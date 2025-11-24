Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua

SEA Games 33 Bóng đá SEA Games 33
Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của tuyển U22 Việt Nam đang chìm trong ngập, đợt lũ lụt nặng nhất trong 300 năm qua ở khu vực này.

Báo chí Thái Lan cho biết các tỉnh miền Nam Thái Lan đang chìm trong lũ lụt được đánh giá là đợt lụt nặng nhất trong vòng 300 năm qua ở khu vực này. Trong vòng 5 ngày qua, mưa lũ trên diện rộng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và cơ sở hạ tầng ở miền Nam Thái Lan.

Quang cảnh tại Hat Yai, tỉnh Songkhla (ảnh: The Nation)

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua - 2

Trong đó tỉnh Songkhla là một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất với 16 huyện bị ngập. Thành phố Hat Yai thuộc tỉnh này đã chìm trong biển nước từ giữa tuần qua và gần 250.000 người đã bị ảnh hưởng, đa số phải di tản ra các khu vực ít ngập hoặc lên khu vực có địa thế cao. Kênh Khlong U-Taphao là tuyến thoát nước chính của Hat Yai đã gần tràn bờ.

Chính phủ Thái Lan đã phải huy động hàng ngàn xe tải, thuyền đáy bằng đến tỉnh Songkhla giải cứu người dân bị kẹt trong các khu nhà hoặc khách sạn. Chỉ riêng ở Hat Yai đã có 80 máy bơm được lắp đặt gấp để thoát nước ở 68 khu vực dân cư tập trung.

Đáng nói là không lâu nữa SEA Games 33 sẽ diễn ra và Songkhla chính là một trong 3 tỉnh tập trung các môn thể thao thi đấu. Chưa hết, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận vòng bảng ở tỉnh này, và chỉ sau vòng bảng các trận mới dời lên Bangkok.

U22 Việt Nam sẽ phải đá vòng bảng ở Songkhla với trận đầu tiên gặp U22 Lào vào ngày 4/12

Ngoài các trận thuộc bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 33, Songkhla còn tổ chức các môn như cờ vua, judo, wushu, karate, Muay Thái và sẽ có các VĐV Việt Nam xuất hiện ở đây để tranh tài. Do đó sự an toàn cho các VĐV dự SEA Games đang bị đặt dấu hỏi.

Theo xác nhận của báo giới Thái Lan, đây đang là đợt mưa nặng nhất trong 300 năm qua tại Hat Yai nói riêng và tỉnh Songkhla nói chung. Mực nước đã lên cao tới 630mm, vượt qua mốc 428mm từng được thống kê vào năm 2010.

24/11/2025 17:33 PM (GMT+7)

