U19 Việt Nam “nếm lửa” trước thềm trận ra quân giải Đông Nam Á

Chiều 29/5, ĐT U19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan (Indonesia), tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào hành trình tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Medan, tích cực chuẩn bị cho trận ra quân giải U19 Đông Nam Á 2026.

Sau khi ổn định nơi lưu trú và hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển từ Việt Nam sang Indonesia, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi nhanh chóng trở lại guồng vận động với giáo án tập luyện có cường độ cao. Đây cũng là buổi tập đầu tiên của đội tuyển trên đất Indonesia kể từ khi đặt chân tới Medan vào tối 28/5.

Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt với nền nhiệt khoảng 32°C. Tuy nhiên, nhiệt độ nắng nóng không kém trong những ngày đội tập luyện ở Hà Nội thời gian qua cũng là điểm thuận lợi để các cầu thủ thích nghi nhanh với điều kiện khí hậu tại địa phương, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu sắp tới.

Bên cạnh việc duy trì cảm giác bóng, Ban huấn luyện cũng chú trọng các bài tập vận động với cường độ phù hợp nhằm giúp các cầu thủ giải phóng sức ì sau chuyến bay kéo dài và nhanh chóng lấy lại trạng thái thi đấu.

Theo ghi nhận của Ban huấn luyện, toàn đội thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc, tập trung và hoàn thành tốt khối lượng vận động đề ra. Các cầu thủ duy trì được nền tảng thể lực ổn định, đồng thời cho thấy sự hứng khởi và quyết tâm trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Điều kiện sân bãi và cơ sở vật chất phục vụ tập luyện tại Medan được đánh giá đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn, tạo thuận lợi để đội tuyển triển khai kế hoạch chuẩn bị trong những ngày còn lại trước trận ra quân.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.