U22 Việt Nam có thể phải đổi sân đá SEA Games vì mưa lũ lịch sử ở Thái Lan

Songkhla “vỡ trận” vì mưa kỷ lục 300 năm

Tình trạng mưa cực đoan được mô tả là nặng nhất trong 300 năm đang khiến Songkhla chìm trong biển nước. Kịch bản dời các trận đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 (nơi U22 Việt Nam góp mặt) về thủ đô Bangkok đang được tính đến khẩn cấp. Nếu xảy ra, đây sẽ là lần thứ hai bảng đấu của thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải đổi địa điểm thi đấu chỉ trong chưa đầy một tháng chuẩn bị.

Tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan

Những ngày qua, khu vực Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla hứng lượng mưa trong 24 giờ lên tới hơn 300 mm, mức được ghi nhận là nặng nhất trong vòng 3 thế kỷ, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và cơ sở hạ tầng bị ngập sâu từ 0,5 đến 2,5 mét.

Chính quyền địa phương đã ban bố cảnh báo khẩn cấp, nhiều khu vực bị phong tỏa tạm thời, giao thông tê liệt. Một số cơ sở thể thao và đường tiếp cận tới sân sân vận động Tinsulanon, nơi dự kiến tổ chức bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đứng trước nguy cơ mất an toàn cho vận chuyển, hậu cần và tổ chức thi đấu.

Không chỉ đời sống người dân bị ảnh hưởng, tình hình thời tiết cực đoan còn đặt Ban tổ chức SEA Games vào trạng thái báo động đỏ.

Bảng B đứng trước nguy cơ dời địa điểm

Theo lịch đã điều chỉnh, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào, thi đấu tại tỉnh Songkhla (cách Bangkok khoảng 1000 km). Đây vốn đã là địa điểm thay đổi lần thứ nhất, do kế hoạch ban đầu dự kiến tổ chức tại Chiang Mai.

Giờ đây, khi Songkhla chìm trong ngập lụt lịch sử, một số nguồn tin của chúng tôi cho biết Ban tổ chức đang tính đến phương án kéo toàn bộ các trận đấu của bảng B về Bangkok, nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ và khán giả, khả năng di chuyển của các đội bóng tham dự, chất lượng mặt sân và hệ thống thoát nước, lịch truyền hình và khung giờ thi đấu.

Trong trường hợp diễn biến trận lũ lụt lịch sử ở Songkhla không có chuyển biến tích cực để nơi đây tổ chức các trận đấu bóng đá ngoài trời, Bangkok được cho là phương án khả thi nhất để SEA Games không bị gián đoạn.

U22 Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn vì địa điểm thi đấu

U22 Việt Nam có thể phải chịu thiệt vì 2 lần thay đổi địa điểm thi đấu

Nếu phương án được thông qua, U22 Việt Nam sẽ rơi vào thế bị động lớn, khi phải thay đổi nơi đóng quân, lịch di chuyển và thói quen thích nghi với thời tiết. Nhất là khi trận đấu mở màn ở bảng B của U22 Việt Nam trước U22 Lào chỉ còn hơn một tuần nữa diễn ra.

Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đang tích cực chuẩn bị cho “chiến dịch” SEA Games 33 khi có chuyến tập huấn ở sân vận động Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM). Theo kế hoạch dự kiến, U22 Việt Nam sẽ lên đường đi Thái Lan dự SEA Games 33 vào ngày 1/12.