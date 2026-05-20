Trận đấu nổi bật

Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Trung vệ Trần Hoàng Việt lý giải nguyên nhân khiến U17 Việt Nam thua U17 Australia

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Ở buổi giao lưu trực tuyến với Báo Dân Việt, trung vệ Trần Hoàng Việt đã nêu nguyên nhân khiến U17 Việt Nam phải nhận thất bại 0-3 trước U17 Australia tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Tại vòng bảng giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm sau 3 trận, hơn đội đứng sau là U17 Hàn Quốc 1 điểm. Kết quả này giúp U17 Việt Nam giành quyền vào tứ kết, qua đó có tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Ở vòng tứ kết, U17 Việt Nam bất ngờ để thua 0-3 trước U17 Australia. Kết quả này khiến thầy trò HLV Cristiano Roland phải dừng bước ở giải đấu danh giá nhất châu lục. Đáng chú ý, hồi tháng 4/2026, U17 Việt Nam từng lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng xứ sở chuột túi tại vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á.

Trung vệ Trần Hoàng Việt

Trả lời phỏng vấn trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo Dân Việt, trung vệ Trần Hoàng Việt đã chỉ ra những thay đổi của U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải nhận thất bại tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Hoàng Việt nói: “So với trận thua trước U17 Việt Nam ở giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Australia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, họ dè chừng hơn nên cách nhập cuộc khác. Họ có người mới thi đấu, đội mình có nhiều khó khăn. Em thấy tiếc nuối về thua trận này.

Điều khiến em thấy đáng tiếc nhất ở trận thua 0-3 trước U17 Australia là U17 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới đối thủ”.

Chia sẻ về chặng đường bóng đá của cá nhân mình, Hoàng Việt bật mí: “Em bắt đầu đi đá bóng từ khi còn nhỏ, vào chuyên nghiệp năm 11 tuổi ở lò đào tạo tỉnh Phú Thọ. Được 1 năm thì em được đào tạo tại T&T ở Cừa Lò (Nghệ An). Hai năm sau đó em chuyển ra đào tạo tại Hà Nội FC”.

Ngoài ra, Hoàng Việt cũng tiết lộ rằng, Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ mà anh hâm mộ nhất vì thủ quân ĐT Việt Nam luôn thi đấu chắc chắn, người đội trưởng, thủ lĩnh đội bóng và luôn động viên anh em trong đội.

Thái Lan sa thải HLV tuyển U17 sau nỗi thất vọng ở VCK châu Á

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức thông báo kết thúc hợp đồng với ông Marco Göckel, HLV trưởng tuyển U17 Thái Lan. Đây là cái...

Theo Minh Hoàng

Nguồn: [Link nguồn]

-20/05/2026 07:10 AM (GMT+7)
