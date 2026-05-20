Trung vệ Trần Hoàng Việt lý giải nguyên nhân khiến U17 Việt Nam thua U17 Australia

Trần Hoàng Việt lý giải nguyên nhân khiến U17 Việt Nam thua U17 Australia

Tại vòng bảng giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm sau 3 trận, hơn đội đứng sau là U17 Hàn Quốc 1 điểm. Kết quả này giúp U17 Việt Nam giành quyền vào tứ kết, qua đó có tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Ở vòng tứ kết, U17 Việt Nam bất ngờ để thua 0-3 trước U17 Australia. Kết quả này khiến thầy trò HLV Cristiano Roland phải dừng bước ở giải đấu danh giá nhất châu lục. Đáng chú ý, hồi tháng 4/2026, U17 Việt Nam từng lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng xứ sở chuột túi tại vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á.

Trung vệ Trần Hoàng Việt

Trả lời phỏng vấn trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo Dân Việt, trung vệ Trần Hoàng Việt đã chỉ ra những thay đổi của U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải nhận thất bại tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Hoàng Việt nói: “So với trận thua trước U17 Việt Nam ở giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Australia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, họ dè chừng hơn nên cách nhập cuộc khác. Họ có người mới thi đấu, đội mình có nhiều khó khăn. Em thấy tiếc nuối về thua trận này.

Điều khiến em thấy đáng tiếc nhất ở trận thua 0-3 trước U17 Australia là U17 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới đối thủ”.

Chia sẻ về chặng đường bóng đá của cá nhân mình, Hoàng Việt bật mí: “Em bắt đầu đi đá bóng từ khi còn nhỏ, vào chuyên nghiệp năm 11 tuổi ở lò đào tạo tỉnh Phú Thọ. Được 1 năm thì em được đào tạo tại T&T ở Cừa Lò (Nghệ An). Hai năm sau đó em chuyển ra đào tạo tại Hà Nội FC”.

Ngoài ra, Hoàng Việt cũng tiết lộ rằng, Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ mà anh hâm mộ nhất vì thủ quân ĐT Việt Nam luôn thi đấu chắc chắn, người đội trưởng, thủ lĩnh đội bóng và luôn động viên anh em trong đội.