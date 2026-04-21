U17 Việt Nam quyết thắng U17 Úc vào chung kết, HLV Cristiano Roland đọc vị đối thủ

U17 Việt Nam tự tin với sự chuẩn bị 10 ngày

Trưa ngày 21/4, HLV Cristiano Roland cùng tiền vệ Duy Khang đã đại diện U17 Việt Nam tham dự cuộc họp báo trước thềm trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 với U17 Úc (19h30 ngày 22/4). Mở đầu cuộc họp báo, HLV Cristiano Roland không giấu sự thận trọng khi đánh giá về đối thủ U17 Úc.

HLV trưởng U17 Việt Nam và U17 Úc tham dự họp báo.

Theo HLV trưởng U17 Việt Nam, U17 Úc là đội bóng có nền tảng thể lực tốt, kinh nghiệm thi đấu dày dạn sau chuyến cọ xát tại Nam Mỹ: “U17 Úc là một đội bóng rất mạnh. Họ vừa tham gia một giải ở bên Nam Mỹ về, và các cầu thủ của họ cũng được thi đấu rất nhiều. Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng biết được phần nào sức mạnh của U17 Úc”.

Dù vậy, U17 Việt Nam không bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới. HLV Roland khẳng định đội bóng của ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. “Thực ra, chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn cũng như để có một trận đấu tốt nhất trước đối thủ. Các cầu thủ đang rất là hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai", HLV Cristiano Roland nói.

Đáng chú ý, quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam đã được lên kế hoạch từ sớm, kéo dài suốt 10 ngày trước khi giải khởi tranh. Theo HLV Roland, sự tiến bộ qua từng trận là điểm tích cực nhất của đội. “Trước hết, đối với chúng tôi, đây là một trận đấu rất quan trọng. Đây là thời điểm dành cho chúng tôi.

Về sự chuẩn bị, tôi có thể nói rằng chúng tôi đã bắt đầu từ 10 ngày trước khi giải đấu diễn ra. Điều quan trọng hơn lúc này là các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận đấu. Cuộc đối đầu với U17 Úc sắp tới đây là một trận đấu lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các cầu thủ có thể tận hưởng trận đấu và cũng có thể đạt được một kết quả tốt”, HLV trưởng U17 Việt Nam chia sẻ.

HLV Cristiano Roland tin U17 Việt Nam sẽ có trận đấu tốt trước U17 Úc.

Cầu thủ U17 Việt Nam quyết “cháy hết mình”

Đồng quan điểm với ban huấn luyện, tiền vệ Duy Khang cho thấy sự tự tin xen lẫn quyết tâm. Anh thừa nhận U17 Úc là đối thủ mạnh, nhưng nhấn mạnh toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách: “Về U17 Úc, họ là một đội bóng rất mạnh. Nhưng với sự chuẩn bị của ban huấn luyện dành cho toàn đội, chúng tôi đã sẵn sàng để bước vào trận đấu ngày mai. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để có được một kết quả tốt nhất dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam”.

Sau hai trận đấu trước đó, U17 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học quan trọng, đặc biệt trong khâu tổ chức và tuân thủ chiến thuật. “Về phần cá nhân tôi cũng như toàn đội, sau hai trận đấu vừa qua, toàn đội cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Trận đấu ngày mai là một trận đấu rất quan trọng với đội tuyển U17 Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình và tuân thủ các đấu pháp của ban huấn luyện đề ra để có một trận đấu tốt nhất”, tuyển thủ U17 Việt Nam nói thêm.

U17 Úc dè chừng lối chơi tốc độ của Việt Nam

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Carl Veart tỏ ra đặc biệt cảnh giác trước khả năng chơi bóng của U17 Việt Nam. Ông đánh giá cao kỹ thuật cá nhân và tốc độ chuyển trạng thái của U17 Việt Nam: “Việt Nam có những cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt và họ triển khai bóng cực kỳ nhanh khi chuyển đổi trạng thái. Vì vậy, đó là điều chúng tôi cần phải hết sức lưu tâm trong việc thiết lập hệ thống phòng ngự”.

Không chỉ vậy, HLV Veart cũng dự báo thế trận sẽ khác biệt so với các trận trước, khi U17 Úc có thể không còn kiểm soát bóng vượt trội. “Trong các trận đấu vừa qua, chúng tôi đã kiểm soát thế trận rất nhiều, nhưng tôi không kỳ vọng rằng đội mình sẽ tiếp tục kiểm soát bóng nhiều như thế trong trận đấu này.

Đây sẽ là một thử thách khác biệt hơn một chút đối với các cầu thủ của tôi. Vì vậy, họ sẽ phải đảm bảo sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút và không được phép để xảy ra những khoảnh khắc lơ là, tránh việc trao cơ hội cho đối phương”, HLV U17 Úc nói.

HLV Carl Veart đánh giá giải đấu đang diễn ra tích cực với U17 Úc khi đội đã trải qua những thử thách khác nhau và thể hiện màn trình diễn đáng hài lòng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh U17 Việt Nam là đối thủ mạnh hơn các đội trước đó, buộc học trò phải nâng tầm nếu muốn giành kết quả tốt. Nhà cầm quân này cũng cho rằng trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Úc sẽ rất hấp dẫn và đáng chờ đợi.