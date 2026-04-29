U19 Việt Nam hội quân cho giải Đông Nam Á 2026: 'Đau đầu' bài toán lực lượng

Trận đấu nổi bật

Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

U19 Việt Nam hội quân cho giải Đông Nam Á 2026: 'Đau đầu' bài toán lực lượng

TPO - Nhiều trụ cột bận thi đấu tại CLB và vướng lịch thi khiến U19 Việt Nam không thể có lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu đợt tập trung. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đứng trước thách thức lớn trong quá trình chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam hội quân cho giải Đông Nam Á 2026: &#39;Đau đầu&#39; bài toán lực lượng - 1

Ngày 28/4, đội tuyển U19 Việt Nam chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, khởi động giai đoạn chuẩn bị then chốt cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn là Vòng loại U20 châu Á 2027.

Trước đó, trong tháng 3, đội đã hoàn tất đợt tập trung đầu tiên với hơn 40 cầu thủ được triệu tập qua hai giai đoạn. Đây là bước rà soát lực lượng quan trọng, giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện về nguồn nhân sự lứa tuổi 2007/2008, nền tảng cho kế hoạch xây dựng đội hình trong chu kỳ mới.

Ở đợt hội quân lần này, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự tiếp tục triển khai giáo án chuyên môn với danh sách 41 cầu thủ. Mục tiêu là sớm định hình bộ khung tối ưu, đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đấu trường khu vực và các nhiệm vụ quốc tế phía trước.

Tuy nhiên, bài toán lực lượng đang là thách thức lớn. Nhiều cầu thủ trong độ tuổi U19 hiện thuộc biên chế các CLB chuyên nghiệp, đang thi đấu tại các giải quốc nội, khiến việc hội quân không thể diễn ra đồng bộ. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 vướng lịch thi tốt nghiệp THPT, trùng thời điểm diễn ra giải khu vực.

Hàng loạt gương mặt được đánh giá cao chưa thể góp mặt ngay từ giai đoạn đầu, như thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (SLNA), hậu vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL), hậu vệ Nguyễn Quốc Khánh (PVF-CAND), tiền đạo Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF), hay các cầu thủ Lê Phát (Ninh Bình), Lê Văn Hoàn (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đậu Hồng Phong, Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội)… Đây đều là những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn và nằm trong kế hoạch nhân sự của đội tuyển.

Sự thiếu vắng này khiến quá trình lắp ghép đội hình, định hình lối chơi của ban huấn luyện gặp không ít trở ngại. Dù vậy, ở góc độ tích cực, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ khác thể hiện năng lực, gia tăng tính cạnh tranh và chiều sâu cho đội tuyển.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 29/4, trước khi sang Nhật Bản tập huấn, thi đấu giao hữu từ ngày 18/5 đến 26/5.

Đội sau đó bước vào tranh tài tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức vào ngày 8/5.

U19 Việt Nam hội quân cho giải Đông Nam Á 2026: &#39;Đau đầu&#39; bài toán lực lượng - 2

28/04/2026 18:05 PM (GMT+7)
