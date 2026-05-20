Lịch thi đấu U19 Đông Nam Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U19 Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu U19 Đông Nam Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U19 Việt Nam

Thời gian Cặp đấu / Kết quả Bảng Trực tiếp Vòng bảng - lượt trận 1 01/06 16:00 U19 Việt Nam U19 Timor-Leste A 01/06 20:00 U19 Indonesia U19 Myanmar A 02/06 16:00 U19 Thái Lan U19 Brunei B 02/06 20:00 U19 Malaysia U19 Singapore B 03/06 20:00 U19 Philippines U19 Australia C Vòng bảng - lượt trận 2 04/06 16:00 U19 Myanmar U19 Việt Nam A 04/06 20:00 U19 Timor-Leste U19 Indonesia A 05/06 16:00 U19 Brunei U19 Malaysia B 05/06 20:00 U19 Singapore U19 Thái Lan B 06/06 20:00 U19 Campuchia U19 Philippines C Vòng bảng - lượt trận 3 07/06 20:00 U19 Indonesia U19 Việt Nam A 07/06 20:00 U19 Myanmar U19 Timor-Leste A 08/06 20:00 U19 Singapore U19 Brunei B 08/06 20:00 U19 Thái Lan U19 Malaysia B 09/06 20:00 U19 Australia U19 Campuchia C Bán kết 11/06 16:00 Nhất bảng B Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng A hoặc C BK1 11/06 20:15 Nhất bảng A Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng B BK2 Tranh hạng 3 13 /06 16 :00 Thua BK1 Thua BK2 3/4 Chung kết 13 /06 20 :15 Thắng BK1 Thắng BK2 Chung kết

U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-13/6 tại Indonesia với sự góp mặt của 11 đội tuyển trẻ hàng đầu khu vực. Giải đấu năm nay được đánh giá đặc biệt khốc liệt khi chỉ có 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất giành vé vào bán kết. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste, trong đó màn đại chiến với Indonesia ngày 7/6 được xem là trận cầu quyết định ngôi đầu bảng.

Không chỉ cạnh tranh bằng điểm số, các đội còn phải tính toán từng hiệu số bàn thắng bởi thể thức năm nay tồn tại luật xét đội nhì rất đặc biệt. Do bảng C chỉ có 3 đội, kết quả của các đội nhì bảng A và B trước đội cuối bảng sẽ bị loại bỏ khi so sánh thành tích. Điều đó khiến mỗi trận đấu đều tiềm ẩn áp lực cực lớn, đặc biệt với những đội được đánh giá có thực lực ngang nhau như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan hay Malaysia.

Vòng bán kết diễn ra ngày 11/6 trước khi trận chung kết được tổ chức tối 13/6 trên sân North Sumatra Stadium. Với mật độ thi đấu dày, sức ép sân khách cùng bầu không khí cuồng nhiệt tại Indonesia, U19 Đông Nam Á 2026 được xem như màn sát hạch bản lĩnh cho thế hệ cầu thủ tương lai của bóng đá Đông Nam Á.