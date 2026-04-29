Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
-
-
Leeds United vs Burnley
-
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
-
-
Nantes vs Olympique Marseille
-
-
Bayern Munich vs Heidenheim
-
-
Brentford vs West Ham United
-
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
-
-
Valencia vs Atlético de Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
-
-
Como vs Napoli
-
-
Arsenal vs Fulham
-
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
-
-
Metz vs Monaco
-
-
Atalanta vs Genoa
-
-
Osasuna vs Barcelona
-
-
Nice vs Lens
-
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
-
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
-
-
Sassuolo vs Milan
-
-
Manchester United vs Liverpool
-
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
-
-
Juventus vs Hellas Verona
-
-
Real Betis vs Real Oviedo
-
-
Freiburg vs Wolfsburg
-
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
-
-
Inter Milan vs Parma
-
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
-
-
Espanyol vs Real Madrid
-
-
Chelsea vs Nottingham Forest
-
-
Cremonese vs Lazio
-
-
Roma vs Fiorentina
-
-
Everton vs Manchester City
-
-

Tuyển Việt Nam có cơ hội giao hữu tuyển Hàn Quốc

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ký biên bản hợp tác mới với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) mở ra cơ hội tập huấn, giao hữu quốc tế cho các đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ Việt Nam.

Ngày 28-4, ngay trước thềm Đại hội AFC tại Vancouver- Canada, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa hai liên đoàn trong giai đoạn mới.

Theo nội dung ký kết, hai liên đoàn sẽ tăng cường hỗ trợ và phối hợp tại các cuộc họp, sự kiện bóng đá khu vực và quốc tế; đồng thời đẩy mạnh chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực phục vụ phát triển bóng đá. Căn cứ vào kế hoạch của mỗi bên và khi điều kiện cho phép, các huấn luyện viên, trọng tài, quan chức bóng đá sẽ có cơ hội tham gia các hội thảo, khóa đào tạo, hội nghị và giải đấu tổ chức tại mỗi quốc gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và trao đổi kiến thức.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu tại lễ ký kết

Hoạt động hợp tác cũng bao gồm việc trao đổi HLV, trong đó có các giảng viên đào tạo HLV đang làm việc tại các học viện bóng đá trẻ; cử và trao đổi chuyên gia truyền thông, marketing bóng đá tham gia các giải đấu và sự kiện; cũng như trao đổi trọng tài và giảng viên trọng tài.

Hai bên thống nhất tạo điều kiện để các trọng tài và trợ lý trọng tài cấp Elite của AFC và FIFA tham gia điều hành các trận đấu giao hữu quốc tế, đồng thời phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng trọng tài cấp cao tại mỗi quốc gia.

Bên cạnh đó, việc trao đổi tập huấn, giao lưu các đội tuyển bóng đá cũng tiếp tục được chú trọng, bao gồm các đội trẻ, đội tuyển nữ, futsal và đội tuyển quốc gia.

Hai liên đoàn sẽ hỗ trợ về chuyên môn, hậu cần và cơ sở vật chất khi các đội tuyển tổ chức tập huấn tại mỗi quốc gia, đồng thời tạo điều kiện bố trí các trận đấu giao hữu với đối thủ có chất lượng.

Các đội trẻ và đội tuyển nữ cũng sẽ có thêm cơ hội tham dự các giải đấu giao hữu quốc tế, chương trình giao lưu và festival bóng đá.

Đối với lĩnh vực tổ chức và quản lý giải đấu, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác giữa V-League và K-League, qua đó trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý giải đấu, tổ chức trận đấu, quản lý cơ sở vật chất, cũng như lĩnh vực y học thể thao. Cán bộ, nhân viên của mỗi Liên đoàn sẽ có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn mới tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa VFF và KFA, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển sâu rộng hơn cho bóng đá hai quốc gia trong thời gian tới.

Trước đó, hai bên đã ký biên bản hợp tác đầu tiên vào năm 2018. Thông qua các chương trình hợp tác cụ thể, toàn diện và mang tính chiến lược, hai bên đã tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển của bóng đá mỗi quốc gia.

Geovane chính thức có quốc tịch Việt Nam, ĐT Việt Nam có "tam tấu" Son - Hên - Tài Lộc
Geovane chính thức có quốc tịch Việt Nam, ĐT Việt Nam có "tam tấu" Son - Hên - Tài Lộc

Sau thời gian dài chờ đợi, Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch để sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam tại chiến dịch ASEAN Cup 2026 dưới thời HLV...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/04/2026 11:22 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN