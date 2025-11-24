Nhược điểm có thể khiến U22 Việt Nam vỡ mộng HCV SEA Games 33

Hàng tiền đạo của U22 Việt Nam vẫn lãng phí cơ hội

Thành tích không như ý tại Panda Cup 2025 mới đây không quá quan trọng, bởi đây thuần tuý chỉ là giải giao hữu nhằm giúp U22 Việt Nam rèn quân cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, nó vẫn phần nào bộc lộ các vấn đề đoàn quân trẻ của HLV Kim Sang-sik chưa giải quyết tốt.

Đáng kể nhất trong đó là khả năng tạo và tận dụng cơ hội của hàng tấn công. Lối chơi của U22 Việt Nam chưa đặc sắc, đặc biệt các miếng tấn công thiếu đa dạng và sắc nét. Điều này có thể bắt nguồn từ hàng tiền vệ thiếu kết dính, không kể việc các đối thủ của U22 Việt Nam đều nhỉnh hơn.

Nếu nhìn lại giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia hay Vòng loại U23 châu Á 2026 thì dù đạt mục tiêu (vô địch giải U23 Đông Nam Á, giành vé dự VCK U23 châu Á), U22 Việt Nam vẫn gặp vấn đề với hàng tấn công khi lãng phí nhiều cơ hội. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ phải trả giá ở SEA Games 33, nếu các trận then chốt tình trạng này tái diễn.

HLV Kim Sang-sik cần hoàn thiện lối chơi của U22 Việt Nam trước SEA Games 33

Có vẻ như các tiền đạo như Đình Bắc, Thanh Nhàn hay Quốc Việt vẫn chưa đạt được điểm rơi về phong độ. Hy vọng điều này sẽ được cải thiện ở SEA Games 33.

Một vấn đề khác là hàng tiền vệ, vốn sẽ thiếu cả Nguyễn Văn Trường vì chấn thương. Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Lê Viktor đều giàu triển vọng nhưng rõ ràng sự phối hợp nơi tuyến giữa U22 Việt Nam chưa nhuần nhuyễn. Điều này khiến cho U22 Việt Nam không kiểm soát được thế trận hoàn toàn trước đối thủ, khả năng chủ động về nhịp điệu, tốc độ chưa tốt, thiếu sáng tạo trong các miếng đánh.

Để bù đắp, HLV Kim Sang-sik dường như đang cho U22 Việt Nam tận dụng tối đa các tình huống cố định, hoặc sử dụng thêm những vũ khí riêng như Phạm Lý Đức hay hay Hiểu Minh. Để vượt qua vòng bảng không phải vấn đề khó khăn với U22 Việt Nam. Tuy nhiên từ bán kết, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ đối diện thử thách thực sự trước những đối thủ ngang tầm, với sức ép buộc phải thắng. Đây là bài toán nhà cầm quân Hàn Quốc cần khắc phục trước khi U22 Việt Nam bước vào cuộc đua ở SEA Games 33.