HLV U23 Thái Lan nói gì khi đội nhà bất lực chia tay U23 châu Á?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 Bóng đá Thái Lan

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul khen ngợi đối thủ U23 Trung Quốc và bày tỏ tiếc nuối khi đội nhà không thể lật ngược thế cờ ở VCK U23 châu Á 2026.

HLV U23 Thái Lan nói gì khi đội nhà bất lực chia tay U23 châu Á? - 1

"Tôi ngưỡng mộ và tự hào về tất cả cầu thủ, những người đã cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu vào tứ kết. Chúng tôi phải tiêu hao rất nhiều năng lượng khi tấn công lẫn phòng ngự vì mục tiêu giành trọn 3 điểm. U23 Thái Lan đã có nhiều điểm sáng nhưng các đường chuyền chưa được tốt", HLV Thawatchai lên tiếng.

Thuyền trưởng U23 Thái Lan tiếp tục: "Chúc mừng U23 Trung Quốc vì lần đầu tiên họ vào tứ kết U23 châu Á. Đáng khen hàng thủ của họ khi không thủng lưới ở vòng bảng. Chúng tôi đã nỗ lực để ghi bàn khi chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành trọn 3 điểm".

Ikhlas Sanharn, tiền vệ U23 Thái Lan, chia sẻ cảm xúc: "Tôi thất vọng vì U23 Thái Lan không tiến vào tứ kết. Nhưng các cầu thủ lẫn ban huấn luyện U23 Thái Lan đã nỗ lực rất nhiều".

U23 Thái Lan chỉ có một con đường để vượt qua vòng bảng là thắng U23 Trung Quốc. Trong khi đó, U23 Trung Quốc chỉ cần hòa và cánh cửa đi tiếp thoáng hơn hẳn. Thầy trò HLV Thawatchai đã cầm bóng trội hơn đối thủ (57%) và dứt điểm 10 lần, song bất lực trong mục tiêu tìm đường vào khung thành.

Từng phút cuối trôi qua là sự vội vàng và bất lực của các cầu thủ U23 Thái Lan. Chỉ một bàn là đủ với "Voi chiến" nhưng không thể. U23 Thái Lan chia tay giải đấu với vị trí nhì bảng D, có cùng 2 điểm với U23 Iraq nhưng đứng trên nhờ hiệu số.

Sau thất bại của đội nhà ở chiến dịch U23 châu Á, truyền thông Thái Lan không phản ứng mạnh với đội nhà. Các trang thể thao lớn ở Thái Lan như Siam Sport, Thairath cho rằng thầy trò HLV Thawatchai đã nỗ lực, vượt qua chính mình trong giải đấu khi không có lực lượng tốt nhất.

Trong khi đó, số đông CĐV Thái Lan gửi lời động viên cho đội U23 thay vì trách móc và chỉ trích dữ dội như ở SEA Games 33.

U23 Thái Lan khởi đầu U23 châu Á 2026 bằng bàn dẫn trước U23 Australia. Ngay sau đó, một cầu thủ U23 Thái Lan bị thẻ đỏ, làm đảo lộn cục diện và thầy trò HLV Thawatchai để thua ngược tức tưởi. Trận tiếp theo, U23 Thái Lan hòa U23 Iraq khi bị đặt ở cửa dưới, trước khi chia điểm với U23 Trung Quốc.

U23 Thái Lan bị loại sớm ở giải châu Á, lập hat-trick "kẻ lót đường" (Clip tin nóng)
U23 Thái Lan bị loại sớm ở giải châu Á, lập hat-trick "kẻ lót đường" (Clip tin nóng)

U23 Thái Lan tiếp tục đóng vai "kẻ lót đường" ở U23 châu Á khi bị loại ngay từ vòng bảng, cùng các tin tức đáng chú ý về MU, Real Madrid và Barcelona.

Bấm xem >>

Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/01/2026 07:20 AM (GMT+7)
