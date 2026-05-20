Kết quả thi đấu U19 Đông Nam Á 2026, kết quả đội tuyển U19 Việt Nam mới nhất
Giải U19 Đông Nam Á 2026 quy tụ 11 đội mạnh nhất khu vực với cuộc đua khốc liệt tới bán kết. U19 Việt Nam nằm chung bảng Indonesia, hứa hẹn tạo nên những màn so tài bùng nổ và đầy duyên nợ.
Kết quả thi đấu U19 Đông Nam Á 2026, kết quả đội tuyển U19 Việt Nam
|
Thời gian
|
Cặp đấu / Kết quả
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng bảng - lượt trận 1
|
01/06
16:00
|
U19 Việt Nam
|
U19 Timor-Leste
|
A
|
01/06
20:00
|
U19 Indonesia
|
U19 Myanmar
|
A
|
02/06
16:00
|
U19 Thái Lan
|
U19 Brunei
|
B
|
02/06
20:00
|
U19 Malaysia
|
U19 Singapore
|
B
|
03/06
20:00
|
U19 Philippines
|
U19 Australia
|
C
|
Vòng bảng - lượt trận 2
|
04/06
16:00
|
U19 Myanmar
|
U19 Việt Nam
|
A
|
04/06
20:00
|
U19 Timor-Leste
|
U19 Indonesia
|
A
|
05/06
16:00
|
U19 Brunei
|
U19 Malaysia
|
B
|
05/06
20:00
|
U19 Singapore
|
U19 Thái Lan
|
B
|
06/06
20:00
|
U19 Campuchia
|
U19 Philippines
|
C
|
Vòng bảng - lượt trận 3
|
07/06
20:00
|
U19 Indonesia
|
U19 Việt Nam
|
A
|
07/06
20:00
|
U19 Myanmar
|
U19 Timor-Leste
|
A
|
08/06
20:00
|
U19 Singapore
|
U19 Brunei
|
B
|
08/06
20:00
|
U19 Thái Lan
|
U19 Malaysia
|
B
|
09/06
20:00
|
U19 Australia
|
U19 Campuchia
|
C
|
Bán kết
|
11/06
16:00
|
Nhất bảng B
|
Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng A hoặc C
|
BK1
|
11/06
20:15
|
Nhất bảng A
|
Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng B
|
BK2
|
Tranh hạng 3
|
13/06
16:00
|
Thua BK1
|
Thua BK2
|
3/4
|
Chung kết
|
13/06
20:15
|
Thắng BK1
|
Thắng BK2
|
Chung kết
U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-13/6 tại Indonesia với sự góp mặt của 11 đội tuyển trẻ hàng đầu khu vực. Giải đấu năm nay được đánh giá đặc biệt khốc liệt khi chỉ có 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất giành vé vào bán kết. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste, trong đó màn đại chiến với Indonesia ngày 7/6 được xem là trận cầu quyết định ngôi đầu bảng.
U19 Việt Nam cùng bảng với U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026 trong khi U19 Lào rút lui, không tham dự khiến cuộc cạnh tranh trở nên rất khốc...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/05/2026 16:08 PM (GMT+7)