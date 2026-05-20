Kết quả thi đấu U19 Đông Nam Á 2026, kết quả đội tuyển U19 Việt Nam mới nhất

Kết quả thi đấu U19 Đông Nam Á 2026, kết quả đội tuyển U19 Việt Nam

Thời gian Cặp đấu / Kết quả Bảng Trực tiếp Vòng bảng - lượt trận 1 01/06 16:00 U19 Việt Nam U19 Timor-Leste A 01/06 20:00 U19 Indonesia U19 Myanmar A 02/06 16:00 U19 Thái Lan U19 Brunei B 02/06 20:00 U19 Malaysia U19 Singapore B 03/06 20:00 U19 Philippines U19 Australia C Vòng bảng - lượt trận 2 04/06 16:00 U19 Myanmar U19 Việt Nam A 04/06 20:00 U19 Timor-Leste U19 Indonesia A 05/06 16:00 U19 Brunei U19 Malaysia B 05/06 20:00 U19 Singapore U19 Thái Lan B 06/06 20:00 U19 Campuchia U19 Philippines C Vòng bảng - lượt trận 3 07/06 20:00 U19 Indonesia U19 Việt Nam A 07/06 20:00 U19 Myanmar U19 Timor-Leste A 08/06 20:00 U19 Singapore U19 Brunei B 08/06 20:00 U19 Thái Lan U19 Malaysia B 09/06 20:00 U19 Australia U19 Campuchia C Bán kết 11/06 16:00 Nhất bảng B Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng A hoặc C BK1 11/06 20:15 Nhất bảng A Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng B BK2 Tranh hạng 3 13 /06 16 :00 Thua BK1 Thua BK2 3/4 Chung kết 13 /06 20 :15 Thắng BK1 Thắng BK2 Chung kết

U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-13/6 tại Indonesia với sự góp mặt của 11 đội tuyển trẻ hàng đầu khu vực. Giải đấu năm nay được đánh giá đặc biệt khốc liệt khi chỉ có 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất giành vé vào bán kết. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste, trong đó màn đại chiến với Indonesia ngày 7/6 được xem là trận cầu quyết định ngôi đầu bảng.