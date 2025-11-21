Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games: Thầy Kim gọi SAO Việt kiều thay Văn Trường

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách tập trung 28 tuyển thủ U22 Việt Nam, chuẩn bị cho “chiến dịch” hướng đến mục tiêu giành tấm huy chương vàng SEA Games 33 ở Thái Lan.

Chiều tối ngày 21/11, HLV Kim Sang Sik đã chính thức công bố danh sách tập trung 28 cầu thủ U22 Việt Nam cho đợt hội quân cuối cùng trước khi lên đường tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Đây là bước hoàn thiện lực lượng quan trọng sau hơn một năm liên tục xây dựng đội hình, hướng đến hai mục tiêu lớn gồm SEA Games 33 năm 2025 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trần Thành Trung được gọi bổ sung lên U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33.

Trong lần tập trung này, U22 Việt Nam vẫn giữ nguyên bộ khung đã đồng hành cùng đội suốt từ năm 2024. Đây đều là những gương mặt đã thi đấu nhiều giải quốc tế và trải qua các chuyến tập huấn chất lượng. Đáng chú ý, U22 Việt Nam đã ba lần dự giải CFA Team China, giải đấu quy tụ những đối thủ hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Uzbekistan hay Trung Quốc.

Nhờ liên tục cọ xát quốc tế, U22 Việt Nam được cho là đã trưởng thành rõ rệt, thể hiện qua chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và sau đó giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng tại vòng loại.

⭐ Mất Văn Trường vì chấn thương, U22 Việt Nam gọi bổ sung sao Việt kiều

Tai nạn đáng tiếc xảy ra ở lượt trận cuối Panda Cup 2025 khi Nguyễn Văn Trường gặp chấn thương dây chằng gối trong trận gặp U22 Hàn Quốc ngày 18/11. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC buộc phải phẫu thuật và chắc chắn vắng mặt SEA Games 33. Đây là tổn thất lớn bởi Văn Trường giữ vai trò “trái tim tuyến giữa” của U22 Việt Nam, có thể đá tiền vệ trung tâm lẫn hộ công và là nhân tố duy trì nhịp độ lối chơi.

Để bù đắp khoảng trống này, HLV Kim Sang Sik quyết định bổ sung một cầu thủ Việt kiều, người từng tham gia một số đợt sàng lọc cầu thủ trẻ trong năm 2025, đồng thời tạo ấn tượng tốt trong môi trường bóng đá châu Âu. Đó là tiền vệ Trần Thành Trung của CLB Ninh Bình, cầu thủ này được bổ sung như phương án chiến lược sau khi Văn Trường chia tay SEA Games vì chấn thương.

Bên cạnh nhân tố Việt kiều, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng gọi lại những cái tên quen thuộc từ CLB Ninh Bình như Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đức Việt, nhóm cầu thủ đã hòa nhập tốt với triết lý chiến thuật và cấu trúc đội hình suốt thời gian qua.

Danh sách tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị dự SEA Games 33.

⚠️ Đình Bắc – Minh Phúc lỡ trận mở màn vì vướng lịch thi đấu ở CLB

Không chỉ thiếu Văn Trường, U22 Việt Nam còn mất thêm Đình Bắc và Minh Phúc ở trận ra quân gặp Lào ngày 4/12 ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Cả hai vướng lịch thi đấu của CLB Công an Hà Nội tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025 và chỉ có thể hội quân đúng ngày U22 Việt Nam đá trận mở màn.

Điều này buộc ban huấn luyện phải tính toán lại phương án nhân sự cho từng thời điểm, ưu tiên nhóm cầu thủ đã tập trung xuyên suốt để giữ sự ổn định lối chơi.

📅 Lịch trình chuẩn bị và mục tiêu tại SEA Games 33

U22 Việt Nam sẽ hội quân tại sân vận động Bà Rịa (TP.HCM) từ ngày 23/11, sau đó di chuyển sang Thái Lan ngày 1/12. Tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam đá trận mở màn trước U22 Lào ngày 4/12, một tuần sau đó thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào trận đấu quyết định tranh vé vào bán kết với U22 Malaysia ngày 11/12.

Dù gặp khó về lực lượng, U22 Việt Nam vẫn đi đúng lộ trình, dựa trên nền tảng tích lũy từ hàng loạt giải quốc tế trong suốt hơn một năm. HLV Kim Sang Sik đặt quyết tâm đưa đội vào sâu và hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương, qua đó khẳng định vị thế bóng đá trẻ Việt Nam ở khu vực.

Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

21/11/2025 18:02 PM (GMT+7)
