U22 Việt Nam gặp 3 'thuốc thử' hạng nặng trước thềm SEA Games 33, sẵn sàng tranh HCV với Thái Lan

TPO - Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) từ ngày 12/11 đến 18/11/2025 nhằm chạy đà cho cuộc đua giành HCV tại SEA Games 33 (Thái Lan).

Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có 1 năm chuẩn bị tích cực cho cuộc đua ở SEA Games 33

Giải có sự góp mặt của 4 đội tuyển U22 giàu tiềm năng và có chất lượng chuyên môn cao gồm Hàn Quốc, Uzbekistan, chủ nhà Trung Quốc và Việt Nam. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển U22 Việt Nam được mời góp mặt tại giải đấu uy tín do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức.

Ở lần đầu tiên tham dự hồi tháng 3/2025, dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng với thành tích bất bại (hòa U22 Hàn Quốc 1-1, hòa U22 Uzbekistan 0-0 và hòa chủ nhà U22 Trung Quốc 1-1), qua đó giành hạng Ba chung cuộc.

U22 Việt Nam gặp 3 &#39;thuốc thử&#39; hạng nặng trước thềm SEA Games 33, sẵn sàng tranh HCV với Thái Lan - 2

Giải đấu lần này sẽ là bước chuẩn bị quan trọng với U22 Việt Nam hướng đến cạnh tranh tấm HCV SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm. Theo kết quả bốc thăm diễn ra mới đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi vào bảng B cùng Malaysia và Lào. Tuyển U22 Việt Nam được dự báo sẽ vượt qua vòng bảng bởi đối thủ duy nhất có thể gây e ngại là U22 Malaysia thực tế đang không thực sự giàu sức mạnh.

Tuyển U22 Việt Nam trong khi đó được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tạo điều kiện chuẩn bị kỹ về lực lượng. Trong năm nay, các gương mặt trẻ đã kinh qua nhiều giải đấu và đều gặt hái thành tích tốt, gồm vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2026.

Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2025 17:00 PM (GMT+7)
