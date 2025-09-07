Văn Thuận học theo Neymar khi tỏa sáng giúp U23 Việt Nam thắng nghẹt thở

⭐ Văn Thuận: "Tôi đã chờ khoảnh khắc này từ lâu"

Một cú đánh đầu đúng lúc của tiền đạo trẻ Lê Văn Thuận đã mang về chiến thắng quý giá 1-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Singapore tối 6/9 trên sân Việt Trì. Bàn thắng ở phút 79 không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik lấy lại ngôi đầu bảng C mà còn khẳng định dấu ấn mạnh mẽ của cầu thủ 19 tuổi đang khoác áo CLB Thanh Hóa.

Văn Thuận đánh đầu ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam.

Sau trận, chân sút sinh năm 2006 không giấu được niềm hạnh phúc: "Thời gian gần đây, tôi không được ra sân nhiều trong màu áo U23 Việt Nam. Tôi vẫn nỗ lực tập luyện để chờ cơ hội đến với mình. Khi được các thầy tin tưởng trao cơ hội, tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng và cố gắng chơi tốt nhất có thể”.

Pha lập công bằng đầu ở phút 79 là sự tưởng thưởng cho tinh thần kiên trì và quyết tâm của Văn Thuận, đồng thời trở thành bước ngoặt quan trọng giúp U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm.

🙌 Ăn mừng theo Neymar, lời cảm ơn gửi CĐV Việt Trì

Ngay sau khi ghi bàn, Văn Thuận có màn ăn mừng quen thuộc theo phong cách của thần tượng Neymar. Anh chia sẻ: "Tôi học cách ăn mừng ấy theo cầu thủ Neymar. Tôi muốn gửi lời chào đến tất cả người hâm mộ có mặt ở sân Việt Trì ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đến sân cổ vũ cho U23 Việt Nam”.

Khoảnh khắc ấy khiến khán đài như nổ tung, hàng nghìn CĐV cùng hòa nhịp ăn mừng với cầu thủ 19 tuổi, tiếp thêm động lực cho toàn đội. Trước Singapore, U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không dễ dàng xuyên thủng hàng thủ kỷ luật của đối phương.

"Nhìn chung, toàn đội đã chơi tốt dù chưa tận dụng hết cơ hội. Có nhiều thời điểm khó khăn, anh em động viên nhau phải cố gắng hết mình, tất cả đồng lòng để giành chiến thắng”, Văn Thuận nói thêm với giới truyền thông.

Lê Văn Thuận ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Singapore.

🔎 “Lamine Yamal xứ Thanh” – niềm hy vọng tuổi 19

Lê Văn Thuận (2006) hiện thuộc biên chế CLB Thanh Hóa, được CĐV quê hương ưu ái gọi là "Lamine Yamal xứ Thanh" nhờ phong cách chơi bóng kỹ thuật, tự tin và tốc độ. Ở mùa giải 2024/25, Văn Thuận đã được vinh danh Cầu thủ trẻ hay nhất V-League, khẳng định vị thế trong lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam.

🛡 Ngôi đầu tạm thời & trận quyết định với U23 Yemen

Với 3 điểm quý giá, U23 Việt Nam tạm vươn lên ngôi đầu bảng C, vượt qua U23 Yemen (đội thắng U23 Bangladesh 1-0 trước đó). Tuy nhiên, cục diện bảng vẫn còn rất khó lường. “U23 Việt Nam vẫn còn trận đấu quyết định với U23 Yemen, chúng tôi phải tập trung tối đa để hướng đến kết quả tốt nhất", Văn Thuận nhấn mạnh.

Trận đấu tranh ngôi đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen diễn ra lúc 19h ngày 9/9 trên sân vận động Việt Trì.