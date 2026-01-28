Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SLNA vô địch giải U19 Quốc gia sau 20 năm chờ đợi

Sự kiện: U19 Việt Nam

Sau trận chung kết đầy kịch tính chứng kiến bằng loạt 11 m, U19 SLNA lên ngôi vô địch giải bóng đá U19 quốc gia.

Tối 27-1 trên sân Trung tâm PVF – Bộ Công an (Hưng Yên), U19 Sông Lam Nghệ An (SLNA) chạm trán U19 chủ nhà PVF-CAND ở chung kết Giải U19 quốc gia 2025–2026.

Trong đó, U19 PVF-CAND nhập cuộc hưng phấn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng hàng thủ và tuyến giữa Sông Lam Nghệ An chơi chắc chắn, pressing tầm cao và luôn trong trạng thái chờ phản công nhanh.

Trong 90 phút thi đấu, hai đội tạo ra nhiều cơ hội song không thể ghi bàn và khéo nhau vào loạt sút 11 m cân não, phân định thắng bại.

SLNA vô địch giải U19 Quốc gia sau 20 năm chờ đợi - 1

Ở loạt luân lưu, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc tỏa sáng giúp U19 SLNA thắng 4-3, qua đó lên ngôi vô địch U19 quốc gia 2025–2026. Ngược lại, U19 PVF-CAND với lợi thế sân nhà vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu đầu tiên.

Đây cũng là danh hiệu U19 quốc gia đầu tiên của bóng đá xứ Nghệ kể từ năm 2006, nâng tổng số chức vô địch của họ ở giải đấu này lên con số 6, cách đội có nhiều danh hiệu nhất - Hà Nội với 1 chức vô địch.

SLNA vô địch giải U19 Quốc gia sau 20 năm chờ đợi - 2

"Đàn em" của Hiểu Minh U23 vào bảng "tử thần", đấu Hà Nội tại VCK U19 quốc gia 2025/26
"Đàn em" của Hiểu Minh U23 vào bảng "tử thần", đấu Hà Nội tại VCK U19 quốc gia 2025/26

Sáng 9/1, lễ bốc thăm VCK U19 quốc gia 2025/26 tạo nên tâm điểm khi PVF, rơi vào bảng “tử thần” cùng Hà Nội và hai đại diện TP.HCM, hứa hẹn những màn...

Bấm xem >>

Theo Quốc An - Ảnh: VFF ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/01/2026 21:34 PM (GMT+7)
