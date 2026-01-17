Bí mật hành trình vươn tầm châu lục

Trước khi lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua một năm dày đặc các giải đấu lớn và giải nào cũng nặng áp lực. Đầu tiên là giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trên thực tế dù đăng quang, U23 Việt Nam chơi không thực sự thuyết phục, nếu không muốn nói là khá chật vật ngay cả trước các đối thủ “chiếu dưới” như Campuchia và sau đó là Philippines trước khi thắng kịch tính chủ nhà Indonesia ở chung kết. Những trụ cột của đội từ Khuất Văn Khang đến Đình Bắc, Phạm Lý Đức đều chơi không thực sự nổi bật.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam dần trở nên “mượt mà” hơn về lối chơi ở giai đoạn sau, từ Vòng loại U23 châu Á 2026 đến SEA Games 33 (Thái Lan). Điều này có thể bắt nguồn từ cách tổ chức đội bóng và chiến thuật HLV Kim Sang-sik xây dựng cho U23 Việt Nam, vốn ưu tiên sự an toàn trước khi tấn công. Chính vì vậy, các đội bóng của ông Kim Sang-sik thường tạo cảm giác kém hấp dẫn, đặc biệt ở giai đoạn bắt đầu. Nhưng càng vào sâu, khi các vị trí ăn khớp với nhau thì U23 Việt Nam càng trở nên chắc chắn và khó đánh bại, đồng thời cũng trở nên nguy hiểm hơn ở những tình huống quyết định.

Minh chứng rõ nhất của lối chơi này là trận chung kết SEA Games 33 với U23 Thái Lan ngay tại “thánh địa” Rajamangala của người Thái. Đội bóng của ông Kim Sang-sik đánh mất thế trận và sớm bị dẫn tới 2 bàn ngay trong hiệp 1. Nhưng qua hiệp 2, Đình Bắc và các đồng đội đã “kết liễu” đối thủ bằng những tình huống cụ thể, dù vẫn nhường thế trận cho U23 Thái Lan.

Cho đến VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã gần như hội đủ các yếu tố cần thiết để đương đầu với các đối thủ tầm cỡ châu lục. Ngoài các khía cạnh về chuyên môn, điểm rõ nhất chính là sự cải thiện đáng kể về thể lực của các cầu thủ.

Nhờ duy trì được sức bền và nền tảng thể lực ổn định, các cầu thủ U23 Việt Nam đã duy trì được sự tập trung, khả năng đeo bám của hàng thủ và sức mạnh tuyến công ngay cả trước những đội bóng chơi khoẻ, giàu kỹ thuật và tốc độ như Saudi Arabia. Pha làm bàn vào lưới U23 Saudi Arabia của Đình Bắc thể hiện rõ điều này khi chỉ bằng một cú rướn, tiền đạo Công an Hà Nội vượt qua các hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm cực căng ở góc hẹp thành bàn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết, U23 Việt Nam đã phải rèn thể lực một quá trình dài. Đây gần như là yêu cầu tiên quyết của HLV Kim Sang-sik đối với các cầu thủ bởi “thể thao để chiến thắng việc đầu tiên là cần khoẻ”. Thể lực trên thực tế cũng là điểm yếu của U23 Việt Nam khi đấu với các đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á.

Vươn ra khu vực

Hiểu rõ điều này, quá trình tuyển chọn và đào tạo của VFF cũng như các lò đào tạo giai đoạn vừa qua, khâu thể lực và thể hình được đặc biệt chú trọng. Vốn dĩ so với các đối thủ ở VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam vẫn sở hữu chiều cao khiêm tốn với mức trung bình 1m77. Tuy nhiên, đây vẫn là sự cải thiện đáng kể so với các thế hệ trước, và đặc biệt trong đội hình U23 Việt Nam hiện nay sở hữu khá nhiều cầu thủ có chiều cao vượt trội.

Thầy trò ông Kim Sang-sik giành HCV tại SEA Games 33.

Có thể kể đến thủ môn Trung Kiên với chiều cao 1m91, được ví như “người khổng lồ” ở khung thành. Màn bay lượn của thủ thành quê Hưng Yên đã khiến các chân sút U23 Saudi Arabia phải nản lòng. Anh cũng là nhân tố góp phần quan trọng vào tấm HCV SEA Games 33. Bên cạnh Trung Kiên, hàng thủ U23 Việt Nam cũng có những gương mặt khác như Phạm Lý Đức, Hiểu Minh đều có chiều cao tốt.

“Tuy nhiên khi ra đấu trường châu lục, U23 Việt Nam vẫn chưa vượt qua được các đối thủ. Rõ ràng để vươn tầm, chúng ta cần tiếp tục khắc phục các điểm yếu của mình, trong đó gồm thể hình và thể lực bởi nếu gặp các đối thủ mạnh, các đội bóng Việt Nam sẽ rất dễ thua thiệt nếu bị đẩy vào cuộc đua về lực”-Phó chủ tịch Trần Anh Tú cho biết.

“Người nhện” Trần Trung Kiên.

Theo ông Trần Anh Tú, điều này đòi hỏi quá trình lâu dài gắn với khâu tuyển chọn, đào tạo và khoa học về dinh dưỡng. Xuyên suốt năm 2025, Phó chủ tịch Trần Anh Tú được Thường trực VFF phân công thường xuyên đồng hành, theo dõi quá trình tập luyện, thi đấu của U23 Việt Nam để có biện pháp hỗ trợ khi cần thiết. Ông Trần Anh Tú cho rằng bên cạnh các vấn đề về chuyên môn thì kinh nghiệm, sự trưởng thành của các cầu thủ là điểm thay đổi rõ nét nhất. Đây là sự khác biệt của U23 Việt Nam hiện nay, tạo nền tảng cho sự bứt phá trong tương lai.