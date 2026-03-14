Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
-
-
Inter Milan vs Atalanta
-
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
-
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
-
-
Burnley vs AFC Bournemouth
-
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
-
-
Atlético de Madrid vs Getafe
-
-
Napoli vs Lecce
-
-
Arsenal vs Everton
-
-
Chelsea vs Newcastle United
-
-
Udinese vs Juventus
-
-
West Ham United vs Manchester City
-
-
Real Madrid vs Elche
-
-
Monaco vs Brest
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
-
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
-
-
Crystal Palace vs Leeds United
-
-
Manchester United vs Aston Villa
-
-
Nottingham Forest vs Fulham
-
-
Barcelona vs Sevilla
-
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
-
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
-
-
Real Betis vs Celta de Vigo
-
-
Stuttgart vs RB Leipzig
-
-
Lazio vs Milan
-
-
Rennes vs Lille
-
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
-
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
-
-
Manchester City vs Real Madrid
-
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
-
-
Barcelona vs Newcastle United
-
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
-
-
Liverpool vs Galatasaray
-
-
Bayern Munich vs Atalanta
-
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
-
-
Porto vs Stuttgart
-
-
Roma vs Bologna
-
-
Aston Villa vs Lille
-
-
Real Betis vs Panathinaikos
-
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
-
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
-
-
Fulham vs Burnley
-
-
Everton vs Chelsea
-
-
Leeds United vs Brentford
-
-
Newcastle United vs Sunderland
-
-
Aston Villa vs West Ham United
-
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
-
-

Thủ môn cao 1m96 Nguyễn Bá Nhật Ka đang thi đấu ở Nhật Bản vừa được triệu tập lên U19 Việt Nam là ai?

Thủ môn Việt kiều cao 1m96 Nguyễn Bá Nhật Ka sinh năm 2007, hiện thi đấu cho CLB Bóng đá Đại học Ryukei tại Nhật Bản. Anh vừa được triệu tập lên U19 Việt Nam.

Thủ môn cao 1m96 đang thi đấu ở Nhật Bản vừa được triệu tập lên U19 Việt Nam là ai?

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và tiếp đó là Vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ được LĐBĐVN tạo điều kiện tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 với tổng cộng 31 cầu thủ. Đây là bước khởi đầu quan trọng nhằm rà soát, đánh giá lực lượng, đồng thời tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên sâu cho các mục tiêu quốc tế trong thời gian tới.

Danh sách tập trung lần này quy tụ nhiều gương mặt đã từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia như U16, U17, U18 Việt Nam, trong đó có thể kể đến Nguyễn Đức Nhật, Lê Minh Nhật, Bạch Trọng Dương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Xuân Khải… Đây đều là những cầu thủ đã tích lũy được kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ trẻ và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng U19 Việt Nam.

Thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka từng tập luyện cùng U20 Việt Nam.

Đáng chú ý trong danh sách lần này là sự xuất hiện của thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka. Sở hữu chiều cao 1m96, Nguyễn Bá Nhật Ka hiện đang thi đấu cho CLB Bóng đá Đại học Ryukei tại Nhật Bản. Trước đó, thủ môn này từng được tham gia tập luyện cùng đội tuyển U20 Việt Nam trong giai đoạn đội tập huấn tại Nhật Bản năm 2024 nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2025.

Năm 2015, Nguyễn Bá Nhật Ka cùng gia đình chuyển tới xứ sở mặt trời mọc. Tại đây, cậu bắt đầu bén duyên tới bộ môn thể thao vua. Với chiều cao lý tưởng cùng phản xạ tốt, Nguyễn Bá Nhật Ka được đảm nhận vai trò thủ môn tại trường cấp 3 Ryutsu Keizai University Kashiwa trước khi trở thành thành viên của CLB Bóng đá Đại học Ryukei.

Mặc dù tham gia hoạt động thể thao, việc tham gia sinh hoạt của Nguyễn Bá Nhật Ka vẫn đảm bảo cho sự phát triển các kiến thức nền và văn hóa. Cụ thể: sáng 6h30 luyện tập tới 8h30 rồi học văn hoá, chiều 16h30 học xong tập tới 19h30. Vào cuối tuần sẽ thi đấu tập nội bộ trong trường.

Danh sách triệu tập U19 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Nguyễn Bá Nhật Ka vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Phía nhà trường của Nguyễn Bá Nhật Ka từng đề nghị em chuyển sang quốc tịch Nhật Bản nhưng anh đồng ý vì muốn được thi đấu cho Việt Nam trong tương lai. Và giờ thì cơ hội đã đến.

Trong những phát biểu gần đây, Nguyễn Bá Nhật Ka nhiều lần nhấn mạnh mong muốn nối bước các đàn anh Việt kiều từng thành công ở tuyển quốc gia. Anh coi Đặng Văn Lâm như một hình mẫu để học hỏi, cả về phong cách thi đấu lẫn tinh thần cống hiến.

Giới chuyên môn trong nước cũng cho rằng nếu được đào tạo đúng hướng, Nguyễn Bá Nhật Ka hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn đáng giá cho khung thành tuyển trẻ, thậm chí xa hơn là đội tuyển quốc gia.

Tuyển Việt Nam làm mới lực lượng
Trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam lần này còn có sự xuất hiện đồng thời 3 thủ môn Việt kiều

-14/03/2026 11:10 AM (GMT+7)
