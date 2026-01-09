Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Milan vs Genoa 09/01/26 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
0
Logo Genoa - GEN Genoa
0
Arsenal vs Liverpool 09/01/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

U23 Thái Lan thua ngược đáng tiếc U23 Australia, fan nói gì về trận mở màn giải U23 châu Á?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 Bóng đá Thái Lan

Fan Thái Lan đã có những nhận xét sau khi U23 Thái Lan thua ngược ở trận ra quân giải U23 châu Á.

U23 Thái Lan đã có trận ra quân không thành công trước U23 Australia ở giải U23 châu Á. Họ đã mở tỷ số trước chỉ sau 8 phút nhờ một bàn đá phản, nhưng U23 Thái Lan sau đó bị thẻ đỏ mất người, và thua ngược với 2 bàn thua đến chỉ cách nhau khoảng 1 phút.

U23 Thái Lan (áo đỏ) dẫn trước nhưng thua ngược U23 Australia

Dù vậy trận thua không phải điều gì khiến các fan Thái Lan thất vọng, bởi U23 Thái Lan đã chơi cố gắng còn U23 Australia dù thắng nhưng thể hiện khá tệ. Cảm giác tiếc xen lẫn lạc quan là điều xuất hiện chủ yếu trên các mạng xã hội khi fan Thái Lan bình luận sau trận.

Trên fanpage của LĐBĐ Thái Lan, một fan viết như sau: “Tôi khâm phục ý chí của các cậu bé, họ có thể nhỏ hơn đối thủ nhưng chiến đấu đầy quyết tâm. Thật đáng buồn khi pha bóng thiếu kiềm chế của đội trưởng của họ đã làm hỏng tất cả”.

Một fan khác nhận định: “U23 Australia đâu có mạnh ở phòng ngự và các tiền vệ của họ cũng chẳng pressing mấy. Đáng tiếc là chúng ta thua thiệt về quân số, chứ nếu không chúng ta có thể đã thắng. Nhưng cũng phải nói là hàng thủ chúng ta không tốt, xử lý chậm và để lộ nhiều khoảng trống. Các tiền vệ của chúng ta phải chủ động hơn thay vì trở thành gánh nặng cho các cầu thủ còn lại”.

Các fan Thái Lan chụp ảnh cùng cầu thủ sau trận

Trên fanpage của các đội tuyển quốc gia Thái Lan, fan để lại nhiều câu động viên cho các cầu thủ như “Hôm nay các cầu thủ chơi rất tốt, cứ tiếp tục như vậy. Hãy để họ đá với những gì họ có, còn chúng ta cứ cổ vũ với những cách mình biết”, hay “Kẻ không mắc sai lầm bao giờ là kẻ không làm gì. Các em hãy tiếp tục chiến đấu, sửa sai và học hỏi từ những sai lầm đó”.

Các fan cũng đồng thời có những lời khuyên cho các cầu thủ và HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Một fan bình luận: “Chúng ta bị dẫn trước thì càng phải khẩn trương lên bóng hơn, chứ những phút cuối chuyền qua chuyền lại thì được gì. Các cầu thủ cũng phải hò hét nhắc nhau xem còn bao nhiêu thời gian”.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ
Video bóng đá U23 Australia - U23 Thái Lan: Thẻ đỏ tai hại, thua ngược cay đắng (U23 châu Á)
Video bóng đá U23 Australia - U23 Thái Lan: Thẻ đỏ tai hại, thua ngược cay đắng (U23 châu Á)

(Bảng D) U23 Thái Lan sớm chọc thủng lưới U23 Australia nhưng tấm thẻ đỏ đã khiến "Voi chiến" ôm hận trong trận ra quân.

Bấm xem >>

-09/01/2026 01:19 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
