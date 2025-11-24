Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

CLB Công an Hà Nội 'chơi đẹp', nhường Đình Bắc để U22 Việt Nam đá SEA Games

Sự kiện: U22 Việt Nam SEA Games 33
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Trong cuộc họp báo sau trận thua Thể Công Viettel tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26, HLV Mano Polking đã khẳng định ông sẽ tạo điều kiện tối đa cho U22 Việt Nam có đủ lực lượng tranh tài tại SEA Games 33.

CLB Công an Hà Nội &#39;chơi đẹp&#39;, nhường Đình Bắc để U22 Việt Nam đá SEA Games - 1

Trước đó, CLB CAHN chỉ để 1 trong 3 thành viên của U22 Việt Nam thuộc biên chế đội bóng này tham dự từ đầu SEA Games 33. Đó là trung vệ Lý Đức. Còn 2 cầu thủ Minh Phúc và Đình Bắc sẽ chỉ được hội quân sau trận đấu với Lào tại vòng bảng (ngày 4/12). Lý do vì đầu tháng sau, CAHN sẽ phải cày ải trên nhiều mặt trận. SEA Games không phải sự kiện của FIFA nên các CLB không phải nhượng bộ đội tuyển.

Nhiều đội bóng ở Malaysia, Indonesia và Thái Lan thậm chí còn không để quân cho đội U22 quốc gia dự SEA Games 33. Vì vậy, động thái từ phía CAHN là có thể hiểu được. Đây là quyết định hợp lý với tình hình thực tế của các bên.

CAHN thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 3/12 và Cúp C2 châu Á lần lượt vào các ngày 27/11 và 11/12. Theo dự định, họ sẽ chỉ để Đình Bắc và Minh Phúc hội quân sau ngày 4/12, tức 2 cầu thủ này chỉ có cơ hội dự trận gặp Malaysia tại vòng bảng (12/12). Một trường hợp khác là Lý Đức thì được CAHN đặc cách cho tham dự cả chiến dịch SEA Games 33.

CAHN quyết định 'nhường' Đình Bắc cho đội tuyển

CAHN quyết định 'nhường' Đình Bắc cho đội tuyển

Quyết định này cho thấy CAHN rất cần Đình Bắc và Minh Phúc ở chặng đường gian nan trên khi họ rất cần điểm để đi tiếp ở 2 mặt trận quốc tế. Minh Phúc có thể leo biên bền bỉ, lại tích cực xuất hiện trong vòng cấm để tạo thành một điểm nổ chất lượng của CLB trong khi Đình Bắc là “mũi khoan” hiệu quả ở hai cánh.

Nhưng trong động thái mới nhất, HLV Mano Polking khẳng định sẽ hy sinh vì U22 Việt Nam. “Đình Bắc và Minh Phúc sẽ được ban huấn luyện tạo điều kiện lên tập trung U22 Việt Nam ngay từ đầu”, HLV Polking xác nhận trong buổi họp báo sau trận thua Thể Công Viettel.

Như vậy, Đình Bắc và Minh Phúc coi như đã hoàn tất lịch thi đấu cho CLB chủ quản trong năm 2025. Ngay sau trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26, họ sẽ di chuyển vào miền Nam để tham gia đợt hội quân ngắn ngày của đội tuyển trước khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. Việt Nam chung bảng Lào và Malaysia. Trận ra quân của đội tuyển là ngày 4/12 và ngày 12/12, đội sẽ đấu Malaysia.

Nhược điểm có thể khiến U22 Việt Nam vỡ mộng HCV SEA Games 33
Nhược điểm có thể khiến U22 Việt Nam vỡ mộng HCV SEA Games 33

TPO - Hàng tấn công vẫn lãng phí cơ hội trong khi tuyến giữa chưa đạt sự cân bằng là những điểm yếu U22 Việt Nam cần khắc phục nếu thầy trò ông Kim...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/11/2025 08:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U22 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN