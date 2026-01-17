Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Việt Nam trả giá “cực đắt” cho chiến thắng 3-2 trước U23 UAE

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE đã trở nên không trọn vẹn khi bộ đôi Viktor Lê và Nguyễn Xuân Bắc dính chấn thương. Hiện vẫn chưa biết chính xác mức độ vấn đề mà cả hai vừa gặp phải.

U23 Việt Nam trả giá “cực đắt” cho chiến thắng 3-2 trước U23 UAE

U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với tư cách đội nhất bảng A, toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Trong khi đó, U23 UAE phải rất nhọc nhằn mới có thể giành vị trí thứ 2 bảng B. Tuy vậy, đội bóng Tây Á vẫn được đánh giá nhỉnh hơn khi sở hữu chiều cao, nền tảng thể lực cùng kỹ thuật cá nhân tốt hơn. Chưa kể, trong 7 lần đối đầu ở cấp đội U23 trước đó, U23 UAE cũng chưa từng thua U23 Việt Nam.

Sau những phút thăm dò, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra thực sự hấp dẫn. U23 Việt Nam liên tục vượt lên dẫn trước khi Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc lần lượt ghi bàn vào các phút 39 và 62. Trong khi đó, U23 UAE có 2 bàn nhờ công của Junior Ndiaye và Al Menhali lần lượt ở các phút 42 và 68.

Viktor Lê bị choáng sau pha va chạm với&nbsp;Yousif Al Marzouqi. Ảnh: AFC.

Viktor Lê bị choáng sau pha va chạm với Yousif Al Marzouqi. Ảnh: AFC.

2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ khi hòa nhau 2-2 đầy kịch tính trong 90 phút. Trong hiệp phụ thứ nhất, U23 Việt Nam ghi được 1 bàn nữa để nâng tỷ số lên 3-2 nhờ công của Phạm Minh Phúc. Sau đó, các học trò của HLV Kim Sang-sik bảo toàn thành quả trong phần còn lại của trận đấu, từ đó đoạt vé đến bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Tuy vậy, chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE đã trở nên không trọn vẹn khi bộ đôi Viktor Lê và Nguyễn Xuân Bắc dính chấn thương.

Phút 34, sau một pha va chạm mạnh với số 13 Yousif Al Marzouqi, tiền vệ Viktor Lê đã ngã xuống sân. Cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có vẻ đã bị choáng và sau khi xem xét tình hình, anh đã không thể tiếp tục trận đấu, qua đó phải rời sân ngay khi hiệp 1 chưa khép lại. Nguyễn Đình Bắc sau đó được HLV Kim Sang-sik tung vào sân thay thế.

Đây là trận đấu thứ 2, Viktor Lê được điền tên trong danh sách đá chính. Ở trận gặp U23 Ả Rập Xê Út, tiền vệ sinh năm 2003 thi đấu 45 phút trong hiệp 1. Dù chưa có được bàn thắng cho riêng mình nhưng Viktor Lê đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ở những phút cuối hiệp 1, đến lượt Nguyễn Xuân Bắc dính chấn thương. Tiền vệ thuộc biên chế PVF-CAND phải tập tễnh rời sân cùng bác sĩ. Sau đó, Nguyễn Xuân Bắc không thể trở lại sân thi đấu. Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đã tung Nguyễn Thái Quốc Cường vào sân thế chỗ Nguyễn Xuân Bắc.

Hiện vẫn chưa biết chính xác mức độ vấn đề mà cả Viktor Lê và Nguyễn Xuân Bắc mới gặp phải, nhưng không loại trừ khả năng, cả hai sẽ vắng mặt ở bán kết VCK U23 châu Á 2026 (diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1).

Fan Đông Nam Á mơ U23 Việt Nam vô địch, báo Trung Quốc hẹn gặp ở bán kết
Fan Đông Nam Á mơ U23 Việt Nam vô địch, báo Trung Quốc hẹn gặp ở bán kết

U23 Việt Nam khiến CĐV Đông Nam Á không khỏi bất ngờ sau khi toàn đội vượt qua U23 UAE để đoạt vé đến bán kết giải U23 châu Á 2026.

Bấm xem >>

Theo PV

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 01:45 AM (GMT+7)
