơi không thực sự ấn tượng ở trận ra quân trước U23 Bangladesh dù chiến thắng. Hàng tấn công lỡ nhiều cơ hội, các pha tấn công cũng thiếu sự đột biến.

Tuy nhiên trước U23 Singapore chơi phòng ngự chặt ở lượt trận 2, các pha tấn công của U23 Việt Nam đa dạng và giàu đột biến hơn. Dù vẫn lỡ nhiều cơ hội nhưng có thể thấy nếu không bị xà ngang và cột dọc khung thành đối phương từ chối bàn thắng, U23 Việt Nam đã thắng đậm hơn.

Dễ thấy các đội bóng của HLV Kim Sang-sik chơi không quá hoa mỹ, nhưng lại luôn chắc chắn và đạt hiệu quả cao. Nếu các cá nhân trong đội hình U23 Việt Nam hiện nay như Phạm Lý Đức, Khuất Văn Khang, Đình Bắc hay Viktor Lê tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, U23 Việt Nam sẽ ngày càng hay hơn. Đây là những nhân tố có khả năng gây đột biến trong những thời điểm khó khăn.

Lê Văn Thuận: Tài năng trẻ bước ra sân khấu lớn
Lê Văn Thuận: Tài năng trẻ bước ra sân khấu lớn

3 năm trước, Lê Văn Thuận lỡ cơ hội ghi điểm trong màu áo U16 Việt Nam. Sau 3 năm, anh tự nhắc bản thân không thể bỏ qua dịp bước ra sân khấu lớn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiểu Yến ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/09/2025 09:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN