Bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á 2026, bảng xếp hạng đội tuyển U19 Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á 2026, bảng xếp hạng đội tuyển U19 Việt Nam

Bảng A TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U19 Indonesia (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U19 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U19 Timor-Leste 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U19 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng B TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U19 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U19 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U19 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0 4 U19 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng C TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 U19 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 U19 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 U19 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiêu chí các đội giành vé vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026:

3 đội nhất bảng (A, B, C) sẽ giành quyền vào bán kết.

Suất còn lại thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Do bảng C chỉ có 3 đội, để đảm bảo công bằng khi so sánh các đội nhì bảng:

Kết quả của đội nhì bảng A và B trước đội xếp cuối bảng sẽ không được tính.

Các tiêu chí xếp hạng đội nhì bảng xuất sắc nhất gồm:

- Điểm số

- Hiệu số bàn thắng - bại

- Số bàn thắng ghi được

- Số trận thắng

- Điểm fair-play (ít thẻ hơn xếp trên)

Các cặp bán kết:

Nhất bảng B vs Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng A hoặc C

Nhất bảng A vs Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng B

Đáng chú ý, do bảng C chỉ có 3 đội nên khả năng đội nhì bảng này cạnh tranh vé bán kết sẽ phụ thuộc rất lớn vào hiệu số và số bàn thắng ghi được.

U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-13/6 tại Indonesia với sự góp mặt của 11 đội tuyển trẻ hàng đầu khu vực. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste, trong đó màn đại chiến với Indonesia ngày 7/6 được xem là trận cầu quyết định ngôi đầu bảng.

Vòng bán kết diễn ra ngày 11/6 trước khi trận chung kết được tổ chức tối 13/6 trên sân North Sumatra Stadium. Với mật độ thi đấu dày, sức ép sân khách cùng bầu không khí cuồng nhiệt tại Indonesia, U19 Đông Nam Á 2026 được xem như màn sát hạch bản lĩnh cho thế hệ cầu thủ tương lai của bóng đá Đông Nam Á.