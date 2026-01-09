U23 Thái Lan thua ngược đáng tiếc U23 Australia, fan nói gì về trận mở màn giải U23 châu Á?

U23 Thái Lan đã có trận ra quân không thành công trước U23 Australia ở giải U23 châu Á. Họ đã mở tỷ số trước chỉ sau 8 phút nhờ một bàn đá phản, nhưng U23 Thái Lan sau đó bị thẻ đỏ mất người, và thua ngược với 2 bàn thua đến chỉ cách nhau khoảng 1 phút.

U23 Thái Lan (áo đỏ) dẫn trước nhưng thua ngược U23 Australia

Dù vậy trận thua không phải điều gì khiến các fan Thái Lan thất vọng, bởi U23 Thái Lan đã chơi cố gắng còn U23 Australia dù thắng nhưng thể hiện khá tệ. Cảm giác tiếc xen lẫn lạc quan là điều xuất hiện chủ yếu trên các mạng xã hội khi fan Thái Lan bình luận sau trận.

Trên fanpage của LĐBĐ Thái Lan, một fan viết như sau: “Tôi khâm phục ý chí của các cậu bé, họ có thể nhỏ hơn đối thủ nhưng chiến đấu đầy quyết tâm. Thật đáng buồn khi pha bóng thiếu kiềm chế của đội trưởng của họ đã làm hỏng tất cả”.

Một fan khác nhận định: “U23 Australia đâu có mạnh ở phòng ngự và các tiền vệ của họ cũng chẳng pressing mấy. Đáng tiếc là chúng ta thua thiệt về quân số, chứ nếu không chúng ta có thể đã thắng. Nhưng cũng phải nói là hàng thủ chúng ta không tốt, xử lý chậm và để lộ nhiều khoảng trống. Các tiền vệ của chúng ta phải chủ động hơn thay vì trở thành gánh nặng cho các cầu thủ còn lại”.

Các fan Thái Lan chụp ảnh cùng cầu thủ sau trận

Trên fanpage của các đội tuyển quốc gia Thái Lan, fan để lại nhiều câu động viên cho các cầu thủ như “Hôm nay các cầu thủ chơi rất tốt, cứ tiếp tục như vậy. Hãy để họ đá với những gì họ có, còn chúng ta cứ cổ vũ với những cách mình biết”, hay “Kẻ không mắc sai lầm bao giờ là kẻ không làm gì. Các em hãy tiếp tục chiến đấu, sửa sai và học hỏi từ những sai lầm đó”.

Các fan cũng đồng thời có những lời khuyên cho các cầu thủ và HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Một fan bình luận: “Chúng ta bị dẫn trước thì càng phải khẩn trương lên bóng hơn, chứ những phút cuối chuyền qua chuyền lại thì được gì. Các cầu thủ cũng phải hò hét nhắc nhau xem còn bao nhiêu thời gian”.