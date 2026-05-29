U19 Việt Nam "choáng ngợp" khi đến Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á

Theo kế hoạch được các bộ phận chức năng VFF chủ động phối hợp triển khai từ sớm, U19 Việt Nam gồm 36 thành viên đã hoàn tất hành trình di chuyển đúng thời gian dự kiến.

Trong suốt quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh, nối chuyến và nhận hành lý, mọi công việc đều diễn ra thuận lợi, không phát sinh vấn đề ngoài dự tính. Toàn bộ thành viên đội tuyển đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt và giữ được tinh thần ổn định sau hành trình kéo dài gần trọn một ngày.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay Medan, toàn đội đã di chuyển về khách sạn lưu trú để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các buổi tập đầu tiên tại Indonesia.

Đáng chú ý, ngay khi đội tuyển U19 Việt Nam đặt chân tới sân bay Medan, đông đảo phóng viên và truyền thông Indonesia đã có mặt ghi hình, chụp ảnh và đưa tin về sự xuất hiện của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi. Điều này cho thấy sự quan tâm đáng kể của truyền thông chủ nhà đối với giải đấu năm nay, đặc biệt là các đội tuyển được đánh giá có khả năng cạnh tranh cao tại bảng A.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6 tại Indonesia và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.