“U20 Việt Nam cần học theo tinh thần chiến đấu cao của U17 Việt Nam”

U20 Việt Nam cần làm gì để vượt khó?

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam thi đấu tại bảng C gặp U20 Iran, U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine.

U20 Việt Nam có lợi thế sân nhà, nhưng các đối thủ đều rất mạnh. Theo quy định của vòng loại, ở 8 bảng đấu của Giai đoạn Vòng loại, 8 đội đầu bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng chung kết. Ngoài ra, 6 đội cuối bảng có thành tích kém nhất phải xuống chơi ở Giai đoạn Phát triển ở kỳ tiếp theo.

U20 Việt Nam sẽ đối diện khó khăn lớn ở vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: Minh Quân (VFF)

Thời gian qua, U19 Việt Nam (sẽ là đội đại diện thành U20 Việt Nam thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027) đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Kết quả tập huấn của đội khá tốt khi thắng U20 Đại học Shizuoka Sangyo 2-1, thắng U22 Đại học Shizuoka Sangyo 3-2. Những trận giao hữu khác gặp Đại học Tokai Gakuen, đội dự bị của CLB Shimizu S-Pulse cũng giúp các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá.

Đội hình U20 Việt Nam có một số gương mặt đáng chú ý như Đức Vũ, Thành Vinh, Thiên Phú, Văn Bách, Quốc Khánh… Hôm nay (28/5), U19 Việt Nam đã sang Indonesia để chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 châu Á 2026 (diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6). Tại giải này, U19 Việt Nam chơi ở bảng A gặp U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Timor Leste. Chia sẻ triết lý bóng đá của mình, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết: “Tôi muốn làm sao để cả đội cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách nhịp nhàng nhất”.

Nhận định về độ khó của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027, cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành cho biết: “Kết quả bốc thăm đã cho thấy U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu cực nặng. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng U20 Việt Nam sẽ chịu áp lực lớn khi đối thủ nào cũng mạnh.

Dẫu sao, theo những thông tin tôi nắm được, bóng đá Iran có một nghịch lý là đội tuyển quốc gia rất mạnh nhưng tuyến trẻ lại không có sự ổn định. Chính vì vậy, U20 Iran chưa chắc đã là thử thách quá tầm với U20 Việt Nam. Các đội U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine đều có thực lực, nhưng với bóng đá trẻ, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

U20 Việt Nam nếu quyết tâm cao sẽ có thể đạt được thành công. Ảnh: Minh Quân (VFF)

Chỉ ra bí quyết để U20 Việt Nam có thể hướng tới thành công, cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh: “U20 Việt Nam cần học theo tinh thần của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026 vừa qua. Ở giải đấu đó, U17 Việt Nam rơi vào bảng khó, gặp các đối thủ mạnh nhưng đã thi đấu quả cảm, tự tin để giành ngôi đầu bảng kèm theo suất dự VCK FIFA U17 World Cup 2026 mang tính lịch sử.

Về chiến thuật, HLV Yutaka Ikeuchi đang tập trung rèn giũa cho các học trò để đạt được cách chơi hiệu quả nhất. Giải U19 Đông Nam Á 2026 cũng là dịp tốt để cả đội thể hiện sự nhịp nhàng, cách tính đến những phương án đột biến. Tinh thần với các cầu thủ trẻ khi thi đấu đôi khi lại quan trọng hơn vấn đề chuyên môn nên nếu biết xây dựng quyết tâm cao, U20 Việt Nam có thể đạt được mục tiêu cạnh tranh vé dự VCK U20 châu Á 2027”.