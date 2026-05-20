Bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á 2026, bảng xếp hạng đội tuyển U19 Việt Nam mới nhất
Bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á 2026 nóng lên từng vòng đấu khi chỉ có 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì xuất sắc nhất giành vé bán kết, khiến cuộc đua hiệu số trở nên cực kỳ căng thẳng.
|
Bảng A
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|U19 Indonesia (Chủ nhà)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|U19 Việt Nam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|U19 Timor-Leste
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|U19 Myanmar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Bảng B
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|U19 Thái Lan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|U19 Malaysia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|U19 Singapore
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|U19 Brunei
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Bảng C
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|U19 Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|U19 Campuchia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|U19 Philippines
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Tiêu chí các đội giành vé vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026:
3 đội nhất bảng (A, B, C) sẽ giành quyền vào bán kết.
Suất còn lại thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Do bảng C chỉ có 3 đội, để đảm bảo công bằng khi so sánh các đội nhì bảng:
Kết quả của đội nhì bảng A và B trước đội xếp cuối bảng sẽ không được tính.
Các tiêu chí xếp hạng đội nhì bảng xuất sắc nhất gồm:
- Điểm số
- Hiệu số bàn thắng - bại
- Số bàn thắng ghi được
- Số trận thắng
- Điểm fair-play (ít thẻ hơn xếp trên)
Các cặp bán kết:
Nhất bảng B vs Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng A hoặc C
Nhất bảng A vs Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng B
Đáng chú ý, do bảng C chỉ có 3 đội nên khả năng đội nhì bảng này cạnh tranh vé bán kết sẽ phụ thuộc rất lớn vào hiệu số và số bàn thắng ghi được.
U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-13/6 tại Indonesia với sự góp mặt của 11 đội tuyển trẻ hàng đầu khu vực. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste, trong đó màn đại chiến với Indonesia ngày 7/6 được xem là trận cầu quyết định ngôi đầu bảng.
Vòng bán kết diễn ra ngày 11/6 trước khi trận chung kết được tổ chức tối 13/6 trên sân North Sumatra Stadium. Với mật độ thi đấu dày, sức ép sân khách cùng bầu không khí cuồng nhiệt tại Indonesia, U19 Đông Nam Á 2026 được xem như màn sát hạch bản lĩnh cho thế hệ cầu thủ tương lai của bóng đá Đông Nam Á.
U19 Việt Nam cùng bảng với U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026 trong khi U19 Lào rút lui, không tham dự khiến cuộc cạnh tranh trở nên rất khốc...
