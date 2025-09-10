U23 Indonesia hụt vé dự giải U23 châu Á: Báo giới và fan đồng loạt chê phong trào "Hà Lan hóa"

Lối chơi bạc nhược

U23 Indonesia sẽ phải ngồi nhà xem giải U23 châu Á 2026 tổ chức tại Saudi Arabia. Trận thua sát nút 0-1 của họ trước U23 Hàn Quốc đã khiến đội bóng này chỉ có 4 điểm tại bảng J, và họ không đủ điểm để tranh 1 trong 4 suất cho các đội nhì bảng đoạt vé vớt.

"Thật xấu hổ" ("Ngenes"), dòng tít của tờ Bola

Tờ Bola đặt dòng tít “thật xấu hổ” trên đầu trang về kết quả trận đấu. Bola nhắc lại rằng ở giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã về hạng Tư nên chí ít sự kỳ vọng phải là trở lại vòng chung kết giải đấu này. “Sau chưa đến 1 năm rưỡi, phong độ của tuyển U23 đã đi xuống và giờ là thua trước một đối thủ mà chính chúng ta đã đánh bại ở lần dự giải trước”, tờ này mở đầu.

“Đáng buồn nhất là việc tuyển U23 đã có 7 cú dứt điểm mà không trúng đích nổi 1 lần, và đây là trận thứ 2 liên tiếp U23 Indonesia không có cú sút trúng đích. Đây không phải là một năm thi đấu tốt của U23 Indonesia khi trước đó đã thất bại ở giải U23 Đông Nam Á”.

Trên tờ Jakarta Post, trách nhiệm của HLV trưởng Gerald Vanenburg được đề cập khi ông tỏ ra thiếu mát tay so với người tiền nhiệm thành công Shin Tae Young. Đáng chú ý là tờ này nhắm vào phát biểu của HLV Vanenburg về vấn đề các cầu thủ ít được thi đấu ở CLB dẫn tới thể lực và phong độ không tốt.

“HLV Vanenburg nói rằng thể lực của các cầu thủ nhanh xuống sức từ phút 60 và phía Hàn Quốc có chiều cao để chơi bóng bổng. Nhưng chẳng phải thời HLV Shin Tae Young những điều này lại ngược, rằng U23 Indonesia có thể đá sang tận hiệp phụ và chúng ta đã thắng U23 Hàn Quốc bất chấp đối phương cao hơn?”, bài viết của Jakarta Post bình luận.

Fan đòi đưa HLV Shin Tae Young trở lại

Tờ Kompas thì mạnh mẽ chỉ trích việc LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang ngày càng “Hà Lan hóa” các cấp đội tuyển, không chỉ từ câu chuyện nhập tịch mà còn cả thuê HLV. “Hôm qua chúng ta đã thấy đội tuyển quốc gia đá nhạt nhòa ra sao trước Lebanon dù chơi ép sân, và hôm nay là điều tương tự ở tuyển U23, và cả hai đều được dẫn dắt bởi những HLV Hà Lan”, tờ này nhấn mạnh.

“Không biết thế mạnh của các HLV như Kluivert hay Vanenburg là gì, họ có tạo ra được thay đổi quan trọng trong trận đấu, hay họ có biết cách khai thác điểm mạnh của cầu thủ mình có lẫn điểm yếu của từng đối thủ? Chính sách nhập tịch các cầu thủ ở Hà Lan đúng là đã giúp đội tuyển mạnh lên, nhưng có vẻ mọi thứ đã đi lùi từ lúc thay HLV”.

HLV Vanenburg gặp rất nhiều chỉ trích vì lối chơi thiếu hợp lý của U23 Indonesia

Nói đến HLV, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện vô số bình luận có nội dung kêu gọi phục chức cho HLV Shin Tae Young. Nhan nhản những hashtag #BringBackSTY được viết trên Facebook, Instagram và các kênh khác, cho thấy các fan vẫn rất mến mộ HLV người Hàn Quốc.

Một fan Indonesia viết trên Facebook như sau: “Tôi không hiểu Erik Thohir (chủ tịch PSSI) sa thải ông Shin để làm gì trong khi ông ấy đã đưa chúng ta vào vòng loại thứ 3 World Cup. Nên nhớ rằng ông ấy đã ở đây tới 5 năm và nắm rõ thông tin về tiềm năng của các cầu thủ trẻ hơn bất cứ HLV châu Âu nào. Thậm chí tôi nghĩ việc ông ấy đưa đội U23 dự AFF Cup là đúng đắn, có vậy họ mới chuẩn bị được cho vòng loại U23 vừa diễn ra vì họ đá ở CLB quá ít”.

Một fan khác thì nhận xét: “HLV Hà Lan này chẳng biết gì về cầu thủ của chính mình, ông ta thay người đá hay ra khỏi sân và chỉ thị cho các cầu thủ đá bóng dài, bóng bổng dù đó không phải thế mạnh của chúng ta. Những ai nói rằng ông ta phải bắt đầu từ số 0, nếu vậy sao không giữ HLV Shin Tae Young?”.