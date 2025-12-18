U22 Việt Nam ngược dòng lấy HCV SEA Games, báo Thái Lan đau đớn vì "hat-trick về nhì"

Tiếp tục cập nhật...

Trận chung kết SEA Games 33 đã diễn ra với kịch bản nghẹt thở ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ. Sau khi bị dẫn 0-2, U22 Việt Nam đã xuất sắc gỡ hòa 2-2 trong 90 phút chính thức, trước khi cầu thủ vào sân thay người Thanh Nhàn ghi "bàn thắng vàng" trong hiệp phụ thứ nhất (phút 96) để tạo nên màn ngược dòng kỳ tích.

Chứng kiến thất bại cay đắng của đội nhà, truyền thông Thái Lan khôn giấu được tâm trạng hụt hẫng. Trong bài viết tường thuật trận đấu, tờ Siam Sports không giấu được tâm trạng cay đắng sau khi chứng kiến đội nhà thua ngược U22 Việt Nam, qua đó nhìn thầy trò HLV Kim Sang Sik giành huy chương vàng ngay trên "thánh địa" Rajamagala.

"Đội tuyển quốc gia Thái Lan đã trải qua nỗi đau thất bại 2-3 trước Việt Nam trong hiệp phụ, qua đó giành được huy chương bạc lần thứ 3 liên tiếp tại SEA Games", Siam Sports viết.

"Trận đấu bước vào hiệp phụ ở phút thứ 95. Lê Văn Thuận có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của anh đã bị Sarawat Pothisaman cản phá. Bóng bật ra đến chỗ Nguyễn Thanh Nhàn , người đã băng lên và ghi bàn, giúp Việt Nam dẫn trước Thái Lan với tỷ số 3-2.

Kết quả này khiến 'Voi chiến' giành huy chương bạc thứ 3 liên tiếp, trong khi 'Những chiến binh sao vàng' giành được huy chương vàng thứ 3 trong lịch sử".