Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
U19 Việt Nam đối diện khó khăn lớn ở giải U19 Đông Nam Á 2026

U19 Việt Nam cùng bảng với U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026 trong khi U19 Lào rút lui, không tham dự khiến cuộc cạnh tranh trở nên rất khốc liệt.

Chiều 7/5, BTC giải U19 Đông Nam Á 2026 đã tiến hành bốc thăm chia bảng chia bảng cho các đội bóng tham dự. Theo đó, U19 Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Bảng B có Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei trong khi bảng C có 3 đội là Australia, Campuchia và Philippines. Sở dĩ bảng C chỉ có 3 đội là do U19 Lào rút lui vào giờ chót ngay trước lễ bốc thăm. 

Kết quả bốc thăm chi tiết. 

Theo quy định của BTC giải, sau khi kết thúc vòng đấu bảng sẽ chọn ra các đội nhất cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. 

Tuy nhiên, do U19 Lào rút lui khiến bảng C chỉ còn 3 đội nên khi tính thành tích đội nhì bảng thì các bảng A và B sẽ không xét kết quả với đội xếp cuối. 

Vì thế, đây là khó khăn rất lớn với U19 Việt Nam khi chỉ có ngôi nhất bảng mới giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam giành vé trực tiếp vào bán kết. 

U19 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội. (Ảnh: VFF). 

U19 Việt Nam tham dự giải năm nay với thành phần chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2008, những người tham dự VCK U17 châu Á 2025. Đây cũng chính là lứa cầu thủ đã để thua Indonesia đến 0-5 tại giải U16 Đông Nam Á 2024. 

Trong khi đó, cũng chính lứa cầu thủ này của Indonesia đã đánh bại U17 Hàn Quốc ở VCK U17 châu Á 2025, giành vé dự VCK U17 World Cup 2025. Vì thế, giải U19 Đông Nam Á 2026 hứa hẹn sẽ rất thách thức với U19 Việt Nam. 

Hiện tại, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản -  Yutaka Ikeuchi đang tập luyện tại Hà Nội. Đội sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5, trước khi tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Medan (Indonesia) từ ngày 1/6 đến 15/6/2026. 

U19 Việt Nam hội quân cho giải Đông Nam Á 2026: 'Đau đầu' bài toán lực lượng

TPO - Nhiều trụ cột bận thi đấu tại CLB và vướng lịch thi khiến U19 Việt Nam không thể có lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu đợt tập trung. Thầy trò HLV...

-07/05/2026 17:43 PM (GMT+7)
