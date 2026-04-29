Tuyển Việt Nam có cơ hội giao hữu tuyển Hàn Quốc

Ngày 28-4, ngay trước thềm Đại hội AFC tại Vancouver- Canada, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa hai liên đoàn trong giai đoạn mới.

Theo nội dung ký kết, hai liên đoàn sẽ tăng cường hỗ trợ và phối hợp tại các cuộc họp, sự kiện bóng đá khu vực và quốc tế; đồng thời đẩy mạnh chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực phục vụ phát triển bóng đá. Căn cứ vào kế hoạch của mỗi bên và khi điều kiện cho phép, các huấn luyện viên, trọng tài, quan chức bóng đá sẽ có cơ hội tham gia các hội thảo, khóa đào tạo, hội nghị và giải đấu tổ chức tại mỗi quốc gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và trao đổi kiến thức.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu tại lễ ký kết

Hoạt động hợp tác cũng bao gồm việc trao đổi HLV, trong đó có các giảng viên đào tạo HLV đang làm việc tại các học viện bóng đá trẻ; cử và trao đổi chuyên gia truyền thông, marketing bóng đá tham gia các giải đấu và sự kiện; cũng như trao đổi trọng tài và giảng viên trọng tài.

Hai bên thống nhất tạo điều kiện để các trọng tài và trợ lý trọng tài cấp Elite của AFC và FIFA tham gia điều hành các trận đấu giao hữu quốc tế, đồng thời phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng trọng tài cấp cao tại mỗi quốc gia.

Bên cạnh đó, việc trao đổi tập huấn, giao lưu các đội tuyển bóng đá cũng tiếp tục được chú trọng, bao gồm các đội trẻ, đội tuyển nữ, futsal và đội tuyển quốc gia.

Hai liên đoàn sẽ hỗ trợ về chuyên môn, hậu cần và cơ sở vật chất khi các đội tuyển tổ chức tập huấn tại mỗi quốc gia, đồng thời tạo điều kiện bố trí các trận đấu giao hữu với đối thủ có chất lượng.

Các đội trẻ và đội tuyển nữ cũng sẽ có thêm cơ hội tham dự các giải đấu giao hữu quốc tế, chương trình giao lưu và festival bóng đá.

Đối với lĩnh vực tổ chức và quản lý giải đấu, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác giữa V-League và K-League, qua đó trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý giải đấu, tổ chức trận đấu, quản lý cơ sở vật chất, cũng như lĩnh vực y học thể thao. Cán bộ, nhân viên của mỗi Liên đoàn sẽ có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn mới tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa VFF và KFA, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển sâu rộng hơn cho bóng đá hai quốc gia trong thời gian tới.

Trước đó, hai bên đã ký biên bản hợp tác đầu tiên vào năm 2018. Thông qua các chương trình hợp tác cụ thể, toàn diện và mang tính chiến lược, hai bên đã tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển của bóng đá mỗi quốc gia.