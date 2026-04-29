U19 Việt Nam hội quân cho giải Đông Nam Á 2026: 'Đau đầu' bài toán lực lượng

Ngày 28/4, đội tuyển U19 Việt Nam chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, khởi động giai đoạn chuẩn bị then chốt cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn là Vòng loại U20 châu Á 2027.

Trước đó, trong tháng 3, đội đã hoàn tất đợt tập trung đầu tiên với hơn 40 cầu thủ được triệu tập qua hai giai đoạn. Đây là bước rà soát lực lượng quan trọng, giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện về nguồn nhân sự lứa tuổi 2007/2008, nền tảng cho kế hoạch xây dựng đội hình trong chu kỳ mới.

Ở đợt hội quân lần này, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự tiếp tục triển khai giáo án chuyên môn với danh sách 41 cầu thủ. Mục tiêu là sớm định hình bộ khung tối ưu, đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đấu trường khu vực và các nhiệm vụ quốc tế phía trước.

Tuy nhiên, bài toán lực lượng đang là thách thức lớn. Nhiều cầu thủ trong độ tuổi U19 hiện thuộc biên chế các CLB chuyên nghiệp, đang thi đấu tại các giải quốc nội, khiến việc hội quân không thể diễn ra đồng bộ. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 vướng lịch thi tốt nghiệp THPT, trùng thời điểm diễn ra giải khu vực.

Hàng loạt gương mặt được đánh giá cao chưa thể góp mặt ngay từ giai đoạn đầu, như thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (SLNA), hậu vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL), hậu vệ Nguyễn Quốc Khánh (PVF-CAND), tiền đạo Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF), hay các cầu thủ Lê Phát (Ninh Bình), Lê Văn Hoàn (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đậu Hồng Phong, Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội)… Đây đều là những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn và nằm trong kế hoạch nhân sự của đội tuyển.

Sự thiếu vắng này khiến quá trình lắp ghép đội hình, định hình lối chơi của ban huấn luyện gặp không ít trở ngại. Dù vậy, ở góc độ tích cực, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ khác thể hiện năng lực, gia tăng tính cạnh tranh và chiều sâu cho đội tuyển.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 29/4, trước khi sang Nhật Bản tập huấn, thi đấu giao hữu từ ngày 18/5 đến 26/5.

Đội sau đó bước vào tranh tài tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức vào ngày 8/5.

​