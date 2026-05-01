U17 Việt Nam chốt danh sách dự VCK U17 châu Á 2026, lên đường săn vé World Cup

Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định
Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Hà Nội
SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
Leeds United
Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Hải Phòng
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Becamex TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Nantes
Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Bayern Munich
Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Brentford
West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Wolverhampton Wanderers
Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Valencia
Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Paris Saint-Germain
Lorient
Como vs Napoli
Como
Napoli
Arsenal vs Fulham
Arsenal
Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
Metz vs Monaco
Metz
Monaco
Atalanta vs Genoa
Atalanta
Genoa
Osasuna vs Barcelona
Osasuna
Barcelona
Nice vs Lens
Nice
Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Thể Công - Viettel
Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
AFC Bournemouth
Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
Milan
Manchester United vs Liverpool
Manchester United
Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Real Betis
Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Freiburg
Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Aston Villa
Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Inter Milan
Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Olympique Lyonnais
Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Chelsea
Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Cremonese
Lazio
Roma vs Fiorentina
Roma
Fiorentina
Everton vs Manchester City
Everton
Manchester City
U17 Việt Nam chốt danh sách dự VCK U17 châu Á 2026, lên đường săn vé World Cup

U17 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á 2026 và lên đường sang Saudi Arabia theo đuổi giấc mơ World Cup.

Rạng sáng 1/5, U17 Việt Nam đã lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U17 châu Á 2026. Theo dự kiến, thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu tại thành phố Jeddah vào khoảng 14h ngày 1/5 theo giờ Hà Nội (khoảng 10h giờ địa phương).

U17 Việt Nam khởi hành sang Saudi Arabia. (Ảnh: VFF)

Trước khi lên đường, U17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng vào chiều 30/4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau buổi tập này, ban huấn luyện đã chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á 2026.

So với Giải U17 Đông Nam Á 2026 mỗi đội được đăng ký 26 cầu thủ, danh sách tại VCK U17 châu Á buộc phải tinh gọn hơn, đặt ra yêu cầu lựa chọn kỹ lưỡng về nhân sự. Theo đó, 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng U17 Việt Nam gồm thủ môn Hồ Lê Nguyên Chương, hậu vệ Phùng Quang Danh, tiền vệ Tạ Đình Phong và tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi.

HLV Cristiano Roland đã trực tiếp động viên 4 cầu thủ này tiếp tục nỗ lực tập luyện, duy trì phong độ và sẵn sàng cho những cơ hội trong tương lai. Ngoài ra, U17 Việt Nam cũng bổ sung tiền đạo Trần Mạnh Quân – chân sút vắng mặt ở giải U17 Đông Nam Á vào danh sách dự VCK U17 châu Á 2026.

Danh sách U17 Việt Nam dự VCK U17 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

VCK U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5 tại Saudi Arabia. Do U17 CHDCND Triều Tiên vừa xin rút lui nên giải đấu có 15 đội tham dự. AFC quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D do còn lại 3 đội là Uzbekistan, Australia và Ấn Độ.

Theo quy định, 8 đội vào tứ kết U17 châu Á 2026 sẽ giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. Ngoài ra, do U17 Qatar sẽ dự sân chơi thế giới với tư cách chủ nhà, nên trong trường hợp U17 Qatar đứng nhất hoặc nhì bảng B thì đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng U17 châu Á sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5.

Lịch thi đấu giải U17 châu Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất
Vòng chung kết AFC U-17 Asian Cup 2026 khởi tranh đầu tháng 5 (5-22/5) tại Saudi Arabia với lịch thi đấu dày đặc. U17 Việt Nam nằm ở bảng C và đối mặt...

Theo Hoàng Long/VOV.VN

-01/05/2026 08:35 AM (GMT+7)

-01/05/2026 08:35 AM (GMT+7)
